Μητσοτάκης: Δεν τσιμπάμε στις προκλήσεις της Τουρκίας – Θα πάμε σε κλιμακωτή επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα

Συνέντευξη στην οποία έδωσε απαντήσεις για όλα τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο αλλά και σε πιο προσωπικά ερωτήματα παραχώρησε το πρωί της Τρίτης (20/09) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ραδιοφωνικό σταθμό Sfera 102,2. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι «η επιλογή μας είναι να μην τσιμπάμε στις προκλήσεις. Είναι σίγουρα και προεκλογικό παιχνίδι. Το 63% των Τούρκων δεν θεωρούν την Ελλάδα απειλή. Είμαστε καταδικασμένοι να συνυπάρχουμε, αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν». Διεμήνυσε, δε, ότι «θα είμαι πολύ αυστηρός ως προς τα όρια που θέτουμε, ξέρουν όλοι ότι δεν παίζουν με την Ελλάδα, από την άλλη πρέπει να συζητούμε και να λύνουμε τις διαφορές μας ή να συζητούμε και να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε χωρίς να πλακωνόμαστε». «Χρειαζόμαστε κάθε μέρα αυτή την ένταση και αυτό το δηλητήριο;» αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός. Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για την ενεργειακή κρίση την οποία χαρακτήρισε «πρωτοφανές φαινόμενο» εξηγώντας ότι «η τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί 10 φορές» και προσθέτοντας ότι «εμείς έχουμε δρομολογήσει έναν μηχανισμό υποστήριξης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, φαντάζομαι θα ακούτε το τελευταίο διάστημα λιγότερα παράπονα από το προηγούμενο διάστημα». Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «πέρυσι κάναμε λάθος, με αποτέλεσμα να μην επιδοτούνται αρκετές καταναλώσεις, είχαμε βάλει το όριο χαμηλά» τονίζοντας ότι φέτος «ακυρώσαμε στην πράξη τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι υψηλότερο το κόστος; Ναι, αλλά είναι χαμηλότερα από πριν. Οι τιμές είναι χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Ειδικά για την επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «θα πάμε σε κλιμακωτή επιδότηση, ώστε να μπορούν οι πολίτες να δρομολογήσουν δράσεις εξοικονόμησης. Όσο εξοικονομείς σε σχέση με τον περυσινό σου λογαριασμό, τόσο μεγαλύτερη επιδότηση». Διευκρίνισε, δε, ότι «η μεγάλη διαφορά δεν είναι το φως, είναι η θέρμανση, η ψύξη» προσθέτοντας ότι «αυτή είναι η διαφωνία και με τη γυναίκα μου, το air condition. Κάνει μεγάλη διαφορά να αυξήσεις δύο βαθμούς το κλιματιστικό. Μιλώντας για τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ όσον αφορά το φυσικό αέριο ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «είναι λίγα τα σπίτια που μπορούν να κάψουν πετρέλαιο, αλλά θα υπάρχει μια οριζόντια επιδότηση στην τιμή του φυσικού αερίου». Σημείωσε, επίσης, ότι «θα πάρουμε τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και θα τα επιστρέψουμε σε μια οριζόντια επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης». Άσκησε, δε, κριτική στην Ευρώπη ότι «δεν τα κατάφερε στον τομέα αυτό, Οχτώ μήνες επιμένω σε πλαφόν για το αέριο. Κράτη που είχαν μεγάλα συμφέροντα επέμεναν να μην μπει πλαφόν στο αέριο. Αλλά, θα πρέπει να δουλέψουμε με αυτό που έχουμε». «Δεν θα ξανακλείσουμε λόγω κορωνοϊού» Όσον αφορά την πανδημία του κορωνοϊού ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι «δεν θα ξανακλείσουμε. «Θεωρώ πια ότι η επιδημία όπως την ξέραμε τελειώνει, αλλά θα πρέπει να προσέχουν πολύ οι ευάλωτοι. Αν είσαι πάνω από 60 να πας να κάνεις το εμβόλιο. Όπως κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης, έτσι και το εμβόλιο κατά της Covid-19. Αν είσαι ευάλωτος, καλό είναι να φοράς τη μάσκα σε κλειστούς χώρους. Αλλά δεν θα πάμε σε καμία κανονιστική παρέμβαση που να μοιάζει με αυτά που κάναμε τα δύο τελευταία χρόνια» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Φτηνά στεγαστικά δάνεια για νέους έως 39 ετών Ξεχωριστό κεφάλαιο στη συζήτηση αποτέλεσε το πρόγραμμα φτηνών στεγαστικών δανείων για νέους που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξηγεί ότι η νέα στεγαστική πολιτική αποφασίστηκε καθώς «τα τελευταία 2 χρόνια είδαμε απότομη αύξηση στις τιμές των ενοικίων. Είπαμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα για νέους, κάπου έπρεπε να βάλουμε ένα όριο. Βασικός πυλώνας είναι η απόκτηση ενός σπιτιού με ένα πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, ώστε κανείς να πληρώνει χαμηλότερο επιτόκιο από ενοίκιο στην ελεύθερη αγορά και να του μείνει το σπίτι στο τέλος». Διευκρινίζοντας περισσότερο για το πρόγραμμα αυτό που αφορά νέους ηλικίας έως 39 ετών ο πρωθυπουργός είπε ότι «μπορείς με χαμηλότερη δόση, από ό,τι θα πλήρωνες ενοίκιο, να αποκτήσεις ένα σπίτι» ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο για διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων: «Θα ξεκινήσουμε με 10.000 δικαιούχους και, αν πάει καλά, είμαστε έτοιμοι να δεσμεύσουμε περισσότερους πόρους. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να συγκατοικήσουν, αλλά και να επιδοτήσουμε ένα πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών διαμερισμάτων. Να επιδοτήσουμε μεγάλο κομμάτι ανακαίνισης, είτε για να μείνει ο ίδιος, είτε για να το εκμεταλλευτεί. Να ανοίξουν κλειστά σπίτια και να μπουν στην αγορά». Όπως υπενθύμισε είναι διευρυμένα τα οικονομικά κριτήρια «ώστε ένας άνθρωπος που είναι στον βασικό μισθό και δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να πάρει ένα δάνειο, να έχει αυτή τη δυνατότητα. Ταυτόχρονα μειώνεται και η επιβάρυνση για τη στέγη». Ειδικά για το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με κρατικά οικόπεδα, δίνουμε σε έναν κατασκευαστή την αξία του οικοπέδου και είναι δεσμευμένος να επιστρέψει ορισμένα διαμερίσματα έναντι χαμηλού αντιτίμου. Μπορεί να γίνει και στην πατρίδα μας, γιατί έχουμε πολλά οικόπεδα που δεν τα κάνουμε τίποτα». Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα γίνει την 1η Μαΐου 2023. «Εύκολο να λέμε ότι θα αυξήσουμε πολύ τον κατώτατο μισθό, αλλά πρέπει να αντέχουν οι επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, διότι το μεγάλο μας πρόβλημα παραμένει η ανεργία. Άρα, δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε την πορεία της γρήγορης αποκλιμάκωσης της ανεργίας» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης για το θέμα αυτό. Οι αποκαλύψεις και οι εξομολογήσεις Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε, επίσης, ότι «σηκώνομαι 7 παρά τέταρτο, ασκούμαι δύο φορές την εβδομάδα, πάω γραφείο και διαβάζω εφημερίδα. Τώρα ακούω λίγο ραδιόφωνο, κυρίως μουσικό πλέον. Και ελληνικό και ξένο» καθώς και ότι αγαπημένο χρώμα του είναι «το μπλε, σε όλες τις αποχρώσεις». Στην ερώτηση, δε, αν κάνει δουλειές στο σπίτι απάντησε «Μέχρι εκεί που μπορώ. Μέχρι καμιά λάμπα… Οι ασφάλειες ξέρω που είναι». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για την κριτική που δέχεται αλλά και για τα αρνητικά σχόλια προς το πρόσωπό του και απάντησε ότι «υπάρχει πάντα μια κριτική που ακούω, νομίζω ότι είναι άδικη, επειδή λένε ότι προέρχεται αυτός από μια πολιτική οικογένεια, είναι εύπορος, ότι δεν καταλαβαίνει. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να πείσουμε ότι μέσω των πολιτικών μας στρεφόμαστε στους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους. Σημείωσε, επίσης, ότι υπάρξει «τοξικότητα του διαδικτύου, ζητώντας να υπάρχουν «λιγότερο ύβρεις και περισσότερο χιούμορ. Βλέπω αυτά τα βίντεο με τα ντολμαδάκια που μου αρέσουν, δεν ξέρω παιδιά 15 ετών που να μην μου λένε για τα ντολμαδάκια». Ειδήσεις σήμερα: Ο ράπερ Lil Nas X κέρασε πίτσα «ομοφοβικούς» διαδηλωτές έξω από τη συναυλία του – Δείτε βίντεο Δένδιας: Ικανοποίηση της Ελλάδας για την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία GNTM 5: Η 47χρονη που έκανε την Καγιά να κλαίει και η 79χρονη που εντυπωσίασε – Δείτε βίντεο

