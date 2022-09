Σύνοδος ΟΗΕ για την εκπαίδευση: Έπαινοι για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα – Βίντεο Διθύραμβοι από τον Jeffrey Sachs Εύσημα για τις μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία απέσπασε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης. Τον ενθυσιασμό του για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην Ελλάδα δεν έκρυψε ο διεθνούς φήμης Jeffrey Sachs, Αμερικανός πανεπιστημιακός καθηγητής οικονομικών επί σειρά ετών, ηγετική προσωπικότητα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σύμβουλος του ΟΗΕ, συγγραφέας μπεστ σέλλερ και αρθρογράφος με αναγνωσιμότητα σε πάνω από 100 χώρες. Εκείνος και η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως συμμετείχαν από κοινού σε πάνελ με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και την πρόσβαση σε ανοιχτά δεδομένα στην εκπαίδευση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ. Ο Jeffrey Sachs στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Συνόδου και ενώπιον όλων των εκπροσώπων των χωρών μελών του ΟΗΕ ανέφερε ότι είναι «ενθουσιασμένος με τις καινοτομίες της Υπουργού Κεραμέως και τις δυναμικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα» και πρόσθεσε ότι «Σπουδαστές από όλο τον κόσμο θα θέλουν να συρρεύσουν στην Αθήνα για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα», γιατί, όπως είπε, «οι μεταρρυθμίσεις αυτές της Υπουργού ανοίγουν την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να είναι ένα παγκόσμιο, δημόσιο αγαθό: συνέργειες σε όλο τον κόσμο, νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση διεθνώς […..]. Δημιουργείτε κάτι εξαιρετικά δυνατό, και θα έχει βαθιά επιρροή σε όλους, προς όφελος όλων». Η Υπουργός εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και τη στροφή στις δεξιότητες, μεταξύ των οποίων και οι ψηφιακές, καθώς και για τον καταλυτικό ρόλο της πανδημίας στην ψηφιοποίηση διαδικασιών. Επιπλέον, η Ελλάδα διοργάνωσε δύο γύρους εθνικών διαβουλεύσεων και συμμετείχε ενεργά στην προπαρασκευαστική Σύνοδο Κορυφής Υπουργών Παιδείας στο Παρίσι τον περασμένο Ιούνιο. Εναρκτήρια ομιλία της τελευταίας συνεδρίασης της ημέρας απηύθυνε ο Ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την εκπαίδευση, πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Gordon Brown, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πρόσβαση όλων των παιδιών στην ποιοτική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, η Νίκη Κεραμέως πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Leonardo Garnier, Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres για τη Σύνοδο για το Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης και πρώην Υπουργό Παιδείας και Υπουργό Σχεδιασμού και Οικονομικής Πολιτικής της Κόστα Ρίκα. Η Υπουργός τού παρουσίασε το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει συντελεστεί στην Παιδεία την τελευταία τριετία και τις καινοτομίες που έχουν εισαχθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδήσεις σήμερα: Διαδήλωση στο Κερατσίνι για τα 9 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα – Δείτε βίντεο Αύριο η ημέρα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ – Παρόντες ξένοι ηγέτες και βασιλείς Η «κακή» συνήθεια που ζήτησε η Τζένιφερ Λόπεζ να κόψει ο Μπεν Άφλεκ μετά τον γάμο τους BEST OF NETWORK 18.09.2022, 17:30 18.09.2022, 16:51 05.09.2022, 11:03 18.09.2022, 13:07 18.09.2022, 13:08 18.09.2022, 11:00

