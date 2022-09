Θεσσαλονίκη – ΣΥΡΙΖΑ: Τα μέτρα 9,35 δισ. στο πρόγραμμα Τσίπρα- Από πού θα αντλήσει έσοδα 3,74 δισ.

«Καθαρή νίκη» αφενός στην επόμενη κάλπη και αφετέρου στην μάχη των πολιτικών εντυπώσεων με επίκεντρο την κυβερνησιμότητα επιθυμεί η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως διαφάνηκε από τη χθεσινή παρουσίαση ενός «ρεαλιστικού, συνεκτικού» σχεδίου για την εθνική αναγέννηση, από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα. Ο τελευταίος ανέλυσε τις έξι «εθνικές προτεραιότητες», δηλαδή τους ισάριθμους προγραμματικούς άξονες για την προοδευτική πολιτική αλλαγή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως είμαστε «σήμερα πιο έμπειροι, πιο έτοιμοι, πιο υποψιασμένοι, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι απαιτούν οι καιροί και οι ανάγκες, ανεξάρτητα από πιέσεις, επιθέσεις από συμφέροντα και απειλές». Στον αντίποδα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προσκάλεσε τους όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες να λάβουν την «μεγάλη απόφαση», η οποία βασίζεται στο «διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Και δεν αφορά πρόσωπα. Αφορά στις αξίες του λαού μας, αφορά στις διαχρονικές αρχές αυτού του τόπου», εξήγησε από πλευράς του ο κ. Τσίπρας, περιγράφοντας, στο ίδιο πλαίσιο, πως «το διακύβευμα των εκλογών υπερβαίνει, θα έλεγα, ακόμα και τις σαφείς ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά». Πέρα, ωστόσο, από την οριζόντια απήχηση που θα έχουν μέτρα, όπως: · η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ · η αύξηση του κατώτατουμισθού στα 800 ευρώ · η κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας · η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος κά, · το αφορολόγητο 10.000 ευρώ για όλους Η χθεσινή τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στόχευε μετωπικά τέσσερις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες στην ανάλυση της Κουμουνδούρου θα βαρύνουν εξαιρετικά ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, δηλαδή τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τους νέους και πάνω από όλα την μεσαία τάξη. Στέλνοντας εμμέσως πλην σαφώς μήνυμα προς τα μεσοστρώματα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανακοίνωσε ακόμα ένα σχέδιο «αναδιανομής», το οποίο εδράζεται στην φορολόγηση των υψηλών μερισμάτων άνω των 50.000 ευρώ με αύξηση τον συντελεστή στο 10%, όπως και στην φορολόγηση των υπερκερδών σειράς επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υπέρογκα κέρδη, λόγω των τιμών της ενέργειας, προκειμένου να εξοικονομηθούν περίπου 3 δις ευρώ. Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Τσίπρας έθεσε ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα της ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης, ξεκαθαρίζοντας πως «όχι πια δυσβάστακτα βάρη στην μεσαία τάξη και τους αδύναμους. Αλλά δίκαιη φορολόγηση για τους οικονομικά ισχυρούς», ενώ προανήγγειλε ως «πρώτη επιλογή» -σε περίπτωση επανόδου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη εξουσία- τον «ανασχεδιασμό και την ανακατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης». «Οι δράσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τις υποδομές υγείας, την τράπεζα στέγης που παρουσίασα, είναι συμβατές με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, και θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα από τους ευρωπαϊκούς πόρους» ανέφερε σχετικά ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας πως «περίπου 20 με 25 δισεκατομμύρια ευρώ μπορούν να κινητοποιηθούν για τα προγράμματα» κατά τον κ. Τσίπρα. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σήκωσε το γάντι του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ως προς την «πολιτική τερατογένεση» σε περίπτωση προοδευτικής διακυβέρνησης με το σύστημα της απλής αναλογικής, λέγοντας ότι «για πρώτη φορά θα πάψει να αποφασίζει το 1/3 των πολιτών για λογαριασμό της μεγάλης πλειοψηφίας». Και πρόσθεσε: «Και η Ελλάδα θα κυβερνηθεί, επιτέλους, όπως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Με ασφάλεια και με πλατιά δημοκρατική νομιμοποίηση. Και αυτό όχι μόνο δεν είναι τερατογέννεση, αλλά η γέννηση της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο». Κεντρική επιδίωξη, άλλωστε, για την αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει η «καθαρή νίκη», δηλαδή η πρωτιά στις επικείμενες εκλογές, πέρα από περιχαρακώσεις του παρελθόντος, αλλά και σε απόσταση από την τοξική αντιπαράθεση, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να αποφεύγει χθες τις πολλές αναφορές στο κυβερνητικό στρατόπεδο, λέγοντας απλά πως «δεν είμαστε εδώ για να δικαιολογίες στα ερείπια που αφήνουν οι προηγούμενοι. Είμαστε εδώ για να δώσουμε μαζί με την κοινωνία λύσεις που βλέπουν μπροστά». Ο ίδιος σχολίασε, ωστόσο, ότι η δράση της κυβέρνησης Μητσοτάκη είχε ως αποτέλεσμα «να συνθλιβεί ακόμα και το αναιμικό κοινωνικό κράτος. Να απορυθμιστεί πλήρως η αγορά εργασίας. Να μπει στο περιθώριο η νέα γενιά. Να χτιστεί με δυο λόγια μια Ελλάδα άνιση, άδικη, αβίωτη για τους πολλούς”, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στην κατεύθυνση αυτή, «έχουν διαχρονικά βασική ευθύνη για τη σισύφεια πορεία της ελληνικής οικονομίας, όσοι μας χρεοκόπησαν το 2009 και σήμερα επιμένουν στις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές», κατέληξε ο κ. Τσίπρας. Ως προς τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τα οποία έχουν δημοσιονομική επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό, το κόστος τους διαμορφώνεται, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ως εξής: Από την πλευρά των δαπανών 1. Ανάκτηση ποσοστού Δημοσίου στη ΔΕΗ: 340 εκ. 2. Μείωση ΕΦΚ καυσίμων στον κατώτεροσυντελεστή ΕΕ (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη, φυσικόαέριο): 1,5 δις/ έτος 3. Μη καταβολή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο :160 εκ./χρόνο 4. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα : 960 εκ./χρόνο 5. Τιμαριθμική αναπροσαρμογή στους μισθούςδημοσίων υπαλλήλων: 1,3 δις για το 2023 με πληθωρισμο 8,9% για το 2022 6. Αναδρομικά στους συνταξιούχους : 2,5 δις σε 3 ετήσεις δόσεις: 830 εκ. για το 2023 7. 13η σύνταξη: 830 εκ./έτος (καθαρά) 8. Αναπροσαρμογή συντάξεων : 600 εκ. για το 2023 9. Αύξηση αφορολόγητου στις 10.000 για όσους ήδη καλύπτονται από αφορολόγητο :223 εκ / χρόνο 10. θέσπιση αφορολόγητου στις 10.000 για ελ. Επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους : 160 εκ./χρόνο 11. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος: 400 εκ/χρόνο 12. νέο ΕΣΥ (μισθολόγιο, προσλήψεις )- 2 δις σε βάθος τετραετίας- 500 εκ για το 2023 13. Παιδεία- ολιστικό σχέδιο: 291 εκ για το 2023 14. Ενίσχυση ΑΜΕΑ: αύξηση αναπηρικούεπιδόματος 140 εκ./έτος (τα υπόλοιπα μέτρα για ΑΜΕΑ χρηματοδοτούνται από ταμείοανάκαμψης) 15. Επίδομα Μητέρας (επέκταση και αύξηση): 325 εκ./χρόνο 16. Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στιςαυτοαπασχολούμενες, ελεύθερεςεπαγγελματίες και αγρότισσες από τους 4 στους 9 μήνες: 70 εκ./χρόνο 17. Ειδική άδεια μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες, αγρότισσες : 90 εκ/χρόνο 18. Βρεφονηπιακοί και σχολικά γεύματα(επέκταση): 380 εκ./χρόνο 19. Στεγαστική πολιτική : επίδομα ενοικίου 255 εκ./έτος Η τράπεζα στέγης χρηματοδοτείται από εσπα και ταμείο ανάκαμψης Σύνολο από την πλευρά των δαπανών: 9,35 δις ευρώ. Από την πλευρά των εσόδων: 1. Φορολόγηση 90% υπερκερδών εταιρειών: 3,69 δις – παραγωγής ενέργειας (2,2 δις το τελευταίο έτος) – διύλισης και εμπορίας πετρελαίου (1,6 διςεκτίμηση καθαρών υπερκερδών για σύνολο2022 βασισμένη σε καθαρά υπερκέρδη α’ εξαμήνου 2022) – παροχής αερίου (300 εκ. εκτίμησηκαθαρών υπερκερδών τελευταίου έτους) 2. Φορολόγηση μερισμάτων άνω των 50.000 ευρώ με συντελεστή 10% : 50 εκ./χρόνο Εκτίμηση συνόλου από την πλευρά των εσόδων: 3,74 δις Δημοσιονομικό αποτέλεσμα: -5,61 δις Ειδήσεις σήμερα Το «φαινόμενο της ουράς» για την Ελισάβετ – 24 ώρες μέσα στο κρύο ως «ελάχιστη πράξη σεβασμού» Ποιος τροφοδοτεί κρυφά την Τουρκία με δισεκατομμύρια δολάρια; Ηχητικό-ντοκουμέντο «καίει» τον τράπερ για τον βιασμό της 16χρονης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )