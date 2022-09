Ουκρανός πρέσβης στην Αθήνα: Η Μόσχα προσπαθεί να τρομοκρατήσει με απειλές για τα πυρηνικά Ο Σεργκέι Σουτένκο ζήτησε την επιβολή περισσότερων κυρώσεων από την ΕΕ Για εγκλήματα πολέμου στις περιοχές που έχουν ανακαταλάβει οι ουκρανικές δυνάμεις, έκανε λόγο ο Ουκρανός πρέσβης στην Αθήνα, Σεργκέι Σουτένκο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη το μεσημέρι. Όπως είπε, περισσότερα από 6.000 τετραγωνικά μέτρα έχουν ελευθερωθεί και περίπου 400 πόλεις, όμως η τραγωδία του πολέμου είναι ορατή σε κάθε περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπε, ότι σε ένα χωριό της Ουκρανίας ζωντανοί απέμειναν μόνο δύο άνθρωποι με όλους τους άλλους να έχουν σκοτωθεί βίαια από τις ρωσικές δυνάμεις. Ο Ουκρανός πρέσβης ευχαρίστησε για άλλη μια φορά την ελληνική κυβέρνηση αλλά και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την αλληλεγγύη που έχει δείξει η Αθήνα απέναντι στη ρωσική εισβολή. Δήλωσε ευγνώμων για την πολύτιμη βοήθεια που έχει προσφέρει η χώρα μας. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του thetimes|-.gr, αν από την έναρξη του πολέμου έχει συναντηθεί ή μιλήσει με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, ο κ. Σουτένκο δήλωσε ότι κάτι τέτοιο ακόμη δεν έχει συμβεί, ωστόσο, έχει συναντήσει εκπροσώπους των κομμάτων. Ο κ. Σουτένκο ζήτησε την επιβολή περισσότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογράμμισε ότι η Ρωσία εκβιάζει την Ευρώπη προκαλώντας μια ενεργειακή κρίση προς όφελος της. Επιπλέον, όπως είπε, η Μόσχα προσπαθεί να τρομοκρατήσει την παγκόσμια κοινότητα εξαπολύοντας απειλές για τη χρήση πυρηνικών όπλων. Μάλιστα, όπως σχολίασε σε σχετική ερώτηση, θεωρεί αδύνατον να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα η Ρωσία κατά των Ουκρανικών δυνάμεων, διότι αυτό θα την αποκόψει περισσότερο από τη διεθνή κοινότητα αλλά και με τις λίγες χώρες που διατηρεί ακόμα κάποιες επαφές. Για τις σχέσεις με τη Τουρκία, ο πρέσβης της Ουκρανίας εξέφρασε τη διαφωνία του όσον αφορά τη στάση που διατηρεί η Άγκυρα με τη Μόσχα, συνεχίζοντας να δέχεται Ρώσους τουρίστες χωρίς να ακολουθεί τις παγκόσμιες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Όμως, όπως τόνισε, η Τουρκία είναι μια φίλη χώρα η οποία έχει στηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο. Τέλος, αναφερόμενος στο τρακάρισμα που είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χθες αλλά και στην απόπειρα «χτυπήματος» της λιμουζίνας του Ρώσου προέδρου, ο κ. Σουτένκο είπε ότι τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται, υπογραμμίζοντας η Ουκρανία δεν ακολουθεί τις ρωσικές τακτικές βαρβαρότητας. Ξεκαθάρισε ότι δεν τραυματίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος και πρόκειται για ένα μικρό απλό τρακάρισμα. BEST OF NETWORK 17.09.2022, 15:00 17.09.2022, 13:21 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 16:00

