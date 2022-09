Υπουργείο Οικονομικών: Στα €23,5 δισ. το 2023 και επιπλέον €10 δισ. το χρόνο το κόστος των εξαγγελιών Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας «κατάφερε να ξεπεράσει σε ψέματα και τον εαυτό του στο Πρόγραμμα “αυταπάτη” Θεσσαλονίκης του 2014» αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών για το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Το κόστος αυτό, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, φτάνει τα «23,5 δισ. ευρώ μέτρα για το 2023 και επιπλέον μόνιμο δημοσιονομικό κόστος 10 δισ. ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη». «Με άλλα λόγια, η χώρα τίθεται εκτός στόχων προγράμματος σταθερότητας, σε αδυναμία κάλυψης των χρηματοδοτικών της αναγκών και με δραστική περικοπή στο Ταμείο Ανάκαμψης λόγω θηριώδους παραβίασης των δημοσιονομικών στόχων και αναίρεσης των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων» αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο κ. Τσίπρας ξεπέρασε σε ανέξοδες εξαγγελίες κάθε όριο δημοσιονομικής λογικής: 23,5 δισ. ευρώ μέτρα για το 2023 και επιπλέον μόνιμο δημοσιονομικό κόστος 10 δισ. ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη. Κατάφερε να ξεπεράσει σε ψέματα και τον εαυτό του στο Πρόγραμμα «αυταπάτη» Θεσσαλονίκης του 2014, που ανήρχετο σε 13,5 δισ. ευρώ. Συνεπώς, ο κ. Τσίπρας λέει ψέματα (δυο φορές «αυταπάτη» δεν γίνεται) που οδηγούν ευθέως σε νέα μνημόνια, ακριβώς όπως έκανε και το 2014, χωρίς κανένα σεβασμό για τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Συνολικά, το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων που εξήγγειλε μόνο για το 2023 ανέρχεται σε 11,5 δις ευρώ και επιπλέον 12 δισ. ευρώ για το πλαφόν στο ρεύμα – που απέφυγε να κοστολογήσει, σύνολο: 23,5 δισ. ευρώ! Ενώ το μόνιμο δημοσιονομικό κόστος, χωρίς το πλαφόν στο ρεύμα για κάθε ένα από τα επόμενα έτη ανέρχεται σε 10 δισ. ευρώ. Και αυτά, υπό την υπόθεση ότι αυξάνονται και πάλι οι ασφαλιστικές εισφορές 3 μονάδες και επανέρχεται η εισφορά αλληλεγγύης, άλλως το μόνιμο δημοσιονομικό κόστος αυξάνεται στα 12 δισ. ευρώ. Τι σημαίνουν τα ανωτέρω; Σημαίνουν χειροτέρευση του πρωτογενούς αποτελέσματος της χώρας κατά 11,2% το 2023 (από πλεόνασμα 1%, οδηγούμαστε σε έλλειμμα άνω του 10% – χειρότερο από το 2020 που ήταν έτος πανδημίας) και χειροτέρευση του πρωτογενούς αποτελέσματος κατά 5% για κάθε ένα από τα επόμενα έτη (από πλεόνασμα 2%, οδηγούμαστε σε έλλειμμα 3% το 2024 και μετέπειτα). Με άλλα λόγια, η χώρα τίθεται εκτός στόχων προγράμματος σταθερότητας, σε αδυναμία κάλυψης των χρηματοδοτικών της αναγκών και με δραστική περικοπή στο Ταμείο Ανάκαμψης λόγω θηριώδους παραβίασης των δημοσιονομικών στόχων και αναίρεσης των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων. Αναλυτικά: Ο κ. Τσίπρας εξαγγέλλει ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, μιας ΔΕΗ που την άφησε ο ίδιος χρεοκοπημένη, με παράλληλη θέσπιση πλαφόν στη λιανική. Αυτό σηματοδοτεί ότι η διαφορά στο κόστος παραγωγής, που εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου, από το κόστος πώλησης, θα επιβαρύνει απευθείας τον κρατικό Προϋπολογισμό. Εάν οι τιμές λιανικής οριστούν στα επίπεδα προ της κρίσης και με τις σημερινές τιμές φυσικού αερίου, αυτό σημαίνει δημοσιονομικό κόστος και αύξηση του πρωτογενούς ελλείμματος της χώρας 12 δις ευρώ ετησίως! Πιο συγκεκριμένα, η χώρα εισάγει 70 TW φυσικού αερίου ετησίως, εκ των οποίων 50 TW κατευθύνονται στην ηλεκτροπαραγωγή και το κόστος εισαγωγής από 30 ευρώ ανά Mwh βρίσκεται σήμερα στα 200 ευρώ ανά Mwh, ενώ πριν λίγες ημέρες ήταν άνω των 300 ευρώ ανά Mwh. Αυτό σημαίνει μια αύξηση του κόστους, με τις σημερινές τιμές, περί των 12 δισ. ευρώ ετησίως, που θα αποτελεί απευθείας έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα ο κ. Τσίπρας εξαγγέλλει παρέμβαση στο Ελληνικό χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας με ανώτατο όριο τιμών και αποσύνδεση της χονδρεμπορική τιμής ρεύματος από την τιμή φυσικού αερίου. Να ενημερώσουμε τον Κ. Τσίπρα αυτό ακριβώς ήδη κάνει το επιτυχημένο Ελληνικό Μοντέλο που προσπαθούν να αντιγράψουν σήμερα οι άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Ο κ. Τσίπρας προτείνει επιπλέον πλαφόν στην διεθνής τιμή φυσικού αερίου. Αυτό κ. Τσίπρα θα γίνει μονομερώς από την Ελλάδα, παρεμβαίνοντας στο Ολλανδικό χρηματιστήριο φυσικού αερίου; Ή θα μείνει η χώρα χωρίς φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό; Ο κ. Τσίπρας εξήγγειλε φορολόγηση των υπερκερδών στην Ενέργεια και ότι μέσω του μηχανισμού αυτού θα συλλέξει 3 δισ. ευρώ. Να ενημερώσουμε τον κ. Τσίπρα ότι μέσω του μηχανισμού διακράτησης των κερδών της Ελληνικής Κυβέρνησης σε μόλις 2,5 μήνες, έχουν ήδη εισπραχθεί 2 δισ. ευρώ και μέχρι τέλους του έτους αναμένεται να συλλεχθούν περί τα 5 δισ. ευρώ, χρήματα που κατευθύνονται απευθείας για εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των πολιτών. Ας δούμε όμως και τα υπόλοιπα μέτρα που εξήγγειλε ο κ. Τσίπρας: • Μείωση ΕΦΚ καυσίμων στον κατώτερο συντελεστή ΕΕ (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη, φυσικό αέριο): 1,5 δις/ έτος. • Μη καταβολή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο: 160 εκ./χρόνο. • Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα: (αναφέρει 960 εκ./χρόνο): Το κόστος με βάση τα φορολογικά έσοδα ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ. • Τιμαριθμική αναπροσαρμογή στους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων (αναφέρει 1,3 δις για το 2023 με πληθωρισμό 8,9% για το 2022): Η μισθολογική δαπάνη του δημοσίου είναι 19 δισ. ευρώ ετησίως, συνεπώς το κόστος είναι 1,7 δις ευρώ τον πρώτο χρόνο και βαίνει αυξανόμενο τα επόμενα έτη. • Αναδρομικά στους συνταξιούχους : 2,5 δις σε 3 ετήσιες δόσεις (αναφέρει 830 εκ. για το 2023). Η δαπάνη εγγράφεται δημοσιονομικά το έτος που γίνεται η σχετική νομοθεσία, ανεξαρτήτως πότε καταβάλλονται αυτά ταμειακά, συνεπώς το κόστος είναι 2,5 δις ευρώ για το 2023. • 13η σύνταξη: 830 εκ./έτος (καθαρά). • Αναπροσαρμογή συντάξεων: 600 εκ. για το 2023. • Αύξηση αφορολόγητου στις 10.000 για όσους ήδη καλύπτονται από αφορολόγητο: 223 εκ / χρόνο. • Θέσπιση αφορολόγητου στις 10.000 για ελ. Επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους : 160 εκ./χρόνο. • Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος (αναφέρει 400 εκ/χρόνο): το κόστος ανέρχεται σε 450 εκατ. το χρόνο. • Νέο ΕΣΥ (μισθολόγιο, προσλήψεις)- 2 δις σε βάθος τετραετίας-500 εκ για το 2023. • Παιδεία- ολιστικό σχέδιο: 291 εκ για το 2023. • Ενίσχυση ΑΜΕΑ: αύξηση αναπηρικού επιδόματος 140 εκ./έτος (τα υπόλοιπα μέτρα για ΑΜΕΑ θεωρεί ότι θα είναι επιλέξιμα να χρηματοδοτούν από ταμείο ανάκαμψης). • Επίδομα Μητέρας (επέκταση και αύξηση): 325 εκ./χρόνο. • Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες από τους 4 στους 9 μήνες: 70 εκ./χρόνο. • Ειδική άδεια μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες, αγρότισσες : 90 εκ/χρόνο. • Βρεφονηπιακοί και σχολικά γεύματα (επέκταση): 380 εκ./χρόνο. • Στεγαστική πολιτική : επίδομα ενοικίου 255 εκ./έτος. Δημοσιονομικό κόστος μέτρων για το 2023: 11,5 δις ευρώ και επιπλέον 12 δις ευρώ για το πλαφόν στο ρεύμα, σύνολο: 23,5 δις ευρώ! Μόνιμο δημοσιονομικό κόστος χωρίς το πλαφόν στο ρεύμα για κάθε ένα από τα επόμενα έτη: 10 δις ευρώ! Σε αυτά προφανώς δεν έχει συμπεριλάβει τα 2,1 δις ευρώ το κόστος μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και εισφοράς αλληλεγγύης, εκτός εάν σκοπεύει να τα επαναφέρει. Αυτό σηματοδοτεί χειροτέρευση του πρωτογενούς αποτελέσματος της χώρας κατά 11,2% το 2023 (από πλεόνασμα 1%, οδηγούμαστε σε έλλειμμα 10% – χειρότερο από το 2020 που είχαμε πανδημία) και χειροτέρευση του πρωτογενούς αποτελέσματος κατά 5% για κάθε ένα από τα επόμενα έτη (από πλεόνασμα 2%, οδηγούμαστε σε έλλειμμα 3%). Με άλλα λόγια, η χώρα τίθεται εκτός στόχων προγράμματος σταθερότητας και απευθείας σε αδυναμία κάλυψης των χρηματοδοτικών της αναγκών. Συνεπώς, ο κ. Τσίπρας ή λέει ψέματα ή προτείνει νέα μνημόνια, ακριβώς όπως έκανε και το 2014, χωρίς κανένα σεβασμό για τις θυσίες των Ελλήνων και χωρίς να μαθαίνει από τα λάθη του.» Ειδήσεις σήμερα: Το «φαινόμενο της ουράς» για την Ελισάβετ – 24 ώρες μέσα στο κρύο ως «ελάχιστη πράξη σεβασμού» Ποιος τροφοδοτεί κρυφά την Τουρκία με δισεκατομμύρια δολάρια; Ηχητικό-ντοκουμέντο «καίει» τον τράπερ για τον βιασμό της 16χρονης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )