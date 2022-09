Δένδιας: Ικανοποίηση της Ελλάδας για την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία

Την έντονη ικανοποίηση της Αθήνας για την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να προχωρήσει στην άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας από την Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να διατυπώσω την πιο έντονη ικανοποίηση της Ελλάδας για την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Νομίζω ότι αξίζουν ευχαριστίες και στον [Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ] Antony Blinken, αλλά και στους Γερουσιαστές Menendez και Rubio. Θα ήθελα όμως να πω ότι στην ουσία αυτό αποτελεί επιβράβευση της συνεπούς στάσης της Κυπριακής Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια. Της νέας αντίληψης, η οποία υπάρχει, συνολικής συμπόρευσης απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής επιθετικότητα», σημείωσε ο κ. Δένδιας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει μπαράζ επαφών τόσο με χώρες με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί παραδοσιακά σχέσεις όσο και με κράτη από άλλες γεωγραφικές περιφέρειες, καθώς στόχος είναι να επεκταθεί η εμβέλεια και το εύρος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. «Θα έχω πάνω από 30 επαφές εγώ, και αν λάβετε υπόψη σας και έναν μεγάλο αριθμό επαφών που θα έχει και ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έρχεται αύριο στη Νέα Υόρκη, νομίζω ότι συνολικά θα έχουμε πάνω από 40-45 συναντήσεις. Νομίζω ότι είναι μία λαμπρή ευκαιρία να εμβαθύνουμε σχέσεις που ήδη έχουμε, αλλά επίσης να εξηγήσουμε σε όλους τους συνομιλητές μας τον εποικοδομητικό ρόλο που η Ελλάδα παίζει στην ευρύτερη περιοχή της -και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και, βέβαια, να προωθήσουμε το μεγάλο εθνικό θέμα της Κύπρου», εξήγησε ο κ. Δένδιας σχετικά με το πρόγραμμα των επαφών που θα έχει η ελληνική αποστολή. Τριμερής Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αρμενίας Τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Αρμενίας εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια της τριμερής συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αρμενίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας απέρριψε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης της ενεργειακής κρίσης για τη προώθηση αναθεωρητικών διεκδικήσεων. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ««είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια τριμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας. Μας ανέλυσε τι συμβαίνει στον Νότιο Καύκασο, και είχαμε την ευκαιρία να διατυπώσουμε από κοινού τη σταθερή θέση μας υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Αρμενίας. Οποιοσδήποτε αναθεωρητισμός, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, από οποιαδήποτε χώρα και αν ξεκινάει -και, μάλιστα, με την προσπάθεια η ενεργειακή κατάσταση να λειτουργήσει ως όπλο εις βάρος ορισμένων κρατών και να επιχειρηθούν αλλαγές επί του εδάφους- θα μας βρίσκει αντίθετους». Τέλος, κατά τη διάρκεια της τριμερής συνάντησης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Κύπριο και τον Αρμένιο ομόλογο του την έξαρση τουρκικής ρητορικής, τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού, καθώς και τον πρόσφατο βομβαρδισμό αρμενικού εδάφους από το Αζερμπαϊτζάν και τις σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας. Κοινή Δήλωση μετά την τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Αρμενίας «Στις 19 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 77ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη οι υπουργοί Εξωτερικών της Αρμενίας, Αραράτ Μιρζογιάν, της Κύπρου, Ιωάννης Κασουλίδης και της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τον Νότιο Καύκασο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο υπουργός Μιρζογιάν παρουσίασε την κατάσταση που προέκυψε από την πρόσφατη επίθεση του Αζερμπαϊτζάν κατά της Αρμενίας. Ο υπουργός Δένδιας αναφέρθηκε στην κλιμάκωση της εχθρικής ρητορικής της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Ο υπουργός Κασουλίδης ενημέρωσε τους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη διαδικασία επανένωσης της Κύπρου. Οι υπουργοί Κασουλίδης και Δένδιας εξέφρασαν την αλληλεγγύη και την υποστήριξή τους στον αρμενικό λαό. Οι υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συνεχίσουν τις ενεργές επαφές στο πλαίσιο του τριμερούς σχήματος προκειμένου να το φέρουν σε ένα ποιοτικά νέο επίπεδο και να διευρύνουν το εύρος της συνεργασίας. Οι πλευρές συζήτησαν επίσης θέματα σχετικά με την εταιρική σχέση ΕΕ-Αρμενίας». Συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας: Ευαγγέλιο της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας-Κύπρου το Διεθνές Δίκαιο Στη συνέχεια ακολούθησε διμερής συνάντηση με τον Κύπριο ΥΠΕΞ, Ιωάννη Κασουλίδη, προκειμένου να συνεχιστεί ο διαρκής συντονισμός και η στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου για όλα τα τρέχοντα ζητήματα, ενόψει των επαφών που θα έχουν οι δύο υπουργοί στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι «η Ελλάδα και η Κύπρος συμπορεύονται πάντα με έναν άξονα και ένα κοινό ευαγγέλιο: την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, στα δικαιώματα ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, και, βέβαια, και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας». Συνάντηση Ν. Δένδια με πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη Για τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ουκρανία συνομίλησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ, Csaba Korosi. Ο κ. Δένδιας πραγματοποιεί σειρά επαφών στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Έλληνας υπουργός συνεχάρη τον πρόεδρο της ΓΣ για την εκλογή του, ενημερώνοντας τον για τις διάφορες υποψηφιότητες που έχει θέσει η Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, αντάλλαξαν απόψεις και για τη προστασία του περιβάλλοντος, με τον κ. Δένδια να ενημερώνει τον πρόεδρο της ΓΣ για τη Διάσκεψη «Our Ocean Greece 2024» που θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας. Στη συνέχεια, ο ΥΠΕΞ μετέβη στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον ομόλογο του από το Πράσινο Ακρωτήρι. Μάλιστα, οι δυο πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο για πολιτικές διαβουλεύσεις, γεγονός που συνιστά την πρώτη διακρατική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Δένδιας είχε επισκεφτεί το Πράσινο Ακρωτήρι, χωρίς, όμως, να καταφέρει να πραγματοποιήσει καμία από τις προγραμματισμένες επαφές του, καθώς ο πόλεμος που ξέσπασε στην Ουκρανία τον είχε αναγκάσει να γυρίσει εσπευσμένα πίσω στην Αθήνα. Ειδήσεις σήμερα: Βρέθηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε χωράφι στη Θήβα Θρίλερ στην Αθήνα: Εγινε ντετέκτιβ και βρήκε τον φονιά της κόρης του Την Πέμπτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη

