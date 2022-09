Δένδιας: Ψευδή τα στοιχεία της Τουρκίας – Την καλούμε να επανέλθει στον χώρο της λογικής «Οι τοποθετήσεις της Τουρκίας διευρύνουν κάθε φορά τα πλαίσια στα οποία καλείται να λειτουργήσει η ανθρώπινη λογική» είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ «Οι τοποθετήσεις της Τουρκίας διευρύνουν κάθε φορά τα πλαίσια τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρώπινη λογική» σχολίασε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, απαντώντας στους ισχυρισμούς Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κληθείς να σχολιάσει όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος έδειξε φωτογραφίες νεκρών βρεφών, ισχυριζόμενος ότι είναι το αποτέλεσμα βίαιων επαναπροωθήσεων απο το ελληνικό Λιμενικό, ο κ. Δένδιας εγκάλεσε την Τουρκία για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και είπε ότι χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία, τα οποία έχουν απαντηθεί εδώ και δέκα ημέρες. «Η χώρα η οποία ευθέως απειλεί με πόλεμο, η χώρα που έχει εκδώσει casus belli, που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, έρχεται να μιλήσει για σχέσεις καλής γειτονίας» συνέχισε ο υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο περιθώριο της συνάντησης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι. «Η χώρα η οποία κατέχει εδάφη ξένων χωρών, μεταξύ των οποίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, έρχεται να μιλήσει για συνθήκες ασφάλειας και συνεννόησης στην ανατολική Μεσόγειο» τόνισε στη συνέχεια, για να προσθέσει: «Αυτό που έχουμε να απαντήσουμε, είναι ότι καλά θα κάνει η Τουρκία να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και να επανέλθει το συντομότερο τουλάχιστον στον χώρο της λογικής». BEST OF NETWORK 20.09.2022, 19:03 20.09.2022, 16:52 20.09.2022, 13:56 20.09.2022, 15:01 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 17:24

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )