Ελληνοτουρκικά: «Η Τουρκία δεν δικαιούται δια να ομιλεί» ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά το παραλήρημα Ερντογάν στον ΟΗΕ

Στα αμερικανικά εδάφη, στη συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, μεταφέρθηκε η παραληρηματική διάθεση του Ταγίπ Ερντογάν που, παρά τις αυστηρές συστάσεις της Δύσης για αποφυγή προκλήσεων πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιδόθηκε σε νέες λεκτικές επιθέσεις, αδιαφορώντας για τους κανόνες διεθνούς Δικαίου. «Πατώντας» στο μεταναστευτικό για να βρει αφορμή να επιτεθεί ξανά στην Ελλάδα, ο Τούρκος πρόεδρος επεδίωξε να προκαλέσει τις εντυπώσεις κατηγορώντας την Ελλάδα για… πνιγμούς βρεφών στο Αιγαίο ενώ δεν δίστασε να ενισχύσει τους ανυπόστατους ισχυρισμούς με φωτογραφίες. Στην κλιμάκωση αυτή της τουρκικής επιθετικότητας, η Αθήνα επέλεξε να δώσει μια ψύχραιμη απάντηση λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τους όρους καλής γειτονίας. «Την καλούμε να επανέλθει στον χώρο της λογικής» δήλωσε συγκεκριμένα για την Τουρκία ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απαντώντας στους τουρκικούς ισχυρισμούς περί ελληνικής δήθεν επιθετικής συμπεριφοράς, ο κ.Δένδιας τόνισε τα εξής: «Η χώρα που ευθέως απειλεί με πόλεμο, που έχει εκδώσει casus belli, που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, έρχεται να μιλήσει για σχέσεις καλής γειτονίας». Το τουρκικό παραλήρημα Ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στην ετήσια συνέλευση του ΟΗΕ έδειξε ακόμα και φωτογραφίες με νεκρά βρέφη και ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα των βίαιων επαναπροωθήσεων από το ελληνικό λιμενικό. Ο Ερντογάν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «δεν θέλουμε να δούμε άλλα νεκρά μωρά όπως ο Αϊλάν, να ξεβράζονται στις ακτές μας», είπε χαρακτηριστικά, ενώ έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι την προηγούμενη εβδομάδα ένα μωρό 9 μηνών και ένα παιδί 4 ετών έχασαν τη ζωή τους επειδή η ελληνική ακτοφυλακή βύθισε τις βάρκες τους. Μάλιστα, αφού έδειξε και φωτογραφίες των νεκρών παιδιών κάλεσε τον ΟΗΕ να πει «stop» στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει η Ελλάδα. Δείτε το παραλήρημα του Τούρκου προέδρου: «Η Ελλάδα διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι Έλληνες τυραννούν τους πρόσφυγες στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Δεν θελουμε τα πτώματα παιδιών σαν τον Αϊλάν να ξεβράζονται στις ακτές μας. Η Ελλάδα μετατρέπει το Αιγαίο σε νεκροταφείο. Δυο μικρά παιδιά έχασαν την ζωή τους γιατί η ελληνική ακτοφυλακή βύθισε τις βάρκες τους. Είναι η ώρα για την ΕΕ και τον ΟΗΕ να πουν stop σε τέτοια εγκλήματα, που είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. «Γελοία» η Ελλάδα που «επιδιώκει να κάνει επίδειξη δύναμης» Συνεχίζοντας το κρεσέντο των προκλήσεων χαρακτήρισε «γελοία» την Ελλάδα που «επιδιώκει να κάνει επίδειξη δύναμης». «Στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να λυθούν όλα με βάση τους κανόνες της καλής γειτονίας και με βάση το διεθνές δίκαιο. Στην ανατολική Μεσόγειο η διατήρηση της ειρήνης εξαρτάται από τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πλευρών. Η Ελλάδα να αφήσει κατά μέρος τις προκλήσεις και την κλιμάκωση και να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις μας για αλληλεγγύη και συνεργασία. Πιστεύουμε ότι η ευρωμεσογειακή σύνοδος που έχουμε προτείνει θα υπηρετήσει αυτό τον σκοπό. Ποτέ δεν έκαναν ένα θετικό βήμα και αυτό δείχνει ποιος θέλει ειρήνη και σταθερότητα και ποιος θέλει να προκαλεί και να δημιουργεί συρράξεις», υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος. «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και δεν θα υποκύψουμε στις πολιτικές κλιμάκωσης που ακολουθούν άλλες χώρες», δήλωσε ακόμη. «Να αναγνωριστεί επίσημα η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»Απο την ομιλία του δεν έλειψαν και οι αναφορές στο Κυπριακό. Όπως είπε ο Ερντογάν «ακόμα και στο Κυπριακό θέλουμε λύση με μόνιμο και δίκαιο τρόπο. Πρέπει να αποδεχθούν όλοι ότι υπάρχουν δυο κράτη και δυο έθνη στην Κύπρο και πρέπει να το σεβαστούν όλοι αυτό. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν ίδια δικαώματα. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από την διεθνή κοινότητα να τερματίσει τις κυρώσεις και το εμπάργκο και να σταματήσει αυτή η τυραννία». «Η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ και κάνουν παναπροωθήσεις στο Αιγαίο με απάνθρωπο τρόπο και εφαρμόζουν ανάλογες πολιτικές στην τουρκική μειονότητα της Θράκης αγνοώντας τις υποχρεώσεις τους. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι η Ελλάδα να κάνει ότι προσπαθεί και να ζητήσουμε από την ΕΕ να μην κάνει τα στραβά μάτια», υποστήριξε ο πρόεδρος της Τουρκίας. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Ερντογάν αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μάλιστα κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να βρουν μία «αξιοπρεπή» έξοδο για όλα τα μέρη. «Μαζί, πρέπει να βρούμε μια λογική διπλωματική λύση που θα προσφέρει και στα δύο μέρη μια αξιοπρεπή έξοδο από την κρίση», επεσήμανε. «Θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τον τερματισμό του πολέμου… στη βάση της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας», συνέχισε. «Ο πόλεμος δεν μπορεί να υπερτερήσει», είπε σε ένα άλλο σημείο και συμπλήρωσε ότι μία «δίκαια ειρηνευτική διαδικασία μπορεί να υπερισχύσει». Μάλιστα υπενθύμισε ότι δύο φορές από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου, η Τουρκία κατάφερε να συγκεντρώσει τους εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Αττάλεια στην νότια Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη. «Καλώ τους διεθνείς οργανισμούς και όλες τις χώρες να υποστηρίξουν ειλικρινά τις προσπάθειες της Τουρκίας», ανέφερε ο Ερντογάν. Η απάντηση της Αθήνας «Οι τοποθετήσεις της Τουρκίας διευρύνουν κάθε φορά τα πλαίσια τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρώπινη λογική» σχολίασε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, απαντώντας στους ισχυρισμούς Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κληθείς να σχολιάσει όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος έδειξε φωτογραφίες νεκρών βρεφών, ισχυριζόμενος ότι είναι το αποτέλεσμα βίαιων επαναπροωθήσεων απο το ελληνικό Λιμενικό, ο κ. Δένδιας εγκάλεσε την Τουρκία για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και είπε ότι χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία, τα οποία έχουν απαντηθεί εδώ και δέκα ημέρες. «Η χώρα η οποία ευθέως απειλεί με πόλεμο, η χώρα που έχει εκδώσει casus belli, που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, έρχεται να μιλήσει για σχέσεις καλής γειτονίας» συνέχισε ο υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο περιθώριο της συνάντησης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι. «Η χώρα η οποία κατέχει εδάφη ξένων χωρών, μεταξύ των οποίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, έρχεται να μιλήσει για συνθήκες ασφάλειας και συνεννόησης στην ανατολική Μεσόγειο» τόνισε στη συνέχεια, για να προσθέσει: «Αυτό που έχουμε να απαντήσουμε, είναι ότι καλά θα κάνει η Τουρκία να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και να επανέλθει το συντομότερο τουλάχιστον στον χώρο της λογικής». «Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της τουρκικής πλευράς έχουν ακουστεί και απαντηθεί πολλές φορές» σχολίασε επίσης ο κ. Δένδιας. «Κατ’ αρχήν η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία σέβεται απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και βεβαίως τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας. Άλλωστε αυτό το αποδεικνύουν οι αριθμοί. Η μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα μεγαλώνει, διευρύνεται και ευημερεί. Θα ήταν καλό η Τουρκία να απαντήσει τι συνέβη στην ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη και πώς η ακμάζουσα άνω των 100.000 ανθρώπων μειονότητα έχει περιοριστεί σε 5.000 ανθρώπους. Η Τουρκία δεν δικαιούται δια να ομιλεί» κατέληξε. Το πρόγραμμα του Δένδια στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου: Συνάντηση με τον ΥΠΕΞ της Δομινικανής Δημοκρατίας Roberto Alvarez Gil Συνάντηση με την ΥΠΕΞ της Τζαμάικα Kamina Johnson Smith Συμμετοχή σε Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου «Πρόληψη διαρροής Δεξαμενοπλοίου Safer στην Ερυθρά Θάλασσα» που διοργανώνει ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Wopke Hoekstra Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου Nayef Falah Al-Hajraf Συνάντηση με την ΥΠΕΞ του Παναμά Erika Mouyne Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου: Συνάντηση με τoν ΥΠΕΞ της Μολδαβίας Nicu Popescu Συνάντηση με τoν ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας Bujar Osmani Συνάντηση με τoν ΥΠΕΞ της Μαδαγασκάρης Richard James Randriamandrato Συνάντηση με τoν ΥΠΕΞ της Μαυριτανίας Mohamed Salem Ould Merzoug Συνάντηση με την Υφυπουργό Εξωτερικών ΗΠΑ κα Victoria Nuland Συνάντηση με τoν ΥΠΕΞ της Ινδίας Subrahmanyam Jaishankar Συμμετοχή στην Υπουργική Σύνοδο του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών Συνάντηση με την Υπουργό Επικρατείας Υπουργείου Εξωτερικών ΗΑΕ για Διεθνή Συνεργασία κα Reem Al Hashimy Διατλαντικό Δείπνο με τη συμμετοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ Antony Blinken Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου: Συνάντηση με την ΥΠΕΞ Τανζανίας Liberata Mulamula Συνάντηση με τον ΥΠΕΞ των Φιλιππίνων Enrique Manalo Συνάντηση με τον ΥΠΕΞ του Παλάου Gustav Aitaro Γεύμα εργασίας των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας για Συνεργασία στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη Ειδήσεις σήμερα: Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX μετά την προαναγγελία Ντονμέζ για έρευνες από το Oruc Reis βόρεια της Κύπρου Βασιλιάς Κάρολος Γ’: Η πρώτη πρόκληση – Καλείται να συμφιλιώσει τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι ΕΛ.ΑΣ.: Αυτά είναι τα μέλη της συμμορίας που μοίραζαν δωρεάν φρούτα σε ηλικιωμένους… και τους έκλεβαν!

