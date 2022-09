Τσίπρας: «Οι εργαζόμενοι θέλουν δύο κατώτατους μισθούς μόνο για τους λογαριασμούς ρεύματος» Για «γενικευμένη επίθεση στον κόσμο της εργασίας από την κυβέρνηση» έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας. Για γενικευμένη επίθεση κατά των εργαζομένων από την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με το προεδρείο της ΓΣΕΕ, ενόψει των ανακοινώσεων και των προτάσεων που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. «Η πίεση που δέχεται ο κόσμος της εργασίας είναι τρομακτική, ως εκ τούτου έκρινα ότι αυτή η συνάντηση ήταν και είναι επιβεβλημένη για να ανταλλάξουμε σκέψεις, να ακούσω τις δικές σας προτάσεις, και τους προβληματισμούς σας, δεδομένου ότι στην ΔΕΘ δεν θέλω απλά να καταθέσω κάποιες επεξεργασίες που έχουν γίνει στα κομματικά γραφεία, αλλά να λάβω σοβαρά υπόψιν μου και τις αγωνίες των ανθρώπων της παραγωγής και του κόσμου της δουλειάς» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβερνητικής πολιτικής και σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε μια περίοδο που είναι τόσο γενικευμένη η επίθεση στην κοινωνική πλειοψηφία και ειδικότερα στον κόσμο της εργασίας, που οι όποιες διαφορές πρέπει να παραμεριστούν για να υπάρξει προσπάθεια για να να δούμε πως θα αναχαιτίσουμε αυτήν την επίθεση, καθώς παίρνει διαστάσεις υπαρξιακές». Ο κ. Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία της έρευνας των ευρωπαϊκών συνδικάτων, σύμφωνα με την οποία «στην Ελλάδα για να πληρώσει κανείς μονάχα τους λογαριασμούς του ρεύματος χρειάζεται δύο κατώτατους μισθούς ή έναν μέσο μισθό. Άρα η συντριπτική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή των μισθωτών, βρίσκεται σε μια κατάσταση απελπισίας, διότι προφανώς δεν είναι μόνο η ενεργειακή ακρίβεια, ο ενεργειακός πληθωρισμός. Είναι η ακρίβεια συνολικά στη ζωή μας. Οι μισθοί καθηλωμένοι. Οι αυξήσεις που δόθηκαν είναι πολύ χαμηλότερες από τον συνολικό πληθωρισμό που είχαμε την χρονιά αυτή». Επίσκεψη στη «Μαλαματίνα» Πέραν αυτών, ο κ. Τσίπρας υπενθύμισε και την ελαστικοποίηση της εργασίας με το νόμο Χατζηδάκη, καταγγέλλοντας πως συρρικνώνει δικαιώματα. Για τον λόγο αυτό αποκάλυψε ότι στη Θεσσαλονίκη θα συναντηθεί και με εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Μαλαματίνας που είναι σε απεργιακές κινητοποιήσεις ακριβώς επειδή η διοίκηση εφαρμόζει το νόμο Χατζηδάκη και οδηγεί μαζικά τους εργαζόμενους σε απολύσεις. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ σημείωσαν ότι αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα «δεν είναι δύσκολο αλλά τραγικό». Κατήγγειλαν ότι η φωνή της ΓΣΕΕ δεν φθάνει στον κόσμο γιατί όπως είπαν «είμαστε αποκλεισμένοι στην ουσία, είναι αποκλεισμένα τα προβλήματα των εργαζομένων από τη συντριπτική μάζα των καναλιών». Τέλος επεσήμαναν ότι το τετράπτυχο των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ είναι η ακρίβεια, ο κατώτατος μισθός, οι συλλογικές συμβάσεις και τα εργατικά ατυχήματα. Ειδήσεις σήμερα: Ο Δένδιας ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για τη ΓΣ του ΟΗΕ – Σειρά συναντήσεων με ομολόγους του Τα 69 έφτασαν τα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα Δείτε βίντεο: Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο με τον Ζελένσκι BEST OF NETWORK 17.09.2022, 12:30 17.09.2022, 08:48 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 08:00

