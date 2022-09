Χατζηδάκης: Ψέματα και Τσίπρας είναι έννοιες ταυτόσημες Ο υπουργός Εργασίας σχολιάζει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τους εργαζόμενους της Μαλαματίνα Σε υψηλούς τόνους ήρθε η απάντηση του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη στις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα για τους εργαζόμενους στη Μαλαματίνα. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι «Ψέματα και Αλέξης Τσίπρας είναι έννοιες ταυτόσημες», σχολιάζοντας ότι «για ορισμένες απολύσεις που έγιναν εκεί φταίει δήθεν ο «τρισκατάρατος νόμος Χατζηδάκη» τον οποίο και θα καταργήσει». «Προσέξτε τώρα: Οι απολύσεις αυτές θα μπορούσαν να γίνουν με όλους τους νόμους που ίσχυαν από το 1982 και μετά! Όλους ανεξαιρέτως. Κι αυτών που ίσχυαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι τον νοιάζει όμως τον κ. Τσίπρα; Του φταίνε ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης!» προσθέτει ο κ. Χατζηδάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε τις διατάξεις του νόμου, που μεταξύ άλλων αυξάνει τις γονικές άδειες, εξισώνει το καθεστώς απόλυσης των εργατοτεχνιτών. «Και κάτι ακόμα. Ο ίδιος και η παρέα του διαλαλούν ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις είναι παράνομες. Μα αν αυτό ισχύει, τότε ο «επαίσχυντος» νόμος Χατζηδάκη είναι τελικά φιλεργατικός. Διότι προστατεύει τους απολυμένους!Με αλλά λόγια: ψευδολογία, δημαγωγία και κυρίως… τρεις λαλούν και δυο χορεύουν!» καταλήγει. Αναλυτικά η δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη Ψέματα και Α. Τσίπρας είναι έννοιες ταυτόσημες. Επιβεβαιώθηκε πάλι σήμερα με τις δηλώσεις του για τους εργαζόμενους της Μαλαματίνα. Για ορισμένες απολύσεις που έγιναν εκεί φταίει δήθεν ο «τρισκατάρατος νόμος Χατζηδάκη» τον οποίο και θα καταργήσει. Προσέξτε τώρα: Οι απολύσεις αυτές θα μπορούσαν να γίνουν με όλους τους νόμους που ίσχυαν από το 1982 και μετά! Όλους ανεξαιρέτως. Κι αυτών που ίσχυαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι τον νοιάζει όμως τον κ. Τσίπρα; Του φταίνε ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης! Τι είναι αυτό που θα καταργήσει επίσης; Ένας νόμος του οποίου τις περισσότερες διατάξεις υπερψήφισε. Ο νόμος που αύξησε τις γονικές άδειες. Ο νόμος που εξίσωσε προς τα πάνω για τις απολύσεις το καθεστώς των εργατοτεχνιτών με των υπόλοιπων υπαλλήλων. Ο νόμος που εισήγαγε θετικά μέτρα για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Ο νόμος που εισήγαγε το δικαίωμα της αποσύνδεσης στην τηλεργασία κ.ο.κ. Αυτά θα καταργήσει! Και κάτι ακόμα. Ο ίδιος και η παρέα του διαλαλούν ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις είναι παράνομες. Μα αν αυτό ισχύει, τότε ο «επαίσχυντος» νόμος Χατζηδάκη είναι τελικά φιλεργατικός. Διότι προστατεύει τους απολυμένους! Με αλλά λόγια: ψευδολογία, δημαγωγία και κυρίως… τρεις λαλούν και δυο χορεύουν! Ειδήσεις σήμερα: Νωρίτερα θα σβήνουν τα φώτα στο μουσείο του Λούβρου για εξοικονόμηση ενέργειας Φωτογραφίες: Ο Μπεν Άφλεκ σε καφετέρια της Σάντα Μόνικα Στη φυλακή(!) θα μπουν 55 δικαστές στο Βέλγιο για… δύο ημέρες BEST OF NETWORK 17.09.2022, 15:00 16.09.2022, 08:11 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 16:00

