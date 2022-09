ΜέΡΑ25: Προοδευτικό μέτωπο δεν μπορεί να δημιουργηθεί όπως προτείνει ο κ. Τσίπρας Το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη υπογραμμίζει ξανά πως η συζήτηση για ένα προοδευτικό μέτωπο πρέπει να γίνει προεκλογικά – Ποτέ ξανά Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τονίζει σε ανακοίνωση του το ΜέΡΑ25 Ελένη Γκρήγκοβιτς 18.09.2022, 19:18 Τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζει σε ανακοίνωση του το ΜέΡΑ25, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απέρριψε την πρόταση τους για την προεκλογική συνεννόηση των κομμάτων που θα συγκροτήσουν το λεγόμενο προοδευτικό μέτωπο. «Αντί για προεκλογική σύγκλιση, μέσω σοβαρού διαλόγου, ο κ. Τσίπρας αντιπρότεινε προγραμματική σύγκλιση μετά την Κυριακή των εκλογών, δηλαδή εντός των μόλις τριών ημερών που προβλέπει το Σύνταγμα. Μάλιστα, υποστήριξε πως το ποιες «προοδευτικές» πολιτικές θα συμπεριληφθούν σε αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα, θα εξαρτηθεί από το ποσοστό του κάθε συμμετέχοντος κόμματος – λες και οι πολιτικές (π.χ. για τον ΦΠΑ, για τους πλειστηριασμούς, για τη ΔΕΗ, για τις εξορύξεις και τους αγωγούς, για τον φράχτη του Έβρου και τα pushbacks) είναι κυβερνητικές καρέκλες που μοιράζονται ανάλογα με την δύναμη των κομμάτων», σημειώνουν. Προσθέτουν πως, «το ΜέΡΑ25 δεν στέκεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ανέπτυξε σήμερα ο κ. Τσίπρας. Σήμερα στεκόμαστε στην απόφαση του κ. Τσίπρα να απορρίψει την βασική προϋπόθεση μιας προοδευτικής ανατροπής: την προεκλογική συγκρότηση μετώπου ανατροπής. Υπενθυμίζεται πώς ο Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στη ΔΕΘ, είχε υπογραμμίσει πως χωρίς προεκλογική συζήτηση και συμφωνία δεν συμμετέχει σε συγκυβέρνηση, «δεν υπάρχει για το ΜέΡΑ25 προοδευτική κυβέρνηση χωρίς προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα η εκπόνηση του οποίου μόνο προεκλογικά μπορεί να γίνει». Σημείωσε μάλιστα, πως δεν θέλει να ξανακούσει για προοδευτική κυβέρνηση από όσους αρνούνται να συζητήσουν πριν τις εκλογές για το τι σημαίνει στην πράξη «προοδευτική διακυβέρνηση». Κάλεσε μάλιστα, όσους μιλούν για αυτήν, να απαντήσουν σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν την ενέργεια, την οικονομία αλλά και την κοινωνία. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25: Οι προοδευτικοί πολίτες διψούν για την ελπίδα της ανατροπής της Δεξιάς και της «Μητσοτάκης ΑΕ». Προσβλέπουν στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, ελπίζοντας στη συγκρότηση προοδευτικού μετώπου ανατροπής της ολιγαρχίας. Το ΜέΡΑ25 ήδη, με την ομιλία του Γραμματέα του στην ΔΕΘ, ανταποκρίθηκε, θέτοντας το πλαίσιο για να γεννηθεί, να δυναμώσει, και να κερδίσει στις εκλογές, ένα τέτοιο προοδευτικό μέτωπο: Προτείναμε μια διαδικασία διαλόγου ΠΡΙΝ τις εκλογές που μπορεί να σφυρηλατήσει ταυτόχρονα τόσο το προοδευτικό μέτωπο όσο και ένα προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Σήμερα, από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε την πρόταση του ΜέΡΑ25. Αντί για προεκλογική σύγκλιση, μέσω σοβαρού διαλόγου, ο κ. Τσίπρας αντιπρότεινε προγραμματική σύγκλιση μετά την Κυριακή των εκλογών, δηλαδή εντός των μόλις τριών ημερών που προβλέπει το Σύνταγμα. Μάλιστα, υποστήριξε πως το ποιες «προοδευτικές» πολιτικές θα συμπεριληφθούν σε αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα, θα εξαρτηθεί από το ποσοστό του κάθε συμμετέχοντος κόμματος – λες και οι πολιτικές (π.χ. για τον ΦΠΑ, για τους πλειστηριασμούς, για τη ΔΕΗ, για τις εξορύξεις και τους αγωγούς, για τον φράχτη του Έβρου και τα pushbacks) είναι κυβερνητικές καρέκλες που μοιράζονται ανάλογα με την δύναμη των κομμάτων! Είναι ξεκάθαρο ότι προοδευτικό μέτωπο δεν μπορεί να δημιουργηθεί όπως προτείνει ο κ. Τσίπρας – μετεκλογικά. Χωρίς προοδευτικό μέτωπο να στηρίζει μιας κυβέρνηση που θα τα βάλει με το θεριό της ολιγαρχίας, το κυβερνητικό πρόγραμμα δεν αξίζει το χαρτί στο οποίο γράφτηκε – ακόμα κι αν, ως εκ θαύματος, εκπονηθεί μεταξύ της Κυριακής των εκλογών και της ακόλουθης Τετάρτης. Εκτός, βέβαια, κι αν ο σκοπός δεν είναι μια κυβέρνηση που τα βάζει με το θεριό της ολιγαρχίας αλλά μια κυβέρνηση που υφαρπάζει την ψήφο των πολιτών υποσχόμενη ρήξη με την διεθνή ολιγαρχία, που δεν είχε ποτέ σκοπό να κάνει. Το ΜέΡΑ25 δεν στέκεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ανέπτυξε σήμερα ο κ. Τσίπρας. Σήμερα στεκόμαστε στην απόφαση του κ. Τσίπρα να απορρίψει την βασική προϋπόθεση μιας προοδευτικής ανατροπής: την προεκλογική συγκρότηση μετώπου ανατροπής. Το ΜέΡΑ25 επιμένει: Όποιες και όποιοι θέλουμε να σπάσει η απολυταρχία των ολιγαρχών (ηλεκτρικού ρεύματος, σουπερμάρκετ, τραπεζών, αρπακτικών ταμείων, μεγαλο-εργολάβων κλπ) επί των μισθωτών και των μικρομεσαίων απαιτούμε την προεκλογική τοποθέτηση και συγκεκριμένη απάντηση στην ερώτηση-φωτιά: Πως θα αντιδράσει μια λαϊκή, προοδευτική κυβέρνηση όταν απειληθεί πως, αν δεν πάψει να τα βάζει με τους ολιγάρχες, η ΕΚΤ θα εκτινάξει τα spreads και θα μας οδηγήσει σε ασφυξία; Χωρίς απάντηση στο ερώτημα αυτό, και χωρίς ένα δυνατό προοδευτικό μέτωπο να το στηρίζει, το κάθε «προοδευτικό» κυβερνητικό πρόγραμμα είναι καταδικασμένο να μείνει στην Ιστορία ως ένα Νέο Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης – μια έκθεση ιδεών, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί την ρήξη, την οποία οι συγγραφείς του δεν είχαν ποτέ σκοπό να κάνουν. Ελένη Γκρήγκοβιτς 18.09.2022, 19:18

