Τσίπρας: «Μητέρα των μαχών» η πρώτη Κυριακή των εκλογών

Στο φάσμα, τις προϋποθέσεις και την μορφή των μετεκλογικών συνεργασιών επικεντρώθηκε η Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, στη διάρκεια της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι πολιτικοί στόχοι, αλλά και οι εκλογικές προθέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κάλπη της απλής αναλογικής. Επί της αρχής, «δεν θα αφήσουμε τον τόπο σε ακυβερνησία» αν πάμε σε δεύτερες εκλογές και κερδίσουμε, ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ «και σε αυτό το ενδεχόμενο (σ.σ. δηλαδή της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη Κυριακή) θα επιδιώκουμε» προγραμματικές συγκλίσεις με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, γνωστοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως «δεν είναι στο μυαλό μου οι δεύτερες εκλογές. Στο μυαλό μου είναι οι πρώτες εκλογές. Γιατί οποίος χάσει τις πρώτες εκλογές, χάνει το τρένο των εξελίξεων», για να συμπληρώσει πως οι «πρώτες εκλογές είναι οι κρίσιμες και οι πρώτες εκλογές θα κρίνουν το πως θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις». Παράλληλα, ωστόσο, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιέγραψε πως «δεν διεκδικούμε να είμαστε η κυβέρνηση των ηττημένων», όπως και ότι σε καμία περίπτωση «δεν μας αφορούν σενάρια συνεργασίας με τον κ. Μητσοτάκη και την ΝΔ». Άλλωστε, «το μόνο βέβαιο είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα είναι επόμενος πρωθυπουργός» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τις επιφυλάξεις του απέναντι στα δημοσκοπικά ευρήματα που φέρουν την ΝΔ πρώτο κόμμα. Αποβλέποντας, παράλληλα, στην ενίσχυση της προοπτικής της κυβερνησιμότητας για το κόμμα του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ χαρακτήρισε «κοστολογημένο και αξιόπιστο» το κυβερνητικό πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο αγγίζει τα 5,6 δις ευρώ και με μέτρα «κοστολογημένα ένα προς ένα». Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε ακόμη πως «θα σταματήσουμε την αισχροκέρδεια, θα φορολογήσουμε την αισχροκέρδεια, προκειμένου να δώσουμε ανάσα στην μεσαία τάξη και τους μισθωτούς», εγκαλώντας την κυβέρνηση πως το τελευταίο εξάμηνο έχει αυξήσει τους φόρους κατά 7 δις ευρώ. Απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων για την υπόθεση των επισυνδέσεων της ΕΥΠ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παρατήρησε πως «μετά από όλα αυτά δεν είναι δυνατόν ο κ. Μητσοτάκης να δίνει την ευθύνη στον ανιψιό του. Πρόκειται για πολιτική δειλία», εκτιμώντας για την υπόθεση ότι «από σκάνδαλο Μητσοτάκη, γίνεται σκάνδαλο της ΝΔ». «Δεν παρακολουθούσα κανέναν» Μολονότι «εγώ έχω κάθε λόγο να θέλω να πάω στις εκλογές έχοντας απέναντι τον κ. Μητσοτάκη, με όλα όσα τον βαραίνουν», «δεν έδωσα εγώ καμία εντολή παρακολούθησης του κ. Πιτσιόρλα», είπε ο κ. Τσίπρας, διευκρινίζοντας, πάντως, ότι «ζήτησα από το Διοικητή της ΕΥΠ αν υπάρχει ένα επιβαρυντικό στοιχείο για τα στελέχη αυτά να με ενημερώσει», καλώντας παράλληλα την κυβερνητική πλειοψηφία να «μην προσπαθούν, λοιπόν, να δημιουργούν όρους συμψηφισμού». Στον αντίποδα, «δεν έχω να δώσω εξηγήσεις σε κανέναν. Δεν παρακολουθούσα κανέναν. Δεν έδωσα εντολή παρακολούθησης για κανέναν» αντέτεινε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προβλέποντας από πλευράς του ότι η υπόθεση θα εξελιχθεί σε «πάρθιον βέλος του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου». Μάλιστα, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, μιλώντας για «παρωδία και εξευτελισμό», τη στιγμή που εμφανίστηκε θετικός στη διενέργεια Προανακριτικής Επιτροπής, σε περίπτωση νίκης του κόμματός του στις επικείμενες εκλογές, εκτιμώντας ότι οι υποθέσεις Ανδρουλάκη και Σπίρτζη είναι «η κορυφή του παγόβουνου». Απευθυνόμενος εμμέσως προς τους βουλευτές της ΝΔ, «πλέον το Κυριάκος-gate είναι ΝΔ – gate» επανέλαβε ο κ. Τσίπρας και σχολίασε για τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «αν δεν είχε ιδέα, είναι ένας ανάξιος Πρωθυπουργός», συμπληρώνοντας ότι η Προανακριτική Επιτροπή θα πρέπει να διαλευκάνει και να ερευνήσει ποιοι έχουν ευθύνες, αναφορικά με το εάν και κατά πόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να μπει στο κάδρο των δαπανών. Τοποθετούμενος αναφορικά με την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης επί των ημερών του, ο κ. Τσίπρας παραδέχτηκε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεσαία τάξη ήταν ο εύκολος στόχος όλη την περίοδο των μνημονίων», συμπληρώνοντας ότι «εγώ το είπα πρώτος, είπα ότι αδικήσαμε την μεσαία τάξη, δεν ήταν όμως επιλογή μας», στην αντίθεση με μια μελλοντική διακυβέρνηση, για την οποία «έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουμε, γνωρίζουμε πια, είμαστε ώριμοι, έχουμε κυβερνήσει», σημείωσε. Τέρμα στο πάρτι της ΔΕΗ Εξηγώντας, επιπλέον, την εξαγγελία του για την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι «θα μπει ένα τέρμα σε αυτό το πάρτι αισχροκέρδειας με πρωταγωνίστρια τη ΔΕΗ, τελεία, παράγραφος», αναδεικνύοντας την ίδια ώρα εθνικές στρεβλώσεις στη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Ερωτηθείς για την αποστροφή του Πρωθυπουργού περί πολιτικής «τερατογένεσης» στην προοπτική συγκρότησης μιας προοδευτικής κυβέρνησης μετεκλογικά, «ο κ. Μητσοτάκης λέει τερατογένεση το ενδεχόμενο να μην είναι στην εξουσία, ο ελληνικός λαός θεωρεί τερατογένεση να συνεχίσει να είναι στην εξουσία. Του λέω να πάει στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής και να τους πει, στον κ. Σολτς και στους άλλους που ηγούνται σε κυβερνήσεις συνεργασίας, ότι είναι τερατογένεση. Ποια είναι πιο ισχυρή, μία κυβέρνηση πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης ή μία κυβέρνηση που κυβερνά με το ένα τρίτο των ψήφων;», διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας και ξεκαθάρισε πως «μπορώ να συνεργαστώ με κόμματα που έχουμε διαφορές αλλά το βάρος θα έχει το πρώτο κόμμα». Στον αντίποδα, «πιστεύω ότι υπάρχει για πρώτη φορά στον τόπο η δυνατότητα να φτιάξουμε την πιο δημοκρατική κυβέρνηση που είχε ποτέ ο τόπος», προσθέτοντας ότι «υπάρχει μόνο μία εκδοχή, να είναι πρώτος στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ». Κληθείς να σχολιάσει τα επεισόδια των τελευταίων ημερών στα πανεπιστήμια, «να προειδοποιήσω να μην επιχειρήσουν από εδώ και στο εξής την κλιμάκωση της έντασης, την κοινωνική ένταση. Είναι προφανές ότι όλες αυτές οι ενέργειες ήταν απολύτως απρόκλητες» είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καλώντας τους νέους ανθρώπους να προσέλθουν στην κάλπη, αφού έχουν «ένα μεγάλο όπλο, την άποψή τους και την ψήφο τους». «Οι νέοι είναι αυτοί που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα σε αυτόν τον τόπο», σημείωσε. Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε ακόμη και για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, λέγοντας πως «δεν είναι περιουσία οικογενειακή του κ. Μητσοτάκη τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων για να σώσουν τις τράπεζες», με φόντο τις εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα. «Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε το πολιτικό αδιέξοδο του ότι είναι απερχόμενος πρωθυπουργός και ψάχνει να βρει διέξοδο, δεν θα του δώσουμε καμία διέξοδο», απάντησε ο κ. Τσίπρας ερωτηθείς αν θα συναινούσε σε αλλαγή του εκλογικού νόμου, ενώ ερωτηθείς για το αποτύπωμα των εξαγγελιών του στο δημόσιο χρέος, ο κ. Τσίπρας τόνισε για τα μέτρα ότι το «κόστος τους δεν είναι υπερβολικό, μόνο που έχουν άλλη λογική». Κατηγορηματικός υπήρξε ο κ. Τσίπρας και ως προς το ενδεχόμενο απόσυρσης των επενδυτών στη ΔΕΗ σε περίπτωση επανακρατικοποίησης, σημειώνοντας πως «κανένας σοβαρός επενδυτής δεν θα εγκαταλείψει επειδή μία κυβέρνηση βάζει κανόνες. Τώρα οι αετονύχηδες μπορεί να φύγουν αλλά δεν θέλουμε αυτούς. Θέλουμε στρατηγικούς επενδυτές. Στην Γαλλία και στην Γερμανία που έκαναν κρατικοποιήσεις θα φύγουν οι επενδυτές;». «Όχι» σε συνεργασία ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ Αφήνοντας, ταυτόχρονα, ένα παράθυρο ανοιχτό, «ο κ. Μητσοτάκης θέλει μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει την δυνατότητα για μία κυβέρνηση μακράς πνοής επί τη βάση προγραμματικών συγκλίσεων. Αν προκύψουν άλλα δεδομένα από τις εκλογές θα τα εξετάσουμε» απάντησε ο κ. Τσίπρας για το αποτέλεσμα των εκλογών, παρατηρώντας πως «ο καθένας έχει το δικαίωμα να διεκδικεί την μεγαλύτερη απήχηση στον ελληνικό λαό, αλλά κανένας δεν μπορεί να καθορίζει τις εξελίξεις και δεν βγάζει πρωθυπουργούς από το παράθυρο ή από τις πόρτες. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη και αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα», αναφορικά με τις τοποθετήσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη. Αντίθετα, έκανε λόγο για «τερατογένεση» στο ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, και ξεκαθάρισε ότι «δεν μας αφορούν σενάρια συνεργασίας με τον κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Δεν μας αφορούν σενάρια πρωθυπουργών που θα βγουν από τον δοκιμαστικό σωλήνα ή από παρακάμαρες συμφερόντων». Στόχος η πρωτιά Σε κάθε περίπτωση, ως προς το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης μειοψηφίας ή ανοχής, επιδιώκουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να είμαστε το πρώτο κόμμα, σημείωσε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως όσο μεγαλύτερη είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο περισσότερο θα ανοίγει αυτός ο δρόμος, των προοδευτικών συγκλίσεων υποστήριξε ο κ. Τσίπρας. Ο ίδιος, όμως τόνισε ότι «θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση» αν η συνεργασία δεν αποδειχθεί εφικτή, αν και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτήρισε ως «απολύτως εφικτό». «Χάνει η Ευρώπη» Στη σκιά των ραγδαίων, γεωπολιτικών εξελίξεων μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απάντησε ότι «είμαστε με τον αμυνόμενο και απέναντι στην εισβολή και την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μιας χώρας από μια άλλη», προσθέτοντας ότι «την ίδια στιγμή αυτό δεν μπορεί να μας κάνει να παραγνωρίζουμε τις διεθνείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις». «Θεωρούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα στρατηγικής από την πλευρά της ΕΕ», είπε, υποστηρίζοντας ότι γεωπολιτικά και οικονομικά η Ευρώπη θα είναι μεγάλος ηττημένος. «Δεν χάνει οικονομικά ούτε η ΗΠΑ, ούτε η Ρωσία», «η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή σε περιδίνηση και υπάρχει έλλειμμα στρατηγικής, ηγεσίας, ενόρασης». Υποστήριξε ότι ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέμου, ο κόσμος μπαίνει σε έναν παρατεταμένο ψυχρό πόλεμο με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και ότι η ΕΕ οφείλει να αποκτήσει αυτόνομη γεωπολιτική στρατηγική, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ αλλά με σαφή πρόθεση να υπερασπίζεται τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. «Να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί παρεμβήκαμε και υπερασπιστήκαμε το κύρος της χώρας σε μια ανθρωπιστική τραγωδία;», απάντησε ακόμη για το θέμα των προσφύγων στη νησίδα στον Έβρο, ενώ εξήγησε ότι η κριτική για το φράχτη στον Έβρο είναι επί της αποτελεσματικότητας γιατί, όπως είπε, όσα τείχη και να φτιάξει κανείς οι άνθρωποι που είναι απελπισμένοι θα βρουν τρόπο να τα περάσουν και δεν μπορείς να έχεις τείχη σε όλα σου τα σύνορα. Υπογράμμισε ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι ένα ευρωτουρκικό ζήτημα και δεν μπορεί να λυθεί αν η ΕΕ δεν έχει μια άλλη πολιτική, καθώς «η πολιτική μιας Ευρώπης φρούριο με την Ελλάδα φύλακα, δεν είναι αποτελεσματική». Ανησυχία για τον Ερντογάν Ως προς το ενδεχόμενο ύπαρξης ρωσικού δάκτυλου στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε «να γίνει μια έρευνα αν όντως είχαμε ή έχουμε παρέμβαση του ρωσικού παράγοντα στα ελληνικά πράγματα και να ξεκινήσουμε αυτή την έρευνα μαζί απ’ όσα συνέβησαν στη βόρεια Ελλάδα την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών και της υποκίνησης των διαδηλώσεων και της χρηματοδότησης των αντιδράσεων», ενώ με το βλέμμα στραμμένο στο πεδίο της τουρκικής προκλητικότητας, «δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη ρητορική κλιμάκωσης από τον κ. Ερντογάν», λέγοντας για το ραντεβού του πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν στον Βόσπορο που όπως είπε «ακολούθησε κλιμάκωση των προκλήσεων», και πρόσθεσε: «Θα περίμενα τον κ. Μητσοτάκη να λέει “γιοκ” στο Ορούτς Ρέις όταν έλεγαν ότι το παρέσυρε ο άνεμος, ή στο Turkaegean, όταν παρέδιδαν την χρήση του ονόματος δήθεν από λάθος ενός υπαλλήλου, στις κρίσιμες στιγμές θα έπρεπε να πει “γιοκ”. Δεν το έχει κάνει. Θα περίμενα επίσης την στιγμή που υπερασπίζεται τα εθνικά δικαιώματα, παράλληλα να αφήνει και ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας. Ένα επεισόδιο έντασης μπορεί να είναι αποτέλεσμα ατυχών χειρισμών ή έλλειψης διαύλων επικοινωνίας. Αυτό που με ανησυχεί είναι η έλλειψη διαύλων επικοινωνίας». «Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη στην ομιλία του πριν μια εβδομάδα να λέει γιοκ στον κ. Ερντογάν. Εγώ θα περίμενα τον κ . Μητσοτάκη να λέει γιοκ στο Ορούτς Ρέις που δήθεν βολόδερνε, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» παρατήρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ακόμη πως «στις κρίσιμες στιγμές θα πρέπει να λέει κανείς γιόκ».Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε «πιο ανησυχητική» την απουσία διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, σε σχέση με την πιθανότητας ενός «θερμού» επεισοδίου. Ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αποκάλυψε ότι μια μελλοντική κυβέρνηση από το κόμμα του θα επαναδιαπραγματευθεί όρους των συμβάσεων για τις φρεγάτες με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Υπουργοί – εκπλήξεις Ερωτηθείς και για την μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Τσίπρας περιέγραψε ότι η διαδικασία του μετασχηματισμού, της ανασυγκρότησης είναι πολύ βαθιά, υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως η αξιωματική αντιπολίτευση «είναι ένα άλλο νέο κόμμα». Μάλιστα, «θα δείτε πολύ σημαντικές προσθήκες νέων προσώπων» στα ψηφοδέλτιά μας, ανέφερε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας λόγο για πρόσωπα «που θα εκπλήξουν» στο κυβερνητικό σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ, προτρέποντας, μάλιστα, τους κυβερνητικούς του εταίρους να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Άλλωστε, ο «ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα εν κινήσει και θα το δείτε αυτό το επόμενο διάστημα» τόνισε ο κ. Τσίπρας. Δεν περνά απαρατήρητος ο Βενιζέλος Σχετικά με τις αλλαγές που εξαγγέλλει η αξιωματική αντιπολίτευση στη Δικαιοσύνη, ο κ. Τσίπρας επισήμανε πως «στόχος των προτάσεών μας είναι να ενισχύσουμε τον ρόλο του δικαστή, αλλά και να βάλουμε κανόνες διαφάνειας, που στο τέλος της ημέρας θα ενισχύσουν τον ρόλο του». Χαρακτήρισε χυδαία την παρέμβαση της κυβέρνησης που «αναβάθμισε σε αντιπροέδρους όσους δικαστές θα μετέχουν την δίκη Παπαγγελόπουλου», αναφερόμενος με θετικά λόγια στον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Ευάγγελο Βενιζέλο, άλλα και άλλους επιφανείς Συνταγματολόγους της χώρας. «Είναι ένα πρόσωπο που δεν περνά απαρατήρητο στα πολιτικά πράγματα από όποια θέση κι αν κατέχει, είναι γνωστές οι πολιτικές και ιδεολογικές διαφωνίες που έχουμε. Και ως πολιτικός και ως επιστήμονας έχει ένα εκτόπισμα που είναι ιδιαίτερο σημαντικό, οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις που καταθέτει», είπε ο κ. Τσίπρας για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, συμπληρώνοντας πως οι θέσεις που έχει διατυπώσει ο κ. Βενιζέλος στις τελευταίες εξελίξεις είναι αυτές που θα περίμενε κανείς να ακούσει από κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο πολίτη ή επιστήμονα. Συνέχισε αναφέροντας ότι αυτό του πιστώνεται θετικά «αλλά δεν νομίζω ότι ο κ. Βενιζέλος διατύπωσε αυτές τις θέσεις διότι επιδιώκει να τις εξαργυρώσει σε κάποιο πολιτικό σχήμα». Όσο για το δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας που έβαλε ο πρωθυπουργός την προηγούμενη Κυριακή, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανέφερε ότι «το δίλημμα της κάλπης ξεπερνά τα πρόσωπα, το δίλημμα είναι δημοκρατία ή παρακράτος, δημοκρατική συμμαχία ή αγία οικογένεια». «Όμως μιας και με προκαλεί ο κ. Μητσοτάκης, σηκώνω το γάντι και δέχομαι να μονομαχήσουμε ενώπιον του ελληνικού λαού, χωρίς στημένες ερωτήσεις, με μία ανοικτή δημοκρατική διαδικασία. Ο κ. Μητσοτάκης το απέφυγε το 2019, τον καλώ να το κάνει τώρα, ακόμη και αν έχει αποφασίσει να μην κάνουμε εκλογές άμεσα», κατέληξε ο κ. Τσίπρας. Ειδήσεις σήμερα Τραγωδία στις Σέρρες – «Ούρλιαζα για βοήθεια – Κλαδιά ήταν πάνω στην καρδιά του», λέει ο αδερφός του 69χρονου Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ταϊβάν – Κατέρρευσαν σπίτια, δρόμοι κόπηκαν στα δυο – Δείτε συγκλονιστικά βίντεο Το «φαινόμενο της ουράς» για την Ελισάβετ – 24 ώρες μέσα στο κρύο ως «ελάχιστη πράξη σεβασμού»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )