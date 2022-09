Κεραμέως: Έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την επάρκεια θέρμανσης στα σχολεία Η υπουργός Παιδείας αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς έρχονται και άλλες καινοτομίες στον χώρο της εκπαίδευσης Την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα οφέλη από το ολοήμερο σχολείο καθώς και την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής στην Νέα Υόρκη για τον μετασχηματισμό της Παιδείας σχολίασε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Αναφερόμενη στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Νίκη Κεραμέως είπε στο Live News: «Σε μία διετία έχουν πραγματοποιηθεί 25.000 διορισμοί σε μόνιμο προσωπικό, όταν για περισσότερα από 12 χρόνια δεν είχε γίνει καμία πρόσληψη. Τα ολοήμερα σχολεία, στο 50%, από φέτος τελειώνουν στις 17:30, αντί για τις 16:00. Το μέτρο αυτό έχει διπλό σκοπό, εξήγησε η κα. Κεραμέως: «Ο πρώτος στόχος είναι να κάνει το σχολείο πιο ενδιαφέρον, και ο δεύτερος στόχος είναι να υποστηρίζει τον εργαζόμενο γονέα». Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς έρχονται και άλλες καινοτομίες στον χώρο της εκπαίδευσης αναφέροντας: «Περισσότεροι διαδραστικοί πίνακες που θα εγκατασταθούν στις τάξεις κατά την διάρκεια αυτή της χρονιάς, σε όλα τα τμήματα των δημοσιών σχολείων για την πέμπτη και έκτη δημοτικού, αλλά και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο», προσθέτοντας ότι με το ολοήμερο σχολείο επιτυγχάνεται και ο ποιοτικός χρόνος του παιδιού στο σπίτι, κι αυτό γιατί στο ολοήμερο ο μαθητής θα έχει ως στόχο την περάτωση των μαθημάτων του στο χώρο του σχολείου. Δείτε το βίντεο: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cmw88czmdg4h) Επισης, αναφερόμενη στην επάρκεια θέρμανσης στις σχολικές αίθουσες η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι «έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την επάρκεια θέρμανσης στα σχολεία σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και σε προσωπικό καθαριότητας». Τέλος, σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής στη Νέα Υόρκη για τον μετασχηματισμό της Παιδείας, δήλωσε: «Η χώρα μας καλείται στην Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), και μαζί με τη Σιγκαπούρη θα είμαστε επικεφαλής της θεματικής του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Παιδεία, ειδικά μετά των όσων έπραξε η χώρα κατά την διάρκεια της πανδημίας». Ειδήσεις σήμερα: Βασίλισσα Ελισάβετ: Στο Ουέστμινστερ η σορός για το λαϊκό προσκύνημα – Δείτε βίντεο Ελληνοτουρκικά – Προκλητικός ξανά ο Τσαβούσογλου: «Εμείς αποφασίζουμε πότε και πού θα πάμε» Πόλεμος στην Ουκρανία – Ανένδοτος ο Πούτιν, απέρριψε σχέδιο πιστού συνεργάτη του για εκεχειρία όταν ξεκίνησε η σύρραξη BEST OF NETWORK 18.09.2022, 12:30 18.09.2022, 08:25 05.09.2022, 11:03 17.09.2022, 19:55 17.09.2022, 19:54 17.09.2022, 09:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )