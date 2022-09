Θεοδωρικάκος: Απόλυτη η ετοιμότητα της ΕΛ.ΑΣ στον Έβρο Ο υπουργός τόνισε πως τα σύνορα της χώρας είναι απροσπέλαστα, παρά τη συνεχή προσπάθεια εργαλειοποίησης παράτυπων μεταναστών Στην απόλυτη αποτελεσματικότητα του σχεδίου «ΑΚΡΙΤΑΣ» για τη φύλαξη των συνόρων της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, στον Έβρο, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό REAL FM 97,8 και τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Ο υπουργός τόνισε πως τα σύνορα της χώρας είναι απροσπέλαστα, παρά τη συνεχή προσπάθεια εργαλειοποίησης παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό παροτρύνονται οργανωμένα, μέσω καμπάνιας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, να εισέλθουν μαζικά στην Ελλάδα. Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε πως θα συναντηθεί αύριο στην Αλεξανδρούπολη με τον Βούλγαρο ομόλογό του, για να δοθεί σε όλο τον κόσμο μήνυμα κοινής αντιμετώπισης της απειλής που δέχονται τα Ευρωπαϊκά σύνορα με την Τουρκία, στον Έβρο. Επιπροσθέτως, επεσήμανε πως η Ελλάδα θα διεκδικήσει από την Ε.Ε. να στηρίξει οικονομικά την επιμήκυνση του τείχους κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία. Αφήνοντας αιχμές κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο υπουργός επανέλαβε πως ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμη ζητήσει συγγνώμη για την παραχάραξη της αλήθειας, στην περίπτωση της περίφημης τουρκικής νησίδας στον Έβρο. Τέλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφορικά με τη λειτουργία των ΟΠΠΙ, ξεκαθάρισε πως ο Νόμος σήμερα εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές στο πλαίσιο των σχεδίων ασφαλείας που έχουν εκπονήσει, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η ελληνική κοινωνία επιθυμεί την περιφρούρηση των πανεπιστημιακών campus από παράνομες δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως εμπόριο ναρκωτικών, παραεμπόριο, βιασμούς και βιαιοπραγίες. Ειδήσεις σήμερα: Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX μετά την προαναγγελία Ντονμέζ για έρευνες από το Oruc Reis βόρεια της Κύπρου Στο Δρομοκαΐτειο θα νοσηλευτεί ο Πάνος Αργιανίδης μετά το θρίλερ στα ΕΛΤΑ Κρυονερίου Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο αστυνομικού – «Καρφώθηκε» σε ΙΧ και εκσφενδονίστηκε στα 10 μέτρα BEST OF NETWORK 20.09.2022, 13:56 20.09.2022, 16:46 20.09.2022, 12:30 20.09.2022, 15:01 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 13:30

