Σκρέκας: «Όχι άλλες αυταπάτες για την ενεργειακή πολιτική κ. Τσίπρα»

Για ακόμα μια φορά ο κ. Τσίπρας παρουσίασε ένα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης». Μοίρασε αφειδώς χρήματα που δεν μπήκε στον κόπο να εξηγήσει πού θα τα βρει, επιχείρησε δυστυχώς να εξαπατήσει τους Έλληνες πολίτες με όσα είπε για τη ΔΕΗ και απέδειξε ότι δεν γνωρίζει την κυβερνητική μας πολιτική, αφού εξαγγέλλει ως δήθεν νέα, πολλά από τα προγράμματα της κυβέρνησής μας που ήδη υλοποιούνται αναφέρει σε ανακοίνωση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Συγκεκριμένα: Θέλει και πάλι να οδηγήσει τη ΔΕΗ στη χρεοκοπία Η κυβέρνησή του για την οποία δηλώνει σήμερα υπερήφανο, οδήγησε τη ΔΕΗ στο χείλος της χρεοκοπίας με ζημιές προ φόρων 848,9 εκατομμυρίων ευρώ το 2018, χωρίς ενεργειακή κρίση. Ο κ. Τσίπρας εξαγγέλλει «επανακρατικοποίηση» της ΔΕΗ, μιας ΔΕΗ που την άφησε ο ίδιος χρεοκοπημένη, με παράλληλη θέσπιση πλαφόν στη λιανική. Αυτό σηματοδοτεί ότι η διαφορά στο κόστος παραγωγής, που εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου, από το κόστος πώλησης, θα επιβαρύνει απευθείας τον κρατικό Προϋπολογισμό. Εάν οι τιμές λιανικής οριστούν στα επίπεδα προ της κρίσης και με τις σημερινές τιμές φυσικού αερίου, αυτό σημαίνει δημοσιονομικό κόστος και αύξηση του πρωτογενούς ελλείμματος της χώρας 12 δις ευρώ ετησίως! Δεν ήξερε, δεν ρωτούσε; Πληροφορούμε τον κ. Τσίπρα τα ακόλουθα, που ευτυχώς γνωρίζουν καλά οι Έλληνες πολίτες: 1 Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στο εύρος της στήριξης που παρέχουμε στους καταναλωτές λόγω της πανευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης. Το γνωρίζει μέχρι και το Ινστιτούτο Bruegel, αλλά το αγνοεί ο κ. Τσίπρας. 2 Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θεσπίσαμε μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας. Το γνωρίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά το αγνοεί ο κ. Τσίπρας που εξαγγέλλει παρέμβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας με ανώτατο όριο τιμών και αποσύνδεση της χονδρεμπορικής τιμής από την τιμή φυσικού αερίου. 3 Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τετραπλασιάσει τον ρυθμό εγκατάστασης των ΑΠΕ. Το γνωρίζουν οι πολίτες, το αγνοεί ο κ. Τσίπρας, που εξαγγέλλει… αύξηση παραγωγής ενέργειας μέσω ΑΠΕ. 4 Το ίδιο συμβαίνει με την αποθήκευση ενέργειας και την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη, που το γνωρίζουν οι πάντες, όχι όμως ο πολιτικός που θέλει να ξανακυβερνήσει τη χώρα. 5 Τα προγράμματα «εξοικονομώ» κι «εξοικονομώ- αλλάζω συσκευή» τα γνωρίζουν εκατομμύρια Έλληνες. Πώς γίνεται να τα αγνοεί ο κ. Τσίπρας; Το ίδιο ισχύει για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τη χρηματοδότηση δήμων για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, τη δυνατότητα να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. 6 Ενδεικτική είναι και η απόφαση του κ. Τσίπρα να φορολογήσει τα υπερέσοδα των εταιρειών ενέργειας. Μάλιστα «εκτιμά» ότι από όλα αυτά το κράτος θα ανακτήσει 3 δις ευρώ. Τον ενημερώνουμε ότι η κυβέρνηση ήδη από τον Ιούλιο ανακτά τα υπερέσοδα των εταιρειών αυτών με τον μηχανισμό που αποτελεί βάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δημιουργήσει τον δικό της, πανευρωπαϊκό μηχανισμό. Με τον ελληνικό μηχανισμό, σε μόλις 2,5 μήνες, έχουν ήδη εισπραχθεί 2 δισ. ευρώ και μέχρι τέλους του έτους αναμένεται να συλλεχθούν περί τα 5 δισ. ευρώ, χρήματα που κατευθύνονται απευθείας σε εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των πολιτών. 7 Ο κ. Τσίπρας εξήγγειλε κατάργηση του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. Κακή αντιγραφή υλοποιούμενης πολιτικής, καθώς μόλις τον προηγούμενο μήνα επεστράφη ο ΕΦΚ στους αγρότες. Σαφώς ασαφής… Ακούσαμε τον κ. Τσίπρα να εξαγγέλλει πομπωδώς ότι θα ορίσει ανώτατο όριο λιανικής ανά μεγαβατώρα. Δεν είπε όμως ποια θα είναι η ανώτατη τιμή της λιανικής στην ενέργεια. Ποιο είναι κύριε Τσίπρα το ανώτατο όριο λιανικής ανά μεγαβατώρα; Και σε ποιο ύψους θα τεθεί η διατίμηση στο φυσικό αέριο; Περιμένουμε απαντήσεις με ενδιαφέρον… Συμπερασματικά, ο κ. Τσίπρας παρουσίασε σήμερα μια πολιτική που περνά «θηλιά» στο λαιμό του Έλληνα φορολογούμενου, με εξαίρεση τα μέτρα της σημερινής κυβέρνησης που αντέγραψε. Έτσι, έχασε άλλη μια ευκαιρία… Ειδήσεις σήμερα Το «φαινόμενο της ουράς» για την Ελισάβετ – 24 ώρες μέσα στο κρύο ως «ελάχιστη πράξη σεβασμού» Ποιος τροφοδοτεί κρυφά την Τουρκία με δισεκατομμύρια δολάρια; Ηχητικό-ντοκουμέντο «καίει» τον τράπερ για τον βιασμό της 16χρονης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )