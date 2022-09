ΥΠΕΞ για μουσουλμανική μειονότητα: Δεν δεχόμαστε παραινέσεις από τρίτες χώρες όπως η Τουρκία «H Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και εφαρμόζει πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της», αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ «Η Τουρκία, για μία ακόμα φορά, προσπαθεί να εμπλακεί στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου κράτους, κατά παράβαση θεμελιωδών κανόνων διεθνούς συμπεριφοράς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης. Όπως σημειώνει, «η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και εφαρμόζει πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από Διεθνείς Συμβάσεις, όπως η Συνθήκη της Λωζάννης, σε αντίθεση με την Τουρκία». «Δεν δεχόμαστε παραινέσεις από τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, πόσο μάλλον τη στιγμή κατά την οποία αφορούν Έλληνες πολίτες», τονίζει. Ειδήσεις σήμερα:Νέα τουρκική πρόκληση: Η Ελλάδα ψεύδεται για τη Μικρασιατική Καταστροφή Γραφείο τελετών στην Ορεστιάδα έκανε κηδειόχαρτο για την… Ελισσάβετ Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις του λοιπού επικουρικού προσωπικού Best of Network 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

