Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας σήμερα μέτρησε τον αέρα και τον μοίρασε για χωράφια

«Ο κ. Τσίπρας είχε στη ΔΕΘ μια τελευταία ευκαιρία, πριν από τις επόμενες εκλογές: να δείξει ότι κάτι έμαθε από τα τραγικά λάθη της πολιτικής του διαδρομής και ότι αντιλαμβάνεται, έστω στοιχειωδώς, τη σύνθετη και δύσκολη πραγματικότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Απέδειξε ότι σε τίποτα δεν άλλαξε και τίποτα δεν έμαθε», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου για την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ. «Απόψε κατάφερε το αλήστου μνήμης «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», που είχε άλλοτε παρουσιάσει, να φαντάζει έως και μίζερο. Όπως λέει ο Αριστοφάνης, ο κ. Τσίπρας σήμερα μέτρησε τον αέρα και τον μοίρασε για χωράφια», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και πρόσθεσε: «Εξήγγειλε μέτρα που κοστίζουν πάνω από 20 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που θα εκτόξευε κατά 10% το πρωτογενές έλλειμμα της χώρας, κάτι που θα οδηγούσε κατευθείαν σε νέα μνημόνια. Καμιά σοβαρότητα, καμιά υπευθυνότητα. Ενώ παρουσίαζε την εικόνα μιας περίπου κατεστραμμένης χώρας, την ίδια στιγμή μοίραζε δεκάδες δισεκατομμύρια. Λεφτά σε όλους και προσλήψεις παντού. Θα…θα…θα… Υποσχέσεις που οι πολίτες ξέρουν ότι δεν έχουν καμία αξία. Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει περισσότερα από όσα με σύνεση υπόσχεται. Για αυτό, στη δεδομένη συγκυρία, η αυτοδύναμη, συνετή, σταθερή και αποτελεσματική Ελλάδα είναι η μόνη σοβαρή και ρεαλιστική προοπτική για την Πατρίδα και τους πολίτες». Δήλωση του Γιάννη Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας είχε στη ΔΕΘ μια τελευταία ευκαιρία, πριν από τις επόμενες εκλογές: να δείξει ότι κάτι έμαθε από τα τραγικά λάθη της πολιτικής του διαδρομής και ότι αντιλαμβάνεται, έστω στοιχειωδώς, τη σύνθετη και δύσκολη πραγματικότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Απέδειξε ότι σε τίποτα δεν άλλαξε και τίποτα δεν έμαθε. Απόψε κατάφερε το αλήστου μνήμης «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», που είχε άλλοτε παρουσιάσει, να φαντάζει έως και μίζερο. Όπως λέει ο Αριστοφάνης, ο κ. Τσίπρας σήμερα μέτρησε τον αέρα και τον μοίρασε για χωράφια. Εξήγγειλε μέτρα που κοστίζουν πάνω από 20 δις ευρώ ετησίως, ποσό που θα εκτόξευε κατά 10% το πρωτογενές έλλειμμα της χώρας, κάτι που θα οδηγούσε κατευθείαν σε νέα μνημόνια. Καμιά σοβαρότητα, καμιά υπευθυνότητα. Ενώ παρουσίαζε την εικόνα μιας περίπου κατεστραμενης χώρας, την ίδια στιγμή μοίραζε δεκάδες δισεκατομμύρια. Λεφτά σε όλους και προσλήψεις παντού. Θα…θα…θα… Υποσχέσεις που οι πολίτες ξέρουν ότι δεν έχουν καμία αξία. Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει περισσότερα από όσα με σύνεση υπόσχεται. Για αυτό, στη δεδομένη συγκυρία, η αυτοδύναμη, συνετή, σταθερή και αποτελεσματική Ελλάδα είναι η μόνη σοβαρή και ρεαλιστική προοπτική για την Πατρίδα και τους πολίτες. Ειδήσεις σήμερα: Τραγωδία στην Ξάνθη: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 2 ετών παιδάκι Ουίλιαμ και Χάρι έκαναν αγρύπνια στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ Τσίπρας από ΔΕΘ: «Είμαστε εδώ για να φέρουμε ξανά τη δικαιοσύνη στον τόπο»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )