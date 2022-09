48 παραβιάσεις από τουρκικά drones και 5 από μαχητικά F-16 Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο – Μια υπέρπτηση πάνω από τους Καλόγερους Σε 53 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία συνεχίζοντας την παράνομη δραστηριότητά της στο Αιγαίο. Οι 48 παραβιάσεις έγιναν από δύο τουρκικά drones και οι υπόλοιπες 5 από μαχητικά F-16. Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Από τις 53 παραβιάσεις η μία ήταν η υπέρπτηση που πραγματοποιήθηκε πάνω από τους Καλόγερους Συγκεκριμένα, το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, στις 15:39, πάνω από τους Καλόγερους στο κεντρικό Αιγαίο, στα 19.000 πόδια. Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. Ειδήσεις σήμερα: Σε υψηλό 40ετίας ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – Διαμορφώθηκε στο 8,3% τον Αύγουστο Υπέρπτηση από τουρκικό UAV πάνω από το νησί Καλόγεροι Ξεκινά το «κύμα» ζέστης από αύριο – Χάρτες με τις θερμοκρασίες ανά ημέρα BEST OF NETWORK 16.09.2022, 17:54 15.09.2022, 18:10 16.09.2022, 10:41 16.09.2022, 21:05 16.09.2022, 21:07 16.09.2022, 16:02

