Χατζηδάκης: Τα 2/3 των συνταξιούχων θα ωφεληθούν από τις αυξήσεις «Θα υπάρχουν συνταξιούχοι που μπορεί να δουν στις τσέπες τους άλλη μία σύνταξη», τόνισε ο υπουργός Εργασίας Για τις αυξήσεις στις συντάξεις και τα μέτρα στήριξης που θα εφαρμοσθούν μίλησε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2019 και μετά δίνει μόνο αυξήσεις σε συντάξεις και έχουμε μία αντιπολίτευση να μας κουνάει το δάχτυλο», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας στο Mega και αναφέρθηκε στην αύξηση των συντάξεων όσων είχαν ασφαλιστικό βίο άνω των 30 ετών. «Τα 2/3 των συνταξιούχων θα ωφεληθούν από τις αυξήσεις. Θα υπάρχουν συνταξιούχοι που μπορεί να δουν στις τσέπες τους άλλη μία σύνταξη», πρόσθεσε ο υπουργός. Δείτε το βίντεο: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cmvdn67hnpi9) «Έχουμε βρεθεί σε ένα πρωτοφανές σκηνικό. Είναι ακόμα μία διεθνής κρίσης μετά τον κορωνοϊό και προσαρμοζόμαστε κάθε μέρα. Είναι λογικό με τις προσαρμογές που γίνονται να τροποποιούνται και οι πολιτικές», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης. Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο υπουργός, κάποια από τα μέτρα θα ξεκινήσουν άμεσα. Στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό θα μπει το επίδομα μητρότητας και η κατάργηση παρακρατήσεων για τους δημόσιους υπαλλήλους. Μετά τα Χριστούγεννα ακολουθεί η καταβολή του έκτακτου βοηθήματος και έπεται με το νέο έτος η καταβολή των αυξημένων συντάξεων, η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης και η καταβολή της τέταρτης δόσης επαναϋπολογισμού των συντάξεων βάσει του νόμου Βρούτση. Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός – ΕΟΔΥ: Έφτασε στην Ελλάδα η παραλλαγή «Κένταυρος» της Omicron – Ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο βρήκε την «αχίλλειο πτέρνα» της Ρωσίας, αλλά ο Πούτιν δεν εγκαταλείπει Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Μπιμπίλα – Νίνου θα ζητήσει η πλευρά Φιλιππίδη BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

