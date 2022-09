Δείτε live: Η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο, στα 5,6 δισ. ευρώ, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν έδωσα καμία εντολή για παρακολούθηση του κ. Πιτσιόρλα» δήλωσε – «Αδικήσαμε την μεσαία τάξη, δεν ήταν όμως επιλογή μας» 18.09.2022, 13:06 UPD: 18.09.2022, 13:45 15 ΣΧΟΛΙΑ Την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτήν την ώρα από το «Βελλίδειο» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, από όπου θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων από όλη την Ελλάδα, λίγες ώρες μετά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις έξι «εθνικές προτεραιότητες», δηλαδή ισάριθμους προγραμματικούς άξονες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως είμαστε «σήμερα πιο έμπειροι, πιο έτοιμοι, πιο υποψιασμένοι, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι απαιτούν οι καιροί και οι ανάγκες, ανεξάρτητα από πιέσεις, επιθέσεις από συμφέροντα και απειλές». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προσκάλεσε τους όλους τους πολίτες να λάβουν την «μεγάλη απόφαση», η οποία βασίζεται στο «διακύβευμα των επόμενων εκλογών» περιγράφοντας, στο ίδιο πλαίσιο, πως «το διακύβευμα των εκλογών υπερβαίνει, θα έλεγα, ακόμα και τις σαφείς ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά». ΔΕΙΤΕ LIVE: Για το πόσο κοστολογημένο και αξιόπιστο είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, απάντησε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως «σήμερα κινδυνεύουμε να έχουμε και υποκλοπές στο ζήτημα αυτό. Υποκλέπτουν το μεγάλο επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ», δηλαδή ένα πλαίσιο βιωσιμότητας του χρέους, ενώ «το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο» και αγγίζει τα 5,6 δις ευρώ τόνισε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας λόγο για μέτρα «κοστολογημένα ένα προς ένα». Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπογράμμισε ότι «θα σταματήσουμε την αισχροκέρδεια, θα φορολογήσουμε την αισχροκέρδεια, προκειμένου να δώσουμε ανάσα στην μεσαία τάξη και τους μισθωτούς», ενώ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει αυξήσει τους φόρους κατά 7 δις ευρώ. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε καμία ευρωπαϊκή ευνομούμενη χώρα που ο Πρωθυπουργός αποδεδειγμένα με δική του ευθύνη θα είχε πιαστεί να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους του και να καθόταν στη θέση του, παρατήρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και συμπλήρωσε πως «μετά από όλα αυτά δεν είναι δυνατόν ο κ. Μητσοτάκης να δίνει την ευθύνη στον ανιψιό του. Πρόκειται για πολιτική δειλία», ενώ ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «η ίδια η ΚΟ της ΝΔ να αποδέχεται τη συνευθύνη, από σκάνδαλο Μητσοτάκη, γίνεται σκάνδαλο της ΝΔ». «Εγώ έχω κάθε λόγο να θέλω να πάω στις εκλογές έχοντας απέναντι τον κ. Μητσοτάκη, με όλα όσα τον βαραίνουν» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, ενώ ανέφερε ότι για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το ελάχιστο που περιμένω είναι μια ελάχιστη τοποθέτηση για την επίκληση του απορρήτου. Αναφερόμενος στις ημέρες της διακυβέρνησής του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι είχε «απόλυτα θεσμική συμπεριφορά και σχέση με τον Διοικητή της ΕΥΠ και την Υπηρεσία», λέγοντας πως «ο Διοικητής για κρίσιμα θέματα με ενημέρωνε. Δεν υπήρχαν στεγανά». Επιπλέον, «δεν έδωσα εγώ καμία εντολή παρακολούθησης του κ. Πιτσιόρλα», αλλά ενημερώθηκα και έπραξα πιστεύω, όπως θα έπρεπε να πράξει κάθε πρωθυπουργός με βάσει τους νόμους και το δημόσιο συμφέρον «Ζήτησα από το Διοικητή της ΕΥΠ αν υπάρχει ένα επιβαρυντικό στοιχείο για τα στελέχη αυτά να με ενημερώσει» Είχαμε μια «κακιά συνήθεια» να μην καταστρέφουμε φακέλους, είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως η Δικαιοσύνη είχε όλα αυτά τα στοιχεία 6 χρόνια τώρα και προχώρησε, αλλά «μεταξύ αυτών δεν είναι ο κ. Πιτσιόρλας», σημείωσε. «Ο κ. Ρουμπάτης όχι μόνο ενημέρωσε, αλλά κάθισε έναν μηνα διοικητής της ΕΥΠ επί του κ. Μητσοτάκη» τόνισε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξεκαθαρίζοντας πως «ας μην προσπαθούν, λοιπόν, να δημιουργούν όρους συμψηφισμού», τόνισε ο κ. Τσίπρας. «Δεν έχω να δώσω εξηγήσεις σε κανέναν», «Δεν παρακολουθούσα κανέναν», «Δεν έδωσα εντολή παρακολούθησης για κανέναν» επισήμανε ο κ. Τσίπρας, απαντώντας σχετικά με τις αιτιάσεις του κ. Πιτσιόρλα. «Είναι θράσος και δειλία ταυτόχρονα» η στάση του κ. Μητσοτάκη στο θέμα των υποκλοπών σημείωσε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια φθηνού συμψηφισμού αποδεικνύει την ενοχή του κ. Μητσοτάκη. «Με τον κ. Κοντολέων είχα μονάχα μια εθιμοτυπική επίσκεψη αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του» υπενθύμισε ο κ. Τσίπρας, επισημαίνοντας από τότε ότι «είναι λάθος» η υπαγωγή της ΕΥΠ στο Πρωθυπουργικό γραφείο. Επρόκειτο για μια εθιμοτυπική συνάντηση μισής ώρας, ανέφερε ο κ. Τσίπρας και έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία, παρότι ανέκυψαν και εθνικά θέματα. Επιπλέον, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε ως «παρωδία και εξευτελισμό» της κοινοβουλευτικής διαδικασίας την Εξεταστική. «Εμείς αυτήν την υπόθεση δεν πρόκειται να την αφήσουμε έτσι» ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες στο ΕΚ, γνωστοποιώντας ότι ποινικές ευθύνες θα αντιμετωπίσουν όσοι γνωρίζουν την αλήθεια και την αποκρύπτουν». Ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Σπίρτζης είναι εκλεγμένοι παρατήρησε ο κ. Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας τις παρακολουθήσεις του ως «κορυφή του παγόβουνου». Δεν γίνεται να πάμε σε εκλογές με ανοιχτό αυτό το θέμα, σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Απαντώντας για την μεσαία τάξη, «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεσαία τάξη ήταν ο εύκολος στόχος όλη την περίοδο των μνημονίων» υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρόσθεσε πως «εγώ το είπα πρώτος, είπα ότι αδικήσαμε την μεσαία τάξη, δεν ήταν όμως επιλογή μας», ανέφερε. «Αδικήσαμε την μεσαία τάξη γιατί έπρεπε να φέρουμε σε πέρας ένα εθνικό στόχο», την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι «γι’ αυτό έχουμε ηθική υποχρέωση να αποκαταστήσουμε τις όποιες αδικίες». 