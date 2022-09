Τσίπρας: Οι πρώτες εκλογές θα κρίνουν το πώς θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις

«Στο μυαλό μου είναι οι πρώτες εκλογές, γιατί οποίος χάσει τις πρώτες εκλογές, χάνει το τρένο των εξελίξεων» δήλωσε από το «Βελλίδειο» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Σχολιάζοντας τα μετεκλογικά σενάρια ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «δεν διεκδικούμε να είμαστε η κυβέρνηση των ηττημένων» και «δεν μας αφορούν σενάρια συνεργασίας με τον κ. Μητσοτάκη και την ΝΔ». «Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα είναι επόμενος πρωθυπουργός» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις και εμφανίστηκε βέβαιος ότι το κόμμα του θα είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές. Ο κ. Τσίπρας, σχολιάζοντας το δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας που έθεσε για τις επόμενες εκλογές ο πρωθυπουργός, είπε ότι «σηκώνω το γάντι και καλώ τον κ. Μητσοτάκη να “μονομαχήσουμε” ενώπιον του ελληνικού λαού». Για το πόσο κοστολογημένο και αξιόπιστο είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, απάντησε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως «σήμερα κινδυνεύουμε να έχουμε και υποκλοπές στο ζήτημα αυτό. Υποκλέπτουν το μεγάλο επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ», δηλαδή ένα πλαίσιο βιωσιμότητας του χρέους, ενώ «το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο» και αγγίζει τα 5,6 δις ευρώ τόνισε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας λόγο για μέτρα «κοστολογημένα ένα προς ένα». Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπογράμμισε ότι «θα σταματήσουμε την αισχροκέρδεια, θα φορολογήσουμε την αισχροκέρδεια, προκειμένου να δώσουμε ανάσα στην μεσαία τάξη και τους μισθωτούς», ενώ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει αυξήσει τους φόρους κατά 7 δις ευρώ. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε καμία ευρωπαϊκή ευνομούμενη χώρα που ο Πρωθυπουργός αποδεδειγμένα με δική του ευθύνη θα είχε πιαστεί να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους του και να καθόταν στη θέση του, παρατήρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και συμπλήρωσε πως «μετά από όλα αυτά δεν είναι δυνατόν ο κ. Μητσοτάκης να δίνει την ευθύνη στον ανιψιό του. Πρόκειται για πολιτική δειλία», ενώ ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «η ίδια η ΚΟ της ΝΔ να αποδέχεται τη συνευθύνη, από σκάνδαλο Μητσοτάκη, γίνεται σκάνδαλο της ΝΔ». «Εγώ έχω κάθε λόγο να θέλω να πάω στις εκλογές έχοντας απέναντι τον κ. Μητσοτάκη, με όλα όσα τον βαραίνουν» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, ενώ ανέφερε ότι για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το ελάχιστο που περιμένω είναι μια ελάχιστη τοποθέτηση για την επίκληση του απορρήτου. Αναφερόμενος στις ημέρες της διακυβέρνησής του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι είχε «απόλυτα θεσμική συμπεριφορά και σχέση με τον Διοικητή της ΕΥΠ και την Υπηρεσία», λέγοντας πως «ο Διοικητής για κρίσιμα θέματα με ενημέρωνε. Δεν υπήρχαν στεγανά». Επιπλέον, «δεν έδωσα εγώ καμία εντολή παρακολούθησης του κ. Πιτσιόρλα», αλλά ενημερώθηκα και έπραξα πιστεύω, όπως θα έπρεπε να πράξει κάθε πρωθυπουργός με βάσει τους νόμους και το δημόσιο συμφέρον «Ζήτησα από το Διοικητή της ΕΥΠ αν υπάρχει ένα επιβαρυντικό στοιχείο για τα στελέχη αυτά να με ενημερώσει» Είχαμε μια «κακιά συνήθεια» να μην καταστρέφουμε φακέλους, είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως η Δικαιοσύνη είχε όλα αυτά τα στοιχεία 6 χρόνια τώρα και προχώρησε, αλλά «μεταξύ αυτών δεν είναι ο κ. Πιτσιόρλας», σημείωσε. «Ο κ. Ρουμπάτης όχι μόνο ενημέρωσε, αλλά κάθισε έναν μηνα διοικητής της ΕΥΠ επί του κ. Μητσοτάκη» τόνισε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξεκαθαρίζοντας πως «ας μην προσπαθούν, λοιπόν, να δημιουργούν όρους συμψηφισμού», τόνισε ο κ. Τσίπρας. «Δεν έχω να δώσω εξηγήσεις σε κανέναν», «Δεν παρακολουθούσα κανέναν», «Δεν έδωσα εντολή παρακολούθησης για κανέναν» επισήμανε ο κ. Τσίπρας, απαντώντας σχετικά με τις αιτιάσεις του κ. Πιτσιόρλα. «Είναι θράσος και δειλία ταυτόχρονα» η στάση του κ. Μητσοτάκη στο θέμα των υποκλοπών σημείωσε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια φθηνού συμψηφισμού αποδεικνύει την ενοχή του κ. Μητσοτάκη. «Με τον κ. Κοντολέων είχα μονάχα μια εθιμοτυπική επίσκεψη αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του» υπενθύμισε ο κ. Τσίπρας, επισημαίνοντας από τότε ότι «είναι λάθος» η υπαγωγή της ΕΥΠ στο Πρωθυπουργικό γραφείο. Επρόκειτο για μια εθιμοτυπική συνάντηση μισής ώρας, ανέφερε ο κ. Τσίπρας και έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία, παρότι ανέκυψαν και εθνικά θέματα. Επιπλέον, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε ως «παρωδία και εξευτελισμό» της κοινοβουλευτικής διαδικασίας την Εξεταστική. «Εμείς αυτήν την υπόθεση δεν πρόκειται να την αφήσουμε έτσι» ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες στο ΕΚ, γνωστοποιώντας ότι ποινικές ευθύνες θα αντιμετωπίσουν όσοι γνωρίζουν την αλήθεια και την αποκρύπτουν». Ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Σπίρτζης είναι εκλεγμένοι παρατήρησε ο κ. Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας τις παρακολουθήσεις του ως «κορυφή του παγόβουνου». Δεν γίνεται να πάμε σε εκλογές με ανοιχτό αυτό το θέμα, σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. «Πλέον το Κυριάκος-gate είναι ΝΔ-gate» επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ για την εξεταστική επιτροπή «δεν περιμένω τίποτα» απάντησε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως «θα κάνουμε πρόταση για Προανακριτική Επιτροπή, βεβαίως, ώστε η αλήθεια να λάμψει». «Αν δεν είχε ιδέα, είναι ένας ανάξιος Πρωθυπουργός» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι το κρισιμότερο για τον ίδιο είναι ο ελληνικός λαός να προστατεύσει τη δημοκρατική λειτουργία, δίνοντας έγκριση σε μια μεγάλη δημοκρατική αλλαγή. Η Προανακριτική Επιτροπή θα πρέπει να διαλευκάνει και να ερευνήσει ποιοι έχουν ευθύνες, απάντησε ο κ. Τσίπρας, ερωτηθείς αν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να μπει στο κάδρο των ευθυνών. Απαντώντας για την μεσαία τάξη, «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεσαία τάξη ήταν ο εύκολος στόχος όλη την περίοδο των μνημονίων» υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρόσθεσε πως «εγώ το είπα πρώτος, είπα ότι αδικήσαμε την μεσαία τάξη, δεν ήταν όμως επιλογή μας», ανέφερε. «Αδικήσαμε την μεσαία τάξη γιατί έπρεπε να φέρουμε σε πέρας ένα εθνικό στόχο», την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι «γι’ αυτό έχουμε ηθική υποχρέωση να αποκαταστήσουμε τις όποιες αδικίες». O κ. Τσίπρας εμφανίστηκε πλήρως κατηγορηματικός ως προς την παρέμβαση στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, λέγοντας πως «θα μπει ένα τέρμα σε αυτό το πάρτι αισχροκέρδειας με πρωταγωνίστρια τη ΔΕΗ, τελεία, παράγραφος», ενώ απάντησε για το Χρηματιστήριο Ενέργειας ότι στην Ευρώπη «υπάρχει η προθεσμιακή αγορά και διμερή συμβόλαια, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν», προτάσσοντας την αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου. «Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν το ζήτησε ποτέ αυτό;» διερωτήθηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Κληθείς να σχολιάσει την αποστροφή του Πρωθυπουργού για «τερατογένεση», ο «κ. Μητσοτάκης λέει τερατογένεση» περιγράφοντας το ενδεχόμενο να μην είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός, και κάλεσε να δούμε κατάματα αυτήν την πραγματικότητα, των κυβερνήσεων συνεργασίας δηλαδή. «Ήταν απολύτως συνειδητή τομή να προχωρήσουμε σε αυτήν την αλλαγή. Να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με προγραμματικές συγκλίσεις», παρατήρησε ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στις υπάρχουσες, πολιτικές δυνάμεις. «Πιστεύω ότι υπάρχει για πρώτη φορά στον τόπο η δυνατότητα να φτιάξουμε την πιο δημοκρατική κυβέρνηση που είχε ποτέ ο τόπος, απάντησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν διεκδικούμε να είμαστε η κυβέρνηση των ηττημένων». Υπάρχει μόνο μία εκδοχή, να είναι πρώτος στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ». «Δεν έχω εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας», καθώς «διαμορφώνουν μια εικόνα πολύ πιο διαφορετική» από ό,τι στην κοινωνία. Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για υποτίμηση ως συστημικό πρόβλημα των μετρήσεων, αν και για ορισμένες εξ’ αυτών ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έκανε λόγο για «πλαστογραφία της στιγμής», με αποτέλεσμα να δημιουργείται συνολικά ένα κλίμα αναξιοπιστίας για τις δημοσκοπήσεις. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει και την ηθική και την πολιτική νομιμοποίηση να προχωρήσουμε σε προγραμματικές διαπραγματεύσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας, δεν έχουμε δεύτερες σκέψεις, υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως πιστεύουμε ότι η χώρα μπορεί να αποφύγει μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ως προς το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης μειοψηφίας ή ανοχής, επιδιώκουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να είμαστε το πρώτο κόμμα, σημείωσε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως όσο μεγαλύτερη είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο περισσότερο θα ανοίγει αυτός ο δρόμος, των προοδευτικών συγκλίσεων υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως «θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση» αν η συνεργασία δεν αποδειχθεί εφικτή, αν και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτήρισε ως «απολύτως εφικτό». Ως προς την πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπράξει με την ΝΔ, πράγματι αυτό θα ήταν τερατογένεση, υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας ότι όλες οι προγραμματικές συγκλίσεις στην Ευρώπη έχουν έναν άξονα. Δεν μας αφορούν σενάρια συνεργασίας με τον κ. Μητσοτάκη και την ΝΔ, δεν μας αφορούν σενάρια πρωθυπουργών που θα έχουν βγει από δοκιμαστικό σωλήνα ή παρακάμαρα συμφερόντων. «Η κυβέρνηση της Ελλάδας ενέταξε 1,3 δις ευρώ, αστείο ποσό» σχολίασε ο κ. Τσίπρας για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης και επίσης «ο κ. Μητσοτάκης στο πρόγραμμά του δε λέει κουβέντα για την μάστιγα της βραχυχρόνιας μίσθωσης», πρόσθεσε. «Οι τράπεζες επιβιώνουν, επειδή τα τελευταία χρόνια ο μέσος Έλληνας φορολογούμενος έχει ματώσει, για να επιβιώνουν» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, επικρίνοντας πως «αυτός που βάζει λεφτά να μην έχει κανένα δικαίωμα. Είναι αδιανόητο». Εικάζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μείνει στην καρέκλα, είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να ολοκληρώσει το deal της Εθνικής Τράπεζας εκτίμησε ο κ. Τσίπρας, απευθύνοντας προειδοποίηση στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αποκρατικοποίηση της τράπεζας. Για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο «κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε το πολιτικό του αδιέξοδο, ότι είναι απερχόμενος Πρωθυπουργός. Δεν θα του δώσουμε καμία διέξοδο απάντησε ο κ. Τσίπρας. «Δεν θα λειτουργήσω εγώ με βάση και με γνώμονα το πρόσκαιρο πολιτικό συμφέρον», ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ερωτηθείς για το αποτύπωμα των εξαγγελιών του στο χρέος, ο κ. Τσίπρας τόνισε για τα μέτρα ότι το «κόστος τους δεν είναι υπερβολικό, μόνο που έχουν άλλη λογική». Αναφορικά με το δημόσιο χρέος, «η χώρα έχει το κεφάλι έξω από το νερό, γιατί εμείς το ρυθμίσαμε το χρέος», δηλαδή έχουμε ένα βατό διάδρομο αποπληρωμών, επισήμανε ο κ. Τσίπρας, ενώ για το επιτόκιο δανεισμού έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, παρατήρησε ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στα spreads. Για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, χρειάζεται να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, όπως περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και απάντησε πως «κανένας κρίσιμος θεσμικός επενδυτής δεν θα εγκαταλείψει τη χώρα αν δει ότι μια κυβέρνηση θέτει κανόνες και σταματήσει το πλιάτσικο», ενώ αναφορικά με τυχόν φυγή επενδυτών από τη ΔΕΗ, διαχωρίζοντας την ανάγκη για στρατηγικούς επενδυτές από τους αετονύχηδες. «Εδώ βρισκόμαστε σε ένα ενεργειακό τσουνάμι. Δεν μιλάμε για ένα σχέδιο σοβιετικής έμπνευσης», απάντησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λέγοντας ότι ξανά έχει μπει στο επίκεντρο η έννοια του δημόσιου συμφέροντος, μετ’ επιτάσεως. «Εδώ είμαστε απέναντι σε καθεστωτικές λογικές και καθεστωτικές νοοτροπίες» παρατήρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφορικά με τα επεισόδια των τελευταίων ημερών στα πανεπιστήμια, σημειώνοντας ότι «τα καθεστώτα όταν βρίσκονται μπροστά στην απώλεια στήριξης», τότε τρίζουνε. «Να προειδοποιήσω να μην επιχειρήσουν από εδώ και στο εξής την κλιμάκωση της έντασης, την κοινωνική ένταση. Είναι προφανές ότι όλες αυτές οι ενέργειες ήταν απολύτως απρόκλητες» για τα επεισόδια στο ΑΠΘ, καλώντας τους νέους ανθρώπους να προσέλθουν στην κάλπη, αφού έχουν «ένα μεγάλο όπλο, την άποψή τους και την ψήφο τους». «Οι νέοι είναι αυτοί που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα σε αυτόν τον τόπο», σημείωσε. «Είχαμε ένα δράμα να εκτυλίσσεται» διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας για την υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο, αλλά «να ζητήσουμε συγγνώμη για ποιο λόγο;» διερωτήθηκε, λέγοντας ότι «είναι απολύτως σαφές ότι αποτελεί υποχρέωση και δικαίωμα κάθε χώρας να υπερασπίζεται τα σύνορά της» «Άλλοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις», αντέτεινε. Ως προς το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, «δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι και η ηθική νομιμοποίηση» ανέφερε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας ότι «εμείς θα διεκδικήσουμε αλλαγή μοντέλου», κάνοντας λόγο για αντίδραση από πλευράς συμφερόντων. «Τα πράγματα είναι καθαρά. Η μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος θα ανοίξει με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ». Με το βλέμμα στραμμένο στο πεδίο της τουρκικής προκλητικότητας, «δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη ρητορική κλιμάκωσης από τον κ. Ερντογάν» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή ρητορική» κλιμάκωσης, προτρέποντας ακόμη πως πρέπει να «αντιμετωπίσουμε αυτή τη ρητορική για να μην γίνει πράξη η ένταση στο πεδίο» «Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη στην ομιλία του πριν μια εβδομάδα να λέει γιοκ στον κ. Ερντογάν. Εγώ θα περίμενα τον κ . Μητσοτάκη να λέει γιοκ στο Ορούτς Ρέις που δήθεν βολόδερνε, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» παρατήρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ακόμη πως «στις κρίσιμες στιγμές θα πρέπει να λέει κανείς γιoκ». Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε «πιο ανησυχητική» την απουσία διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, σε σχέση με την πιθανότητας ενός «θερμού» επεισοδίου. Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τάχθηκε υπέρ του «να γίνει μια έρευνα αν πράγματι υπάρχει παρέμβαση του ρωσικού παράγοντα στα ελληνικά πράγματα, αρχίζοντας την έρευνα από τις ημέρες της «Συμφωνίας των Πρεσπών».Για τις αλλαγές στο κόμμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η διαδικασία του μετασχηματισμού, της ανασυγκρότησης είναι πολύ βαθιά, λέγοντας πως η αξιωματική αντιπολίτευση «είναι ένα άλλο νέο κόμμα». Μάλιστα, «θα δείτε πολύ σημαντικές προσθήκες νέων προσώπων» στα ψηφοδέλτιά μας, ανέφερε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας λόγο για πρόσωπα «που θα εκπλήξουν» στο κυβερνητικό σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ, προτρέποντας, μάλιστα, τους κυβερνητικούς του εταίρους να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Άλλωστε, ο «ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα εν κινήσει και θα το δείτε αυτό το επόμενο διάστημα» τόνισε ο κ. Τσίπρας. «Νομίζω ότι υπηρετήσαμε το εθνικό συμφέρον κατά τρόπο απόλυτο» τόνισε ο κ. Τσίπρας, όταν κλήθηκε να απαντήσει αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ιδίως σε μια ρευστή και τεταμένη πολιτικά περίοδο στην Ευρώπη. Ως προς την μείωση του ενεργειακού κόστους, ο κ. Τσίπρας πρότεινε τις «ενεργειακές κοινότητες», ώστε «να γίνουν οι δήμοι παραγωγοί και καταναλωτές» ταυτόχρονα, για να περικοπεί η σχετική δαπάνη για τους δήμους. «Εγώ αυτό που είπα σήμερα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές» και θα «είναι η νέα μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος». «Όσο περνάει ο καιρός και όσο τα πράγματα οδηγούν τον κ. Μητσοτάκη να μείνει γαντζωμένος στην καρέκλα της εξουσίας», τότε θα γέρνει η ζυγαριά, ότι «η πολιτική αλλαγή θα είναι αναπόφευκτη», δήλωσε. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι είναι το «μόνο βέβαιο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα είναι επόμενος Πρωθυπουργός». Επιπλέον, «η δημοκρατική αναγέννηση περνά μέσα από την ενίσχυση της Δικαιοσύνης» αντέτεινε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υποστήριξε ότι «εμείς θα πρέπει να μειώσουμε τους μετακλητούς υπαλλήλους» ακόμη περισσότερο από ό,τι όταν ήμασταν εμείς κυβέρνησης, αλλά και να «δημιουργήσουμε προϋποθέσεις πλουραλισμού» στα ΜΜΕ. Για τις αλλαγές στο Κράτος Δικαίου, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθάρισε πως θα τεθούν «κανόνες διαφάνειας», χαρακτηρίζοντας ως «χυδαία παρέμβαση» την ανάδειξη σε θέσεις Αντιπροέδρων δικαστών με αναφορά στην υπόθεση Παπαγγελόπουλου. «Δεν θα αφήσουμε τον τόπο σε ακυβερνησία», αν πάμε σε δεύτερες εκλογές και κερδίσουμε, ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ «και σε αυτό το ενδεχόμενο θα επιδιώκουμε» προγραμματικές συγκλίσεις, διαμήνυσε ο κ. Τσίπρας. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως «δεν είναι στο μυαλό μου οι δευτέρες εκλογές. Στο μυαλό μου είναι οι πρώτες εκλογές. Γιατί οποίος χάσει τις πρώτες εκλογές, χάνει το τρένο των εξελίξεων» αποκάλυψε ο κ. Τσίπρας (συμφωνώντας ως προς αυτό με τον Πρωθυπουργό), για να υπογραμμίσει πως οι «πρώτες εκλογές είναι οι κρίσιμες και οι πρώτες εκλογές θα κρίνουν το πώς θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις», όπως τόνισε. Απαντώντας για τα εξοπλιστικά, «θα επαναδιαπραγματευτούμε συμβάσεις που έχουν συναφθεί προκειμένου να τις κάνουμε περισσότερο επωφελείς για το δημόσιο συμφέρον απάντησε ο κ. Τσίπρας», αναφορικά με τις συμβάσεις για τις φρεγάτες. Ειδήσεις σήμερα Τραγωδία στις Σέρρες – «Ούρλιαζα για βοήθεια – Κλαδιά ήταν πάνω στην καρδιά του», λέει ο αδερφός του 69χρονου Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ταϊβάν – Κατέρρευσαν σπίτια, δρόμοι κόπηκαν στα δυο – Δείτε συγκλονιστικά βίντεο Το «φαινόμενο της ουράς» για την Ελισάβετ – 24 ώρες μέσα στο κρύο ως «ελάχιστη πράξη σεβασμού»

