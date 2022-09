Ελληνοτουρκικά – Δένδιας: Ψευδή τα στοιχεία της Τουρκίας – Την καλούμε να επανέλθει στον χώρο της λογικής «Η χώρα που ευθέως απειλεί με πόλεμο, που έχει εκδώσει casus belli, που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, έρχεται να μιλήσει για σχέσεις καλής γειτονίας» είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ «Οι τοποθετήσεις της Τουρκίας διευρύνουν κάθε φορά τα πλαίσια τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρώπινη λογική» σχολίασε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, απαντώντας στους ισχυρισμούς Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κληθείς να σχολιάσει όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος έδειξε φωτογραφίες νεκρών βρεφών, ισχυριζόμενος ότι είναι το αποτέλεσμα βίαιων επαναπροωθήσεων απο το ελληνικό Λιμενικό, ο κ. Δένδιας εγκάλεσε την Τουρκία για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και είπε ότι χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία, τα οποία έχουν απαντηθεί εδώ και δέκα ημέρες. «Η χώρα η οποία ευθέως απειλεί με πόλεμο, η χώρα που έχει εκδώσει casus belli, που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, έρχεται να μιλήσει για σχέσεις καλής γειτονίας» συνέχισε ο υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο περιθώριο της συνάντησης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι. «Η χώρα η οποία κατέχει εδάφη ξένων χωρών, μεταξύ των οποίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, έρχεται να μιλήσει για συνθήκες ασφάλειας και συνεννόησης στην ανατολική Μεσόγειο» τόνισε στη συνέχεια, για να προσθέσει: «Αυτό που έχουμε να απαντήσουμε, είναι ότι καλά θα κάνει η Τουρκία να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και να επανέλθει το συντομότερο τουλάχιστον στον χώρο της λογικής». «Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της τουρκικής πλευράς έχουν ακουστεί και απαντηθεί πολλές φορές» σχολίασε επίσης ο κ. Δένδιας. «Κατ’ αρχήν η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία σέβεται απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και βεβαίως τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας. Άλλωστε αυτό το αποδεικνύουν οι αριθμοί. Η μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα μεγαλώνει, διευρύνεται και ευημερεί. Θα ήταν καλό η Τουρκία να απαντήσει τι συνέβη στην ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη και πώς η ακμάζουσα άνω των 100.000 ανθρώπων μειονότητα έχει περιοριστεί σε 5.000 ανθρώπους. Η Τουρκία δεν δικαιούται δια να ομιλεί» κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX μετά την προαναγγελία Ντονμέζ για έρευνες από το Oruc Reis βόρεια της Κύπρου Βασιλιάς Κάρολος Γ’: Η πρώτη πρόκληση – Καλείται να συμφιλιώσει τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι ΕΛ.ΑΣ.: Αυτά είναι τα μέλη της συμμορίας που μοίραζαν δωρεάν φρούτα σε ηλικιωμένους… και τους έκλεβαν! BEST OF NETWORK 20.09.2022, 19:03 20.09.2022, 16:52 20.09.2022, 13:56 20.09.2022, 15:01 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 17:24

