Τσίπρας από ΔΕΘ: «Είμαστε εδώ για να φέρουμε ξανά τη δικαιοσύνη στον τόπο» – Live Στην Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Γεωργία Σαδανά 17.09.2022, 19:57 UPD: 17.09.2022, 20:14 «Ο ελληνικός λαός δεν θα προσαρμοστεί στη βαρβαρότητα, ούτε και θα αυτοκτονήσει» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της 86ης ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια της ομιλία του που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ξεκινώντας την ομιλία του με αναφορές στη Θεσσαλονίκη, «η Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί την εξαίρεση. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τον κανόνα» τόνισε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε πως για τη πόλη, «έργα που έμειναν 3 χρόνια στις μακέτες, για να εξαγγελθούν και αυτά, ως φαίνεται, ως προϊόν υποκλοπής». «Πιο έμπειροι, πιο έτοιμοι πιο υποψιασμένοι είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι απαιτούν οι καιροί και οι ανάγκες ανεξάρτητα από πιέσεις, επιθέσεις από συμφέροντα και απειλές. Άλλωστε αυτά, είναι παράσημο για μας.» υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέροντας πως «, αυτό που δεν μπορεί κανείς να στερήσει σε μια κοινωνία είναι η προοπτική». «Όταν η πολιτική ευτελίζεται με τον κυνισμό, το ψέμα, το χρηματισμό και την προπαγάνδα, τότε η κοινωνία της γυρίζει την πλάτη» παρατήρησε ο ίδιος, επισημαίνοντας ακόμη πως «διαπιστευτήριά μας είναι οι μάχες που δώσαμε, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως αντιπολίτευση. Και κάθε μάχη, είτε κερδισμένη είτε χαμένη, ήταν για μας ένα συμπέρασμα». Στο πλαίσιο αυτό, «ένα σχέδιο για την αναγέννηση της χώρας συνεκτικό, ρεαλιστικό, με όρους δικαιοσύνης παντού, όχι απλά γίνεται, αλλά απαιτείται», σημείωσε ο κ. Τσίπρας. Ως πρώτη εθνική προτεραιότητα έθεσε την κρατικοποίηση της ΔΕΗ ο κ. Τσίπρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «Επανακρατικοποιούμε τη ΔΕΗ. Ανακτούμε τουλάχιστον το 51% του Δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο. Καθαρές κουβέντες. Η ΔΕΗ επιστρέφει από την αισχροκέρδεια στον ιδρυτικό της σκοπό ως εταιρία κοινής ωφέλειας. Με κοινωνικά τιμολόγια χωρίς ουσιαστικό κέρδος για να κερδίζουν μερίσματα οι ιδιώτες μέτοχοι». Δε θέλουμε αστυνομία στα Πανεπιστήμια, αλλά στις γειτονιές υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι έχει ανέβει το ποσοστό των εγκλημάτων. Στο μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής του, ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρεται στην ακρίβεια και στην ενεργειακή κρίση παρουσίαζοντας προτάσεις. Στόχος του να αναπτύξει ένα διαφορετικό, δημοκρατικό και προοδευτικό μοντέλο και ρεαλιστικό πρόγραμμα διακυβέρνησης. Έμφαση δίνει στον κόσμο της εργασίας, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους, τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, τις γυναίκες και τη νέα γενιά. Με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών, ο κ.Τσίπρας εστιάζει στο Κράτος Δικαίου, στη θωράκιση των Θεσμών και της Δημοκρατίας. Ειδήσεις σήμερα: Νωρίτερα θα σβήνουν τα φώτα στο μουσείο του Λούβρου για εξοικονόμηση ενέργειας Φωτογραφίες: Ο Μπεν Άφλεκ σε καφετέρια της Σάντα Μόνικα Στη φυλακή(!) θα μπουν 55 δικαστές στο Βέλγιο για… δύο ημέρες Γεωργία Σαδανά 17.09.2022, 19:57 UPD: 17.09.2022, 20:14 BEST OF NETWORK 17.09.2022, 15:00 16.09.2022, 08:11 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 19:55 17.09.2022, 19:54 17.09.2022, 16:00

