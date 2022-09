ΣΥΡΙΖΑ: Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών «Όσα αρχεία και να καταστρέψει ο κ. Μητσοτάκης, όσα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και να στήσει, τίποτα δε θα μείνει κρυφό» τονίζει η Κουμουνδούρου σε σχετική ανακοίνωση «Όσα αρχεία και να καταστρέψει ο κ. Μητσοτάκης, όσα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και να στήσει, τίποτα δε θα μείνει κρυφό» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου, καταλήγοντας πως «δεν θα γλυτώσει στο τέλος από τις ευθύνες του». Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Αμέσως μετά τις αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του Χρήστου Σπίρτζη και την πιθανή καταστροφή των φακέλων της ΕΥΠ Ανδρουλάκη και Κουκάκη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Με ωμότητα και κυνισμό η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας συγκάλυψης της υπόθεσης. Ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε το κοινοβουλευτικό αυτό πραξικόπημα, δηλώνοντας ότι «κ. Μητσοτάκης μπλοκάρει τη σύγκληση της επιτροπής θεσμών, γιατί φοβάται τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οτιδήποτε παραπέμπει σε θεσμούς και διαφάνεια του προκαλεί αλλεργία και φόβο». Σε απάντηση της προσπάθειας κουκουλώματος, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν τη σύγκληση της Επιτροπής, κάνοντας χρήση του άρθρου 41Α παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι αυτή είναι υποχρεωτική, εάν το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών της επιτροπής. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχουν ήδη καταθέσει σχετικές επιστολές, ενώ και τα δύο άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα καταθέσουν και αυτά ανάλογο αίτημα. Όπως είχε δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας, όσα αρχεία και να καταστρέψει ο κ. Μητσοτάκης, όσα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και να στήσει, τίποτα δε θα μείνει κρυφό. Απλά επιβεβαιώνει την ενοχή του. Και δεν θα γλυτώσει στο τέλος από τις ευθύνες του». Ειδήσεις σήμερα:Συνελήφθη ο ένας εκ των δραστών που έδειραν και λήστεψαν Νοτιοκορεάτη έξω από το «Γ. Καραϊσκάκης» Τυλιγμένοι με κουβέρτες μέσα στη νύχτα οι Βρετανοί για να αποχαιρετήσουν τη βασίλισσα Στιγμές αγωνίας έζησαν οι γονείς του 6χρονου στο Ασπρόπυργο – «Περιμέναμε το παιδί και δεν ερχόταν» BEST OF NETWORK 17.09.2022, 15:00 17.09.2022, 13:21 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 08:00

