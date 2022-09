Τσίπρας από ΔΕΘ: χι άλλα βάρη στην μεσαία τάξη και τους αδύναμους – Κρατικοποίηση της ΔΕΗ, κατάργηση πανεπιστημιακής αστυνομίας

Ως επιτακτική χαρακτήρισε την ανάγκη για ένα «Εθνικό Σχέδιο επανεκκίνησης και αναγέννησης» ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την πολιτική πρόταση του κόμματός του, στην πλέον προεκλογική χρονιά, με κεντρικό σύνθημα «να ξαναφέρουμε πίσω τη Δικαιοσύνη», από το βήμα της 86ης ΔΕΘ. Ασκώντας δριμεία κριτική στη κυβέρνηση, την οποία εγκάλεσε για το γεγονός ότι «Ελλάδα είναι μια αγνώριστη χώρα για τους κατοίκους της», ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστρεψε τα βέλη του προς το Μέγαρο Μαξίμου, περιγράφοντας πως «η ζωή και η καθημερινότητα των πολιτών ξαναγύρισε πίσω και ίσως ακόμη πιο πίσω και από τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων». Ωστόσο, «αυτό που δεν μπορεί κανείς να στερήσει σε μια κοινωνία είναι η προοπτική» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συμπληρώνοντας πως «ο ελληνικός λαός δε θα προσαρμοστεί στη βαρβαρότητα ούτε φυσικά θα αυτοκτονήσει». Οικοδομώντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε έξι πυλώνες, ο κ. Τσίπρας, εξήγγειλε, μεταξύ άλλων, την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, το τέλος της πανεπιστημιακής αστυνομίας, των νόμων Χατζηδάκη για την εργασία, δεσμευόμενος την ίδια ώρα για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, με πρώτιστο μέλημα τον «ανασχεδιασμό και την ανακατανομή» των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε ως «συμβατές με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες» τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπολογίζοντας ότι 20-25 δις ευρώ μπορούν να κινητοποιηθούν από τους κοινοτικούς πόρους προς την ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα εθνικό «σχέδιο αναδιανομής», που θα περιλαμβάνει αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τα μερίσματα άνω των 50.000, αλλά και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια και εμφάνισαν «αδικαιολόγητα» κέρδη, αποφέροντας στα δημόσια Ταμεία περισσότερα από 3 δις ευρώ. Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας, ενώ προχώρησε σε εκτενή αναφορά στα ζητήματα του Κράτους Δικαίου, λέγοντας πως «η χώρα βίωσε και βιώνει πρωτοφανείς καταστάσεις. Από τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, τη δημιουργία με κρατικό χρήμα ενός απίστευτου μηχανισμού προπαγάνδας, τις διώξεις πολιτικών αντιπάλων, τον πλουτισμό ημετέρων, τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις», επισημαίνοντας, στο πλαίσιο αυτό, πως «έχουμε χρέος να ξανακάνουμε την Ελλάδα μια ευνομούμενη, σύγχρονη, ευρωπαϊκή δημοκρατία». «Η Δημοκρατία κινδυνεύει» Αναφορικά με το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε ότι αυτό είναι κάτι πιο βαθύ από πρόσωπα και κόμματα, υποστηρίζοντας ότι «η Δημοκρατία κινδυνεύει». «Στις επόμενες εκλογές, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν πράγματι, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Οι υπηρέτες των συμφερόντων ή οι υπηρέτες της λαϊκής πλειοψηφίας ; Μια Αγία οικογένεια ή μια προοδευτική συμμαχία ;» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και έκανε λόγο για μια «μάχη ιδεών» στις επόμενες εκλογές, απαντώντας σχετικά με την αποστροφή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ως προς την «πολιτική τερατογένεση» στη συγκρότηση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας ζήτησε «καθαρή νίκη» του κόμματός του, η οποία «θα ανοίξει το δρόμο, την επόμενη κιόλας μέρα, να συγκροτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου», όπως είπε. Στόχος η πρωτιά «Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, θα ανοίξει το δρόμο για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση των προγραμματικών τους συγκλήσεων» ισχυρίστηκε ο κ. Τσίπρας, εξηγώντας ότι «για πρώτη φορά θα πάψει να αποφασίζει το 1/3 των πολιτών για λογαριασμό της μεγάλης πλειοψηφίας.Και η Ελλάδα θα κυβερνηθεί, επιτέλους, όπως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Με ασφάλεια και με πλατιά δημοκρατική νομιμοποίηση» όπως είπε, καταλήγοντας πως «αυτό όχι μόνο δεν είναι τερατογέννεση, αλλά η γέννηση της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο». Αναλυτικά, οι 6 εθνικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε πρώτη τη δέσμη μέτρων του προγράμματός του για την αποκλιμάκωση των τιμών στην ενέργεια, τα τρόφιμα και τα ορυκτά καύσιμα, λέγοντας πως «το κράτος από συμμέτοχος στην αισχροκέρδεια των καρτέλ, γίνεται ξανά ο εγγυητής της κοινωνικής συνοχής». Πρώτη Εθνική προτεραιότητα: Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για τη δραστική μείωση των λογαριασμών ενέργειας · Επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Ανάκτηση τουλάχιστον το 51% του Δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο. · Αποσύνδεση της τιμής της χονδρεμπορικής ρεύματος από τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου. · Ανώτατος συντελεστής κέρδους στην παραγωγή ενέργειας στο 5%. · Παρέμβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας, με ανώτατα όρια τιμών και με την προώθηση υποχρεωτικού ποσοστού σταθερών συμβολαίων στη χονδρεμπορική ηλεκτρικής ενέργειας. · Ανώτατο όριο τιμής λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας ανά μεγαβατώρα. · Διατίμηση στη λιανική φυσικού αερίου προστατεύοντας τους 700.000 καταναλωτές που θερμαίνονται με φυσικό αέριο. · Αξιοποίηση για όσο χρειαστεί το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του λιγνίτη. · Προστασία από τις αποκοπές ειδικά τους ευάλωτους καταναλωτές. Για τη δραστική μείωση τιμών στα καύσιμα και τα τρόφιμα · Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, βενζίνη, φυσικό αέριο) στο χαμηλότερο συντελεστή της ΕΕ · Κατάργηση ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο · Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο χαμηλότερο συντελεστή, 6% Δεύτερη εθνική προτεραιότητα: Η ενίσχυση του εισοδήματος. Για τους μισθωτούς : · Αύξηση του κατώτατου μισθού με νόμο στα 800 ευρώ. · Μηχανισμός τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε ετήσια βάση, για μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. · Καθορισμός στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, με κατώτατο όριο την τιμαριθμική αναπροσαρμογή κάθε έτους. Για τους συνταξιούχους : · Επιστροφή για τα αναδρομικά στους συνταξιούχους σε τρεις ετήσιες δόσεις. · Επαναφορά της 13ης σύνταξης του 2019: πλήρης για συντάξεις έως 500 ευρώ και ποσοστιαία για τα ανώτερα κλιμάκια. · Αύξηση για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, του αφορολόγητου στις 10.000 ευρώ. · Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, εμπόρους, εργαζόμενους με μπλοκάκια και μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αφορολόγητο στις 10.000 ευρώ. Για τους μικρομεσαίους : · Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος · Οι περιουσίες, τα μαγαζιά και τα σπίτια των πολιτών, της μεσαίας τάξης, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας δεν θα γίνονται πια βορά στα συμφέροντα, με ρύθμιση χρεών, διαγραφή μέρους βασικής οφειλής, για χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. Και 120 δόσεις για την αποπληρωμή του υπολοίπου. Δικαίωμα ένταξη στο σχήμα θα έχουν και όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση του 2019. · Ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός για πληρωμές λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων. · Νέος πτωχευτικός κώδικας, που προβλέπει ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με προστασία της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής γης και της επαγγελματικής στέγης. Τρίτη εθνική προτεραιότητα: Η στήριξη του κοινωνικού κράτους. Για την ανάκτηση της εργασίας: · Κατάργηση νόμων Χατζηδάκη, που νομιμοποίησαν τα 12ωρα, την απλήρωτη εργασία, την ποινικοποίηση της συλλογικής δράσης. · Επαναφορά των ρυθμίσεων για την αιτιολογημένη απόλυση, για το οκτάωρο, για τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για τη δήλωση των ωραρίων και των υπερωριών. · Επανίδρυσε του ΣΕΠΕ. · Εφαρμογή σταδιακά του 35άωρου χωρίς μείωση των αποδοχών. Για ένα νέο ισχυρό και σύγχρονο ΕΣΥ: · Πρόσληψη 5.500 μόνιμων υγειονομικών. Και επιπλέον 10.000 μόνιμων υγειονομικών σε βάθος τριετίας. · Μονιμοποίηση του συνόλου του υγειονομικού προσωπικού που έδωσε τη μάχη της πανδημίας στην πρώτη γραμμή. · Τέλος στην τιμωρητική αναστολή εργασίας για υγειονομικούς · Ένταξη όλου του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά. · Αναμόρφωση του μισθολογίου του ιατρικού προσωπικού, με εισαγωγικό μισθό πρωτοδιοριζόμενου γιατρού τα 2.000 ευρώ. · Αναλογικές αυξήσεις των μισθών προβλέπουμε για το μη ιατρικό, υγειονομικό προσωπικό. · Αύξηση στις Τοπικές Μονάδες Υγείας από 127 σε 380 σε ολόκληρη τη χώρα, · Εδραίωση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, το δίκτυο κατ’ οίκον φροντίδας, · Επιχειρησιακή ενδυνάμωση του ΕΚΑΒ · Διεύρυνση υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, · πλήρης κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών σε υγειονομικό υλικό για χρόνιες ασθένειες. Για να βάλουμε γερά θεμέλια στη Δημόσια Παιδεία : · 14 χρόνη υποχρεωτική εκπαίδευση. · 20.000 διορισμοί μόνιμων δασκάλων και καθηγητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης · ρήτρα αυτόματης πρόσληψης, ώστε αυτόματα να διορίζεται ένας εκπαιδευτικός για καθένα που θα συνταξιοδοτείται. · Διπλασιασμός σε βάθος τετραετίας της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, αλλά και τον αριθμό των μελών ΔΕΠ. · Δωρεάν φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα, · ειδική χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων. · Σύστημα εισαγωγής «πράσινων» και «κόκκινων» σχολών με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο με μόνον την απόκτηση του απολυτηρίου. · λειτουργία των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών, όπου θα εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και θα παρέχουν επαγγελματικό πιστοποιητικό ευρωπαϊκών προδιαγραφών. · Εθνικό Σχέδιο Φοιτητικής Στέγης. · Κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων της Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ΕΒΕ και της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Για να πάψει αυτή η χώρα να έχει στο περιθώριο τα ΑΜΕΑ. · Αύξηση στο αναπηρικό επίδομα κατά 20% για 172.000 πολίτες. · προσωπικός φροντιστής ή βοηθός για 70.000 άτομα και εργαλεία αξιοπρέπειας (τεχνητά μέλη, αμαξίδια κλπ) σε όλους τους δικαιούχους χωρίς επιβαρύνσεις · προσβάσιμες γειτονιές σε 20 πόλεις. · Διευκόλυνση της επικοινωνίας του ανάπηρου με το Δημόσιο, απλοποιώντας και μειώνοντας τη περιττή γραφειοκρατία. Τέταρτη εθνική προτεραιότητα: Η Παραγωγική Ανασυγκρότηση. Για την Δίκαιη και Βιώσιμη Ενεργειακή Μετάβαση · Ανακατεύθυνση μέρους των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση Νοικοκυριών, Αγροτών, Μικρομεσαίων Εεπιχειρήσεων και Ενεργειακών Κοινοτήτων ώστε να παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν με μικρά έργα ΑΠΕ. (μοντέλο prosumer). · επενδύσεις για εκσυγχρονισμό και επέκταση των υποδομών του ηλεκτρικού δικτύου προκειμένου να υποδεχτούν τις νέες ΑΠΕ. · Εξασφάλιση ικανού μέρους του υφιστάμενου ηλεκτρικού χώρου για μικρά έργα ΑΠΕ · Επιτάχυνση επενδύσεων στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και στην αποθήκευση ενέργειας για να εισαχθούν περισσότερες. · διευρυμένο πρόγραμμα Εξοικονομώ για Κατοικίες συνεχώς ανοιχτό για αιτήσεις που θα καλύπτει 100ντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. · ενισχυμένο πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενους – αγρότες (Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις) · Χρηματοδότηση των δήμων για την εγκατάσταση ΑΠΕ με σκοπό την κάλυψη των καταναλώσεών τους αλλά και των ενεργειακών αναγκών των ευάλωτων δημοτών τους. Για τη χρηματοδοτική στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Αγροτών · Ανακατεύθυνση μέρους των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης προς την Αναπτυξιακή Τράπεζα. · Μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενίσχυση για μικροπιστώσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για Αυτoαπασχολούμενους, Αγρότες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις. Για τη Βιομηχανία και τις Δυναμικές Υφιστάμενες και Νέες Επιχειρήσεις σε κλάδους αιχμής · Χρηματοδότηση για μεγάλα επενδυτικά σχέδια για υλοποίηση έργων ιδιοπαραγωγής ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο τη δραστική μείωση του κόστους ενέργειας στη βιομηχανία και στη μεταποίηση. · Αναβάθμιση και ενίσχυση για τα χρηματοδοτικά προγράμματα Equifund και «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Για το χρηματοπιστωτικό σύστημα · Θεσπίζεται ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών και τη λειτουργία των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων (servicers) Πέμπτη εθνική προτεραιότητα: Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος. Στη Δικαιοσύνη: · Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στη λειτουργία της Δικαιοσύνης με ένα ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο. · Αποκατάσταση για τις μισθολογικές, φορολογικές αδικίες σε όλους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. · Ενίσχυση με στελέχωση, τις κτιριακές υποδομές και την επέκταση της «Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης». · «Κόβουμε τον ομφάλιο λώρο μεταξύ της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας» ανέφερε ο κ. Τσίπρας, ανακοινώνοντας ακόμη: · Μείωση για τις θέσεις αντιπροέδρων στα Ανώτατα Δικαστήρια. · Θέσπιση Διατύπωσης γνώμης από δικαστικές ενώσεις και δικηγορικούς συλλόγους για την επιλογή της ηγεσίας των Δικαστηρίων. · Τέλος στις περιστρεφόμενες πόρτες. Όποιος δικαστής επιθυμεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση μετά τη συνταξιοδότησή του, θα γνωρίζει ότι δε θα έχει πρόσθετη, πέραν της σύνταξής του, αμοιβή. · Νέος προσανατολισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστών, με αύξηση των εισακτέων, αύξηση του απαιτούμενου χρόνου άσκησης της δικηγορίας και ενίσχυση της κοινωνικής εμπειρίας με υποχρεωτικές έρευνες και άσκηση σε κοινωνικές δομές. · Τέλος στην κακή νομοθέτηση, με μόνιμες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές στελεχωμένες αποκλειστικά από εκπροσώπους θεσμών του νομικού κόσμου, των πανεπιστημίων και της κοινωνίας. · Νομοθετική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία». · Νομοθετική κατοχύρωση αναφορικά με το γάμο για όλα τα πρόσωπα. · Κατάργηση για όλες τις ποινικές ασυλίες που έχουν προβλεφθεί τα τελευταία χρόνια. Με πρώτη την ασυλία των τραπεζικών στελεχών. Στα ΜΜΕ: · Νέο πλαίσιο ενίσχυσή τους και εξασφάλισης της ελεύθερης έκφρασης. · Οικονομική ενίσχυση για εφημερίδες και ηλεκτρονικά ΜΜΕ με βάση τις πραγματικές ανάγκες και με διαφανή κριτήρια, χωρίς εύνοιες και εξαιρέσεις. · Επαναφορά της υποχρέωσης για 400 εργαζόμενους σε όλους τους σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας. · Έλεγχος της αδιαφανούς και αδικαιολόγητης χρηματοδότησης και των δανείων που δόθηκαν σε ΜΜΕ. · Επανεκκίνηση στη διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών ΜΜΕ. · Επιλογή της Διοίκησης της ΕΡΤ και του ΑΠΕ από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Για την ΕΥΠ : · Επαναφορά της ΕΥΠ στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. · Κατάργηση της τροπολογίας που δεν επιτρέπει τη γνωστοποίηση παρακολούθησης από την ΕΥΠ μετά την ολοκλήρωσή της. · Νομοθετικός ορισμός για τους λόγους «εθνικής ασφάλειας». · Έλεγχος από Δικαστικό συμβούλιο και έγκριση με αιτιολογημένη απόφασή της άρσης του απορρήτου. · Εξασφάλιση της Ουσιαστικής συμμετοχής της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και της ΑΔΑΕ στον ορισμό του Διοικητή της ΕΥΠ. Έκτη εθνική προτεραιότητα: Η απάντηση στη δημογραφική πρόκληση. Στηρίζουμε τη γυναίκα στην εργασία, εξασφαλίζουμε τη μητέρα: · Αναδιαμόρφωση για το επίδομα παιδιού, μεταφορά αποκλειστικά στη μητέρα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι τα 24 έτη του, ανεξαρτήτως σπουδών. Και από τη σύνταξή της και μετά, εφόρου ζωής. · Επίδομα μητέρας στα 70 ευρώ στο πρώτο παιδί, άλλα 105 στο δεύτερο και 140 στο τρίτο. Ενώ το επίδομα που θα προστίθεται στη σύνταξη θα είναι αυτό που αντιστοιχεί στο σύνολο των παιδιών που έχει η κάθε γυναίκα, γεννήσει και αναθρέψει. · Εξίσωση της άδειας μητρότητας στις εργαζόμενες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. · Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες από τους 4 στους 9 μήνες. · Ειδική άδεια μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες. Για το παιδί: · Εξασφάλιση της πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για όλα τα παιδιά και σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού. Για τη στέγαση νέων ζευγαριών: · Επιδότηση ενοικίου για 400.000 νέους και νέα ζευγάρια από 24 μέχρι 44 ετών: · Διπλασιάζοντας το επίδομα από 70€ σε 140€/μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. · Από 140€ σε 280€, για ζευγάρι με ένα παιδί. · Και από 175€ σε 350€/μήνα για ζευγάρι με δύο παιδιά. · Αύξηση στα εισοδηματικά όρια. Τέλος στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση του Airbnb, με θέσπιση κανόνων και ελέγχου που το περιορίζουν μόνο σε φυσικά πρόσωπα και μέχρι περιορισμένο αριθμό. Δημιουργία τράπεζας στέγης από υπάρχοντα διαμερίσματα και κατοικίες είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με ισχυρά κίνητρα ενεργειακής αναβάθμισης και μείωσης φόρων, ώστε τα ακίνητα αυτά να διατεθούν κατά προτεραιότητα σε νέα ζευγάρια με χαμηλά ενοίκια. Για τη κοινωνική ένταξη των μεταναστών: · Αλλαγή στη διαδικασία της πολιτογράφησης, απλοποιώντας την εξεταστική διαδικασία. · Πολιτογράφηση με δειγματοληπτική συνέντευξη για άτομα που έχουν αποδεδειγμένα κλείσει 25 χρόνια παραμονής στην Ελλάδα και για όσους έχουν γεννήσει παιδιά στην Ελλάδα και αυτά, βάση του νόμου, έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )