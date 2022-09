HumanRights360: Γιατί ομολόγησε η ΜΚΟ τα fake news για τους 38 μετανάστες στη νησίδα του Έβρου

Σαν «βόμβα» έσκασε στους γνωρίζοντες το μεταναστευτικό η ανακοίνωση του ιδρυτή της HumanRights360, Επαμεινώνδα Φαρμάκη, στην οποία αναγνώριζε πως εσφαλμένα υποστήριζε το προηγούμενο διάστημα ότι η νησίδα στην οποία βρέθηκαν οι 38 μετανάστες του Έβρου τον περασμένο Αύγουστο. Η ανακοίνωση από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά της κυβέρνησης η οποία με ανακοινώσεις έσπευσε να τονίσει το γεγονός πως όλο το προηγούμενο διάστημα είχε στηθεί μία σπέκουλα εις βάρος της Ελλάδας την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία επικαλούμενη την αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού τόνιζε πως η εν λόγω νησίδα ήταν εκτός ελληνικής επικράτειας. «Η οργάνωσή μας δεν επιθυμεί, σε καμία περίπτωση, τη δημιουργία συνοριακού ζητήματος μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, ούτε άλλωστε αμφισβητεί τα σύνορα, μεταξύ των δύο χωρών. Σκοπός και μέλημά της είναι αποκλειστικά και μόνο η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του εθνικού και διεθνούς δικαίου, καθώς και των θεσμοθετημένων διαδικασιών», ανέφερε χαρακτηριστικά η εν λόγω ανακοίνωση στην οποία στην συνέχεια γινόταν σαφές ότι «από τα δημόσια διαθέσιμα σε μας στοιχεία και λαμβανομένου υπόψιν ότι η περιοχή παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα σύνθετο εδαφικό καθεστώς καθώς, ανάλογα με τη ροή του ποταμού, αναδύονται κατά διαστήματα τμήματα ξηράς κατά μήκος του, σχηματίσαμε την εσφαλμένη πεποίθηση ότι οι ανωτέρω βρίσκονταν επί ελληνικού εδάφους». O ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης «HumanRights360», Επαμεινώνδας Φαρμάκης. Πηγή φωτογραφίας: Facebook/Epaminondas Farmakis Η ανακοίνωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού η HumanRights360 ήταν η οργάνωση η οποία είχε έρθει αρχικά σε επαφή με τους πρόσφυγες μετά την βίαιη προώθησή τους από την Τουρκία καταρτίζοντας λίστα με τα ονόματά τους την οποία και απέστειλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα για να επέμβει. Για το συγκεκριμένο θέμα είχε τοποθετηθεί δις ο κ. Κατρούγκαλος ο οποίος με αναρτήσεις του στο Twitter υιοθετούσε πλήρως τις κατηγορίες εις βάρος της Ελλάδας περί νεκρού παιδιού αλλά και πως βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος. Στο ένα tweet ο κ. Κατρούγκαλος δημοσίευε τη λίστα της HumanRights360 που κατατέθηκε στο Στρασβούργο ενώ σε δεύτερο έδειχνε χάρτη με τη νησίδα στον Έβρο επισημαίνοντας πως αυτή βρίσκεται εντός ελληνικής επικράτειας και μάλιστα είναι καταγεγραμμένη στο κτηματολόγιο. Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Κατρούγκαλου με τα ονόματα των μεταναστών: Η κα @Sofia_voultepsi στο Open,ανάμεσα σε άλλα ψεύδη, ενδεικτικά των τραγικών αδιεξόδων κ αντιφάσεων της κυβέρνησης, αμφισβήτησε ότι οι 38 πρόσφυγες του πρόσφατου δράματος ήταν οι ίδιοι που πήραν αποφάσεις ασφαλιστικών από το ΕΔΔΑ. Ιδού τα ονόματα. Με αρ.36 το νεκρό κοριτσάκι. pic.twitter.com/aVwmDmA1xW— George Katrougalos (@gkatr) August 19, 2022 Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Κατρούγκαλου με την τοποθεσία της νησίδας: «Η περιοχή που επικαλούνται με συγκεκριμένο ΚΑΕΚ Κτηματολογίου», «αποκαλύπτει» η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, «δεν περιλαμβάνει καμία νησίδα».Η μηχανή του Μαξίμου κ τα φιλικά ΜΜΕ αναπαράγουν πια ψεύδη, ακόμη κ όταν αυτά διαψεύδονται αμέσως κ πανηγυρικά από δημόσια έγγραφα. #Εβρος pic.twitter.com/foZZBiJMH1— George Katrougalos (@gkatr) August 19, 2022 Οι παραπάνω τοποθετήσεις και η αξιοποίησή τους από την αξιωματική αντιπολίτευση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την στιγμή μάλιστα που ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης πρόσφατα στη Βουλή ενημερώνοντας την αρμόδια επιτροπή για τις εξελίξεις στο Μεταναστευτικό αποκάλυψε πως το παιδάκι το οποίο αναφερόταν ως νεκρό υπήρχε όντως στη λίστα που δημοσίευσε ο κ. Κατρούγκαλος, αλλά διεσώθη και βρίσκεται σώο και αβλαβές στο ΚΥΤ Φυλακίου στον Έβρο όπου οδηγήθηκαν οι 38 μετά την περισυλλογή τους από τις ελληνικές αρχές μόλις αυτοί βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος. Οι αιτιάσεις περί νεκρού παιδιού ωστόσο είχαν καταγραφεί και σε ξένα media όπως το Spiegel και το Channel 4 τα οποία είχαν έρθει σε απευθείας επαφή με τους 38 μετανάστες είτε μόνα τους είτε με την αρωγή της ΜΚΟ HumanRights360. Από το λογαριασμό twitter της Αγγλίδας δημοσιογράφου που ανέδειξε το θέμα στο Channel 4 Έτσι, μία αναφορά της ΜΚΟ στην ανακοίνωση-αναδίπλωση απέκτησε ενδιαφέρον αφού επισημαίνει ότι «η είσοδος δημοσιογράφου στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου έγινε με αποκλειστική πρωτοβουλία του χωρίς προηγούμενη γνώση, ενημέρωση ή συμμετοχή της διοίκησης της οργάνωσής μας. Άλλωστε ο ανωτέρω ουδέποτε υπήρξε εργαζόμενος ή συνεργάτης της οργάνωσής μας, όπως ανακριβώς δηλώθηκε στο διαβιβαστικό έγγραφο του αιτήματος εισόδου του». Η HumanRights360 αναφέρεται στον δημοσιογράφο του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργο Χρηστίδη, ο οποίος κατά δήλωσή του μπήκε στο ΚΥΤ Φυλακίου στον Έβρο, όπως έγραφε στις 27 Αυγούστου ως «μεταφραστής» μαζί με τη HumanRights360 αλλά τελικά δημοσίευσε ρεπορτάζ στο Der Spiegel χωρίς να έχει προηγουμένως ζητήσει είτε λάβει άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 2/ They were aware of all the “fake news” narrative circulating these past couple of days in Greece. And shared more videos and photos last night and today. This pregnant women says: “I’m pregnant at my 8th month and I need a doctor because there is bleeding” pic.twitter.com/rKAQo567PS— Giorgos Christides (@g_christides) August 15, 2022 Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η ανακοίνωση αυτή της HumanRights360 έρχεται σε μία προσπάθεια κατευνασμού, καθώς όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, έχουν κινηθεί όλες οι νομικές διαδικασίες εναντίον της καθώς παραβίασε τους τους όρους της συνεργασίας της με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκμεταλλευόμενη το δικαίωμα που δίνεται στις ΜΚΟ να εργάζονται μαζί στις δομές. Δείτε βίντεο: Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cmkw4cbn6syh) Λίγες ώρες μετά, ο κ. Μηταράκης είχε βρεθεί στον Άρειο Πάγο προκειμένου να καταθέσει στοιχεία τα οποία να ενταχθούν στην έρευνα των αρχών σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς όπως τόνισε είχαν εντοπιστεί ανακολουθίες στις καταθέσεις των ίδιων των μεταναστών. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, οι 38 άνθρωποι, δήλωσαν εγκλωβισμένοι σε ελληνική ακατοίκητη νησίδα στις 14/8. Όπως προέκυψε από την αυτοψία του ελληνικού κλιμακίου παρουσία του κ. Μηταράκη, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν εκτός ελληνικού εδάφους. Ακόμα επικαλέστηκαν κίνδυνο για τη ζωή τους. Εκεί τα νερά σύμφωνα με την αυτοψία των ελληνικών αρχών ήταν ρηχά. Επίσης 2 εκ των 38 ανθρώπων, επικαλέστηκαν σοβαρά θέματα υγείας με τον κ. Μηταράκη να λέει ότι ένα παιδί και μία έγκυος έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο και είναι πλέον καλά στην υγεία τους. Αναφορικά δε με το κατά δήλωση των γονέων νεκρό παιδί σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη η συγκεκριμένη οικογένεια τον Ιούλιο είχε δηλώσει ότι έχει 4 παιδιά όσα έχει κι αυτή τη στιγμή μαζί της στο ΚΥΤ όπου φιλοξενείται. Όσα δηλαδή εμφανίζονται και στη λίστα που δημοσίευσε ο κ. Κατρούγκαλος. Δείτε βίντεο: Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη υπόθεση είχε αποτελέσει και το έναυσμα για ένα λιβελογράφημα του Der Spiegel κατά της Ελλάδας το οποίο αναμασώντας fake news με αναφορές σε «σκλάβους μετανάστες» και «απαγωγές» από τις ελληνικές αρχές επέμενε στο αφήγημα των push back χωρίς να κάνει αναφορά στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την πλευρά της Τουρκίας ανεβάζοντας τον αριθμό των επαναπροωθήσεων σε… «χιλιάδες». ΤΟ άρθρο υπέγραφε ο Μαξιμίλιαν Ποπ, μέλος της αρχισυντακτικής ομάδας του τομέα διεθνούς ρεπορτάζ του περιοδικού. Ομοβροντία από την κυβέρνηση Η ανακοίνωση της HumanRights360 προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης, καθώς όπως τελικά αποδεικνύεται τόσο από τα διαθέσιμα στοιχεία όσο και από την ανακοίνωση/αναδίπλωση της ΜΚΟ η όλη υπόθεση αποτέλεσε fake news. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με σχόλιό του μιλούσε για ειλικρινή τοποθέτηση της ΜΚΟ η οποία «επιβεβαιώσει την άποψη της Κυβέρνησης ότι όσα αφορούσαν στην υπόθεση των 38 μεταναστών συνέβησαν εκτός Ελληνικής Επικράτειας». Παράλληλα επεσήμανε ασκώντας κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ ότι «εκθέτει δε ανεπανόρθωτα όσους εκμεταλλευτήκαν το περιστατικό και πιο συγκριμένα τη συγκυρία, προς ίδιον όφελος διασπείροντας ανακρίβειες στον διεθνή και εγχώριο Τύπο. Υπενθυμίζεται ότι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έφεραν το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυσφημίζοντας τη χώρα». Τέλος, όπως επεσήμανε το υπουργείο Μετανάστευσης, «επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά η σταθερή θέση της Κυβέρνησης ότι τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών και ορισμένοι καλοθελητές με fake news προσπαθούν να παρακάμψουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και ταυτόχρονα σώζει χιλιάδες ανθρώπους εφαρμόζοντας μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Αναμένουμε -εδώ και πολλές μέρες- τον συνήθως λαλίστατο ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί. Ιδού ο Έβρος…». Λίγη ώρα αργότερα ο Νότης Μηταράκης με ανάρτησή του καλούσε τον «συνήθως λαλίστατο ΣΥΡΙΖΑ» να τοποθετηθεί. Δείτε την ανάρτηση του Νότη Μηταράκη: Η ΜΚΟ HumanRights360 παραδέχτηκε πως εσφαλμένα θεωρούσε ελληνικό έδαφος τη νησίδα στην οποία βρέθηκαν οι 38 μετανάστες στον Έβρο.Επιβεβαιώνεται η θέση της Κυβέρνησης,εκτίθενται όσοι εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό.Ο συνήθως λαλίστατος ΣΥΡΙΖΑ θα τοποθετηθεί;https://t.co/KVWRsEckXI— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) September 15, 2022 «Η μη κυβερνητική οργάνωση «HumanRights360 », ζήτησε συγγνώμη και παραδέχθηκε ότι η νησίδα στον Έβρο δεν ήταν ελληνικό έδαφος. Ο Σύριζα και ο κύριος Τσίπρας, μήπως ήρθε η ώρα να το παραδεχτούν και εκείνοι και να ζητήσουν επιτέλους συγγνώμη από τους Ακρίτες, την Ελληνική Αστυνομία και τον Στρατό που φυλάττουν τα σύνορα μας;», αναρωτήθηκε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο κ. Τσίπρας εγκαλείται ονομαστικά από τα κυβερνητικά στελέχη καθώς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε τοποθετηθεί για το θέμα των 38 μεταναστών υιοθετώντας όλες τις αρχικές κατηγορίες περί ελληνικού εδάφους και νεκρού παιδιού κατηγορώντας την κυβέρνηση πως ψεύδεται. Ψέματα για τις υποκλοπές, ψέματα για τους «ανύπαρκτους» του Έβρου.Ψέματα ακόμα και για το νεκρό 5χρονο παιδί.Κυβερνούν με ψέματα και παράνομες παρακολουθήσεις.Αλλά τάχα τα σύνορα δεν μπορούσαν να τα «παρακολουθήσουν».Και σήμερα ούτε συγγνώμη. Καμιά τύψη, καμιά νύξη ανθρωπιάς.— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) August 16, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Δημήτρης Παντερμαλής: Από τις κορυφές του Ολύμπου στην καρδιά του Μουσείου της Ακρόπολης Στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα – Πότε επιστρέφει το φθινόπωρο Ξεκίνησε η δίκη Τεξανής για τη δολοφονία εγκύου με σκοπό την αρπαγή του αγέννητου μωρού της

