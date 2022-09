Επικοινωνία Σακελλαροπούλου με τον βασιλιά Κάρολο – «Οι εξαιρετικές μας σχέσεις να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο» Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να υπογράψει το βιβλίο συλλυπητηρίων, ενώ στις 19 Σεπτεμβρίου θα παραστεί στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα LIVE UPDATE 18.09.2022, 19:58 LIVE UPDATE 18.09.2022, 19:55 LIVE UPDATE 18.09.2022, 19:52 ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Best of Network 18.09.2022, 17:30 18.09.2022, 16:51 05.09.2022, 11:03 18.09.2022, 13:07 18.09.2022, 13:08 18.09.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )