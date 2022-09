Στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ ο Νίκος Αναστασιάδης Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου ο Κύπριος πρόεδρος θα βρίσκεται στο Αβαείο του Ουεστμίνστερ, μαζί με δεκάδες ξένους ηγέτες και αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ πρόκειται να παρευρεθεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Κύπριου Προέδρου, τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, στις 11:00, ο κ. Αναστασιάδης θα βρίσκεται στο Λονδίνο, στο Αβαείο του Ουεστμίνστερ, για να παρευρεθεί στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, μαζί με δεκάδες ξένους ηγέτες και αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει η σύζυγός του, Άντρη Αναστασιάδη. Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου ο κ. Αναστασιάδης θα μεταβεί στην Αθήνα όπου θα μιλήσει σε δείπνο που παραθέτει η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών. Σημειώνεται, ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Λονδίνο θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσής αναμένεται να έχει συναντήσεις με ηγέτες κρατών και μέλη της ομογένειας. Ειδήσεις σήμερα: «Νταής» Κρητικός ξυλοκόπησε σύζυγο, τρία ανήλικα παιδιά και 2 γείτονεςΟ Snik δέχθηκε επίθεση σε εστιατόριο στην Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεοΟι παραξενιές του βασιλιά Καρόλου: Από τα σιδερωμένα κορδόνια μέχρι το ειδικό χαρτί τουαλέτας BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

