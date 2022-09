Δεμίρης: Νόμιμη η επισύνδεση για Ανδρουλάκη «Αν θέλει ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να πάει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα για τις υποψίες που οδήγησαν στην επισύνδεση, όχι δημόσια» φέρεται να είπε ο νυν διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής Χρήστος Μπόκας 20.09.2022, 13:46 Την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την επισύνδεση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη υπερασπίστηκε ο νυν διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης στην εξεταστικής επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. «Η διαδικασία για την επισύνδεση του κ. Ανδρουλάκη τηρήθηκε απόλυτα και σε όλα τα επίπεδα. Ξεκίνησε από εκεί που έπρεπε να ξεκινήσει, έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει και εγκρίθηκε όπως έπρεπε να εγκριθεί» φέρεται να είπε για να προσθέσει σε άλλο σημείο «Αν θέλει ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να πάει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα για τις υποψίες που οδήγησαν στην επισύνδεση, όχι δημόσια». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Δεμίρης απέφυγε να αναφερθεί στην ουσία της υπόθεσης εξηγώντας ότι δεσμεύεται από τη ρήτρα εχεμύθειας ωστόσο φέρεται να πρόσθεσε πως η νομιμότητα τηρήθηκε και για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών φέρεται να τόνισε πως στην ΕΥΠ λειτουργεί αυτοματοποιημένος μηχανισμός καταστροφής των ψηφιακών αρχείων αν και τόνισε ότι από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του έχει ζητήσει την διακοπή καταστροφής των αρχείων. Ο κ. Δεμίρης ξεκαθάρισε ότι η ΕΥΠ δεν χρησιμοποιεί το Predator και τόνισε ότι υπάρχει τριπλό ελεγκτικό φίλτρο για τις ενέργειες της υπηρεσίας (εισαγγελέας, ΑΔΑΕ, Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας). Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της Επιτροπής για το αν θα μπορούσε να άρει το απόρρητο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Δεμίρης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσε ότι «αν και βάσει νόμου θα μπορούσε να γίνει, δεν είμαι σίγουρος ότι η άρση απορρήτου από τον ΠΘ θα ήταν χρήσιμη, σε μια υπηρεσία που από τη φύση της χρειάζεται μυστικότητα για λόγους εθνικής ασφαλείας». Ειδήσεις σήμερα: «Χαμόγελα» για τον 27χρονο αστυνομικό από την Ηλεία – «Ξύπνησε» μετά από 15 ημέρες σε κώμα O Πάνος Καμμένος καταγγέλλει απάτη με το πρόσωπό του σε προϊόντα αδυνατίσματος Νέα περίπτωση bullying σε σχολείο του Πύργου – Εξωσχολικοί χτύπησαν μαθητή και του πήραν χρήματα Χρήστος Μπόκας 20.09.2022, 13:46 BEST OF NETWORK 20.09.2022, 12:30 20.09.2022, 09:20 20.09.2022, 11:45 20.09.2022, 09:54 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 13:15

