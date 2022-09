86η ΔΕΘ: Σε λίγη ώρα η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα Στην Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Από λεπτό σε λεπτό ξεκινά η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής του, ο Αλέξης Τσίπρας, θα αναφερθεί στην ακρίβεια και στην ενεργειακή κρίση με προτάσεις. Στόχος του, όπως επισημαίνουν στελέχη της Κουμουνδούρου είναι να ξανακερδίσει και να ξανασυστηθεί στη μεσαία τάξη. Στελέχη της Κουμουνδούρου αναφέρουν πως ο κ.Τσίπρας στη ΔΕΘ θα εμφανιστεί με την ευθύνη του αυριανού πρωθυπουργού. Στόχος του να αναπτύξει ένα διαφορετικό, δημοκρατικό και προοδευτικό μοντέλο και ρεαλιστικό πρόγραμμα διακυβέρνησης. Έμφαση θα δώσει στον κόσμο της εργασίας, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους, τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, τις γυναίκες και τη νέα γενιά. Με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών, ο κ.Τσίπρας θα εστιάσει στο Κράτος Δικαίου, στη θωράκιση των Θεσμών και της Δημοκρατίας. Ειδήσεις σήμερα: Νωρίτερα θα σβήνουν τα φώτα στο μουσείο του Λούβρου για εξοικονόμηση ενέργειας Φωτογραφίες: Ο Μπεν Άφλεκ σε καφετέρια της Σάντα Μόνικα Στη φυλακή(!) θα μπουν 55 δικαστές στο Βέλγιο για… δύο ημέρες BEST OF NETWORK 17.09.2022, 15:00 16.09.2022, 08:11 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 10:04 17.09.2022, 10:03 17.09.2022, 16:00

