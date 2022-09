Οικονόμου για Τσίπρα: Το κρεσέντο ακατάσχετης παροχολογίας κορυφώθηκε Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην 86η ΔΕΘ – «Επιδόθηκε σε υποσχέσεις προς όλους, χωρίς στοιχεία και τεκμηρίωση» «Το κρεσέντο ακατάσχετης παροχολογίας, που ξεκίνησε χθες, κορυφώθηκε με τη σημερινή τρικυμιώδη παρουσία του κ. Τσίπρα» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην 86η ΔΕΘ. Ο κ. Οικονόμου κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι «επιδόθηκε σε υποσχέσεις προς όλους, χωρίς στοιχεία και τεκμηρίωση», ενώ κάνει λόγο για «ανερμάτιστη παρουσία», που «αρκεί για να εξηγηθεί γιατί η κοινωνία δεν τον εμπιστεύεται». «Όλοι πάντως κατανοούν ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να υπόσχεται τα πάντα, χωρίς κόστος, αφού δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει. Η διεθνής πραγματικότητα και το μέγεθος των προκλήσεων επιβάλλουν σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια. Όχι αερολογίες και μυθεύματα, όχι πειραματισμούς, όχι ανευθυνότητα», κατέληξε ο κ. Οικονόμου. Αναλυτικά το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Το κρεσέντο ακατάσχετης παροχολογίας, που ξεκίνησε χθες, κορυφώθηκε με τη σημερινή τρικυμιώδη παρουσία του κ. Τσίπρα. Στο τέλος του διημέρου κανείς πολίτης δεν πήρε πειστική απάντηση για τα φλέγοντα ζητήματα που τον απασχολούν, αφού ο κ. Τσίπρας επιδόθηκε σε υποσχέσεις προς όλους, χωρίς στοιχεία και τεκμηρίωση. Πολύ περισσότερο όταν τον βαρύνει ένα ιστορικό αποτυχίας τόσο κραυγαλέο, που κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει. Παρότι επιχείρησε να δικαιολογήσει την περιορισμένη απήχηση του λέγοντας ότι δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις, η συνολική ανερμάτιστη παρουσία του αρκεί για να εξηγηθεί το γιατί η κοινωνία δεν τον εμπιστεύεται. Τελικά, το μόνο που κατάφερε είναι να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα ερωτήματα για το αν προσωπικά αντιλαμβάνεται τις δραματικές επιπτώσεις των όσων υπόσχεται χωρίς μέτρο και σύνεση. Όλοι πάντως κατανοούν ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να υπόσχεται τα πάντα, χωρίς κόστος, αφού δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει. Η διεθνής πραγματικότητα και το μέγεθος των προκλήσεων επιβάλλουν σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια. Όχι αερολογίες και μυθεύματα, όχι πειραματισμούς, όχι ανευθυνότητα. Ειδήσεις σήμερα: Διαδήλωση στο Κερατσίνι για τα 9 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα – Δείτε βίντεο Αύριο η ημέρα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ – Παρόντες ξένοι ηγέτες και βασιλείς Η «κακή» συνήθεια που ζήτησε η Τζένιφερ Λόπεζ να κόψει ο Μπεν Άφλεκ μετά τον γάμο τους BEST OF NETWORK 18.09.2022, 17:30 18.09.2022, 16:51 05.09.2022, 11:03 18.09.2022, 13:07 18.09.2022, 13:08 18.09.2022, 11:00

