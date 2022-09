Πλεύρης για προσωπικό γιατρό: Προσεγγίζουμε τα 3,5 εκατ. εγγεγραμμένους πολίτες «Υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις στην Αθήνα» ανέφερε ο υπουργός Υγείας – Τι είπε για τα πρόστιμα στους ανεμβολάιστους άνω των 60 ετών Περισσοτεροι γιατροί θα μπουν στο σύστημα του προσωπικού γιατρού τις επόμενες μέρες, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. «Τα κίνητρα θα εφαρμοστούν με τα μπόνους που έχουμε, ενώ τα αντικίνητρα της αυξημένης συμμέτοχης θα εφαρμοστούν μόνο όπου υπάρχει πλήρης επάρκεια γιατρών» σημείωσε ο κ. Πλεύρης. Σημειώνεται ότι το σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού για τον προσωπικό γιατρό τίθεται σε λειτουργία από 1ης Οκτωβρίου. «Προσεγγίζουμε τα 3,5 εκατ. πολίτες εγγεγραμμένους στον προσωπικό γιατρό, ενώ είναι 3.300 οι γιατροί. Υπάρχει συμμετοχή ιδιωτών γιατρών, έχει φτάσει τα 30%. 4.000 ιδιώτες γιατροί μπορούν να μπουν στο σύστημα, έχουν μπει 1.200 γιατροί» τόνισε. «Την εβδομάδα που μας έρχεται πάμε στη δεύτερη φάση και ανοίγουμε τις ειδικότητες. Παθολογικές ειδικότητες, καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι έχουν δυνατότητα να μπουν κι αυτοί στον προσωπικό γιατρό» ανέφερε ο υπουργός Υγείας. Ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι ακόμα υπάρχει δυσκολία να βρεις γιατρό στην Αθήνα, καθώς υπάρχουν ακόμα 500 κενές θέσεις, ενώ υπάρχουν κενές θέσεις και σε μερικά σημεία νησιών. «Δεν υπάρχει θέμα να εφαρμοστούν κυρώσεις σε αυτές τις περιοχές» ξεκαθάρισε. «Γιατροί θα μπαίνουν συνεχώς στο σύστημα, δεν θα εφαρμοστεί η αύξηση της συμμετοχής μέχρι να υπάρχει επάρκεια γιατρών σε όλα τα σημεία» διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας. Πρόστιμα Ο Θάνος Πλεύρης προανήγγειλε και την κατάργηση του προστίμου της ΑΑΔΕ για τους μη εμβολιασμένους άνω των 60 ετών, λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πια να υπάρχουν. «Κοιτάμε συνολικά το θέμα των προστίμων… Σίγουρα για όσους έχουν εμβολιαστεί θα διαγράφουν τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα ήταν ένας θεσμός που πέτυχε, και δεν υπάρχει λόγος πια να υπάρχει, θα δούμε το θέμα των προστίμων συνολικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας. Επικουρικοί γιατροί Ο υπουργός Υγείας δεσμεύθηκε επίσης ότι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις όλων των επικουρικών γιατρών, ενώ θα έχουν και αυξημένη μοριοδότηση ώστε να διεκδικήσουν μόνιμες θέσεις. Ειδήσεις σήμερα Τραγωδία στις Σέρρες – «Ούρλιαζα για βοήθεια – Κλαδιά ήταν πάνω στην καρδιά του», λέει ο αδερφός του 69χρονου Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ταϊβάν – Κατέρρευσαν σπίτια, δρόμοι κόπηκαν στα δυο – Δείτε συγκλονιστικά βίντεο Το «φαινόμενο της ουράς» για την Ελισάβετ – 24 ώρες μέσα στο κρύο ως «ελάχιστη πράξη σεβασμού» BEST OF NETWORK 18.09.2022, 13:30 18.09.2022, 08:25 05.09.2022, 11:03 18.09.2022, 13:07 18.09.2022, 13:08 17.09.2022, 09:30

