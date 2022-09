Ο Μάριος Αθανασίου «παντρεύεται» τον Όμηρο Πουλάκη στην νέα καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ Δείτε την ταινία μικρού μήκους της ομάδας ΛΟΑΤΚΙ+ και του ΣΥΡΙΖΑ για την ισότητα στον γάμο Μια μέρα μετά την απάντηση «κάθε πράγμα στον καιρό του», που έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση σχετικά με τους πολιτικούς γάμους μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, στα πλαίσια της συνέντευξης τύπου της 86ης ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Σημασία έχει ν’ αγαπάς… Άνευ Όρων» της Ομάδας ΛΟΑΤΚΙ και του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Το τραγούδι υπογράφει ο δημιουργός Φοίβος Δεληβοριάς, ενώ το σενάριο του βίντεο κλιπ η Άννα Χατζησοφιά και την σκηνοθεσία ο Νίκος Σούλης. Η υπόθεση αφορά την σχέση αγάπης, που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ δυο ανδρών, όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση υποδύονται οι ηθοποιοί Μάριος Αθανασίου και Όμηρος Πουλάκης. Πιο συγκεκριμένα ο Μάριος (Αθανασίου), λοχαγός του ελληνικού στρατού, έχει μια κόρη από προηγούμενο γάμο. Γνωρίζονται με τον Όμηρο (Πουλάκη) σε μια δύσκολη στιγμή, όπου ο Όμηρος υφίσταται κακοποίηση από συναδέλφους του, στρατιωτικούς. Εκείνη τη μέρα έρχονται πολύ κοντά και ερωτεύονται. Περνούν μια ολόκληρη ζωή συντροφικά, μεγαλώνοντας το παιδί τους, με «αντίπαλο» την κοινωνική κατακραυγή και την Πολιτεία, που δεν αναγνωρίζει και τους δύο ως γονείς. Έρχεται, όμως, η ώρα της ψήφισης της πρότασης νόμου και το ζευγάρι πλέον έχει το δικαίωμα να επισφραγίσει τη συντροφική του σχέση με έναν γάμο. Τις βέρες θα περάσει στα χέρια τους ο μικρός εγγονός τους! Στο τέλος δεν δίνουν το κλασικό φιλί όπως αναμενόταν, αλλά συμβολικά ακουμπά ο ένας πάνω στον άλλον. Η ταινία «Σημασία έχει να αγαπάς… άνευ όρων» γεννήθηκε από την ανάγκη της Ομάδας ΛΟΑΤΚΙ- ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, να επικοινωνήσει την πρόταση νόμου «Άρση διακρίσεων λόγω φύλου στο Οικογενειακό Δίκαιο, κατοχύρωση δικαιώματος γάμου για όλα τα πρόσωπα και αναγκαίες προσαρμογές της νομοθεσίας» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 17 Ιουνίου. Ειδήσεις σήμερα: Νέα τουρκική πρόκληση: Η Ελλάδα ψεύδεται για τη Μικρασιατική Καταστροφή Γραφείο τελετών στην Ορεστιάδα έκανε κηδειόχαρτο για την… Ελισσάβετ Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

