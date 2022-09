Καραγιάννης από Καρδίτσα: Παρεμβαίνουμε σε πάνω από 400 σημεία, σε ένα έργο 143 εκατ. ευρώ Τόνισε πως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν στην Καρδίτσα αντιπλημμυρικά έργα «Σήμερα είμαστε εδώ, στο Μουζάκι, και βλέπουμε ήδη να έχουν τελειώσει και το κομμάτι του περιφερειακού που είχε υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά, και το κομμάτι της πεζογέφυρας. Και ήδη έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση του Κέντρου Υγείας» τόνισε σήμερα το μεσημέρι ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Μετέχει σε κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέπτεται την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Το κυβερνητικό κλιμάκιο έχει προγραμματίσει μια σειρά επισκέψεων σε χώρους όπου εκτελούνται έργα αποκατάστασης από τις καταστροφές του Ιανού, αλλά και σε επιχειρήσεις. Μιλώντας για τα έργα που εκτελούνται ο κ. Καραγιάννης ανέφερε πως στην Καρδίτσα γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο, και εξήγησε: «Σε λιγότερο από δύο χρόνια, αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει, περίπου πάνω από το 50% των εργασιών αποκατάστασης για τον “Ιανό”. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έδειξε μια ιδιαίτερη φροντίδα ώστε αυτά τα έργα να μην γίνουν στο μέλλον, να γίνουν άμεσα, προκειμένου οι πολίτες της Θεσσαλίας και της Καρδίτσας να αντιληφθούν το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουμε για αυτή την περιοχή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν “τρέχουν” όλα αυτά τα έργα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήρθαμε να δούμε αυτά τα έργα και στη γέφυρα του Αμπελικού, και εδώ πέρα στο Μουζάκι, όπως και τα έργα στην Αργιθέα, ώστε να διαπιστώσουμε πώς προχωρά όλος αυτός ο σχεδιασμός». Ο αρμόδιος υφυπουργός έκανε ειδική αναφορά στα αντιπλημμυρικά έργα, τονίζοντας πως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν στην Καρδίτσα αντιπλημμυρικά έργα της τάξης των 45 εκατ. ευρώ, ενώ όπως συμπλήρωσε, ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος Ε65 φαίνεται πως προχωρά. Αναφερόμενος στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την περιοχή, τόνισε ότι έχει προκηρυχθεί και το έργο του αστυνομικού μεγάρου, καθώς και το δικαστικό μέγαρο, το οποίο προχωρά με τη νέα του πτέρυγα. «Όπως αντιλαμβάνεστε είναι πρώτη προτεραιότητα για μας. Όλες αυτές οι διαδικασίες ήταν διαδικασίες ετών και μέσα σε λίγους μήνες βλέπετε όλη αυτήν την εικόνα των έργων αποκατάστασης. Θα συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς» τόνισε ο κ. Καραγιάννης και κατέληξε: «Παρεμβαίνουμε σε πάνω από 400 σημεία αυτή τη στιγμή στην Π.Ε. Καρδίτσας, σε ένα έργο της τάξης των 143 εκατ. ευρώ. Είναι μια παρέμβαση που δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τόσο διάσπαρτα μικρά έργα, βελτιώνουμε όλα όσα μας προέκυψαν μέσα από τον ΙΑΝΟ». Ειδήσεις σήμερα: Τα fake news για τον Έβρο και γιατί ξένα ΜΜΕ έβαλαν στο στόχαστρο την Ελλάδα Μάρθα Καραγιάννη: «Θρίλερ» με την αποτέφρωση της σορού Ακροδεξιά επέλαση σε Βορρά και Νότο της Ευρώπης – Από την Μελόνι στον Ακεσον ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 19.09.2022, 17:48 BEST OF NETWORK 20.09.2022, 13:56 20.09.2022, 09:20 20.09.2022, 12:30 20.09.2022, 15:01 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 13:15

