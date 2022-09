Εξεταστική Επιτροπή: Με την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ Δεμίρη συνεχίζονται οι εργασίες Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η λίστα μαρτύρων θα έχει εξαντληθεί εντός του επόμενου δεκαημέρου για να ακολουθήσει η σύνταξη του τελικού πορίσματος Χρήστος Μπόκας 20.09.2022, 06:36 Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερευνά τις παρακολουθήσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η λίστα μαρτύρων θα έχει εξαντληθεί εντός του επόμενου δεκαημέρου για να ακολουθήσει η σύνταξη του τελικού πορίσματος. Κατά την σημερινή συνεδρίαση που ξεκινά στις 10 θα συνεχιστεί η εξέταση του νυν διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη και θα κλείσει με τον τρόπο αυτό η κατάθεση όλων των διοικητών των μυστικών υπηρεσιών της χώρας της τελευταίας δεκαετίας. Θα ακολουθήσει η κατάθεση του προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστου Ράμμου ενώ εως το τέλος της εβδομάδας προγραμματίζεται η εξέταση της διοικήτριας της Αρχής Διαφάνειας Αλεξάνδρας Ρογκάκου και των νόμιμων εκπροσώπων των εταιρειών Intellexa και Krikel. Τελευταίος στον κατάλογο των μαρτύρων βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος θα λάβει πρόσκληση για να προσέλθει στην εξεταστική πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα τα μέλη της εξεταστικής επεξεργάζονται τα νέα στοιχεία που ανακύπτουν για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και αφορούν την παρακολούθηση του κ. Στέργιου Πιτσιόρλα αλλά και την ενδεχόμενη χρήση του παράνομου λογισμικού Pegasus στην Ελλάδα το 2016. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες η πλειοψηφία της επιτροπής δεν σκέφτεται – προς ώρας – να ζητήσει νέα κατάθεση από τον διοικητή της ΕΥΠ την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ Ιωάννη Ρουμπάτη. Οι ερευνητικές εργασίες της επιτροπής φαίνεται ότι θα ολοκληρωθούν εως το τέλος του μήνα καθώς δεν αναμένεται να διευρυνθεί η λίστα μαρτύρων. Θα ακολουθήσει η σύνταξη των πορισματικών εκθέσεων από τα κόμματα προκειμένου το τελικό πόρισμα να παραδοθεί στην Ολομέλεια του κοινοβουλίου προς τα μέσα Οκτωβρίου. Ειδήσεις σήμερα: Ο ράπερ Lil Nas X κέρασε πίτσα «ομοφοβικούς» διαδηλωτές έξω από τη συναυλία του – Δείτε βίντεο Δένδιας: Ικανοποίηση της Ελλάδας για την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία GNTM 5: Η 47χρονη που έκανε την Καγιά να κλαίει και η 79χρονη που εντυπωσίασε – Δείτε βίντεο Χρήστος Μπόκας 20.09.2022, 06:36 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 19.09.2022, 17:48 BEST OF NETWORK 19.09.2022, 12:30 19.09.2022, 16:52 19.09.2022, 13:12 19.09.2022, 20:15 19.09.2022, 20:14 19.09.2022, 15:30

