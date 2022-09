Ανδρουλάκης: Ζητά «ισχυρή εντολή» στην πρώτη του εμφάνιση στην ΔΕΘ – Δείτε live Το δικό του σχέδιο διακυβέρνησης παρουσιάζει απόψε και αύριο στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Φώφη Γιωτάκη 14.09.2022, 18:33 UPD: 14.09.2022, 20:13 47 ΣΧΟΛΙΑ Την παρθενική του ομιλία ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κάνει απόψε το βράδυ στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το δικό του σχέδιο διακυβέρνησης για να ζητήσει «ισχυρή εντολή» από τους πολίτες στις προσεχείς εκλογές. Τόσο απόψε, όσο και αύριο στη συνέντευξη Τύπου, θα επιχειρήσει να περιγράψει το πλάνο του για το μετεκλογικό τοπίο, διατηρώντας του προβολείς του εστιασμένους στην υπόθεση των υποκλοπών αλλά και στον στόχο της πλήρους αποδόμησης των πολιτικών της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρουσιάσει το «σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα» προβάροντας τη σχετική ρητορική και θα τονίσει ότι αν οι πολίτες του δώσουν ισχυρή εντολή «να ξέρουν ότι από την πρώτη Κυριακή θα υπάρχει σταθερότητα και ισχυρή κυβέρνηση με πρόγραμμα, συνέπεια, υπευθυνότητα, ήθος και προστασία των δημοκρατικών θεσμών”. Ως συγκριτικό πλεονέκτημα δε, για την προεκλογική μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη, αντιμετωπίζει και τη στάση εκείνου και όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, απέναντι στην αποκάλυψη της υπόθεσης με την παρακολούθηση του κινητού του. “Εμείς παίζουμε στο προσκήνιο και δεν φοβόμαστε τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ ήρθε με φόρα το 1981 στη χώρα και νίκησε το φόβο”, επαναλαμβάνουν στενοί συνεργάτες του, γνωρίζοντας ότι “ο Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω, αφήνοντας στην τύχη της την υπόθεση διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών”. Ως προς αυτό το ζήτημα θεωρούν: -Επιβεβλημένη την κίνηση από την κυβέρνηση της ΝΔ για την άρση του απορρήτου (ώστε να υπάρξει ουσιαστική ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες), καθώς και την κλήση στην Εξεταστική Επιτροπή όλων των μαρτύρων που προτάθηκαν από το ΠΑΣΟΚ (για να πέσει φως και στην πτυχή του κατασκοπευτικού λογισμικού) και -Αναγκαία την αποδοχή του αιτήματος προς τον Πρόεδρο της Βουλής τον οποίο κάλεσα από τον Αύγουστο να αναλάβει αμέσως πρωτοβουλίες ώστε “να ελεγχθούν τα κινητά όλων των βουλευτών των κομμάτων, να διαπιστωθεί πόσοι παρακολουθούνται αλλά και να διασφαλίσει το απόρρητο των επικοινωνιών των εκλεγμένων βουλευτών”. Ανοίγοντας εν τω μεταξύ το κεφάλαιο του προγράμματος για τους Θεσμούς, ο κ. Ανδρουλάκης προτίθεται από τη ΔΕΘ να παρουσιάσει «το αναγκαίο μείγμα με τις ασφαλιστικές δικλείδες» για να αποκτήσει ξανά, όπως θα επισημάνει, το ΑΣΕΠ το ρόλο που πρέπει να έχει και η Διαύγεια την «δύναμη» για την ενημέρωση των πολιτών. Επειδή ωστόσο στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να μην μείνουν αναπάντητα ερωτήματα για τις προγραμματικές προβλέψεις του “πράσινου” σχεδίου, η προετοιμασία του φακέλου προς τη ΔΕΘ συμπεριλαμβάνει σαφείς αναφορές για ζητήματα που “καίνε” τους πολίτες, τα ευάλωτα νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη, τις νεότερες γενιές. Κοινωνική κατοικία, επιδότηση ενοικίου για νέα ζευγάρια και φοιτητές, δίκαιη ψηφιακή μετάβαση για όλους σε κάθε βήμα, στήριξη της εργασίας, προσλήψεις εργαζομένων με κίνητρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ρήτρα απασχόλησης σε κάθε κυβερνητική πράξη, νέο ΕΚΑΣ, σωστή και προοδευτικού χαρακτήρα διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, στιβαρή εξωτερική πολιτική είναι οι βασικοί τίτλοι των κεφαλαίων του “σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος” που θα παρουσιάσει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Για το δύσκολο χειμώνα της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει μεταξύ άλλων προτάσεις για την: – Οικονομική κινητροδότηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Τα ενεργειακά αποδοτικά νοικοκυριά να λαμβάνουν σημαντικές εκπτώσεις στους λογαριασμούς και οι επιχειρήσεις οικονομική αποζημίωση, αν επιτυγχάνουν εξοικονομήσεις που συνεισφέρουν στην κοινή προσπάθεια. – Σημαντικά φορολογικά κίνητρα (όπως έκπτωση φόρου) για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών (όπως οικιακά φωτοβολταϊκά). – Μείωση ΦΠΑ για τα οικιακά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας και ηλιακοί συλλέκτες. – Μείωση του ΕΦΚ, όπως έχει ήδη εφαρμοστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (πχ Γαλλία, Γερμανία) προστατεύοντας τους περισσότερο ευάλωτους. – Εντατικοποίηση της εποπτείας και του ελέγχου της αγοράς και πάταξη της αισχροκέρδειας. Φώφη Γιωτάκη 14.09.2022, 18:33 UPD: 14.09.2022, 20:13 47 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 18.09.2022, 11:00 18.09.2022, 08:25 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 19:55 17.09.2022, 19:54 17.09.2022, 09:30

