Εξεταστική Επιτροπή: Συνεχίζει αύριο την κατάθεσή του ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Ορισμένα μέλη της Επιτροπής υποστηρίζουν ότι ο Χρήστος Ράμμος είπε ότι η καταστροφή του ψηφιακού αρχείου της παρακολούθησης Ανδρουλάκη έγινε την ημέρα που η Επιτροπή Θεσμών συνεδρίαζε για τις καταγγελίες του Στην αυριανή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερευνά τις παρακολουθήσεις θα συνεχιστεί η κατάθεση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Χρήστου Ράμμου. Το πρώτο μέρος της κατάθεσης του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ολοκληρώθηκε σήμερα λίγο πριν τις 6 το απόγευμα σε κλίμα έντασης με τα κομματικά επιτελεία να δίνουν εκ διαμέτρου αντίθετες πληροφορίες αναφορικά με όσα φέρεται να είπε ο κ. Ράμμος για τον χρόνο καταστροφής του ψηφιακού αρχείου για την παρακολούθηση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη Σύμφωνα με ορισμένα μέλη της εξεταστικής ο κ. Ράμμος φέρεται να είπε πως η ΕΥΠ προσκαλεί την ΑΔΑΕ σε κάθε διαδικασία καταστροφής ψηφιακού υλικού επισυνδέσεων και πως η τελευταία πρόσκληση έγινε στις 5 Μαΐου. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι η καταγγελία του κ. Νίκου Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του έγινε στις 29 Ιουλίου 2022, δηλαδή σχεδόν 2 μήνες μετά την τελευταία καταστροφή υλικού από την ΕΥΠ. Ωστόσο, άλλα μέλη της εξεταστικής επιτροπής υποστηρίζουν ότι ο κ. Ράμμος ανέφερε πως η καταστροφή του ψηφιακού αρχείου της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη έγινε στις 29 Ιουλίου 2022, την ημέρα που η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συνεδρίαζε εκτάκτως προκειμένου να εξετάσει τις καταγγελίες Ανδρουλάκη για την απόπειρα μόλυνσης του κινητού του τηλεφώνου με το Predator. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ καταλόγισε στην ΕΥΠ απροθυμία συνεργασίας και προσπάθειες υπεκφυγής και απόκρυψης της αλήθειας. Υποστηρίζουν δε, ότι ο κ. Ράμμος χαρακτήρισε την υπόθεση παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη ως την μεγαλύτερη επέμβαση στον ιδιωτικό βίο και πως ο ίδιος προτίθεται να συνεχίσει την έρευνα. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ φέρεται επίσης να κατέθεσε στην επιτροπή τα πρακτικά των ελέγχων που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις τις ΕΥΠ. Ειδήσεις σήμερα: «Θρίλερ» με την αποτέφρωση της σορού της Μάρθας Καραγιάννη Ένοπλος προσπάθησε να μπει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. Διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος, εξομολογείται ο βουλευτής Καράογλου BEST OF NETWORK 20.09.2022, 13:30 20.09.2022, 16:52 20.09.2022, 13:56 20.09.2022, 15:01 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 17:24

