Μητσοτάκης: Ξεκινά το απόγευμα τετραήμερο πυκνό πρόγραμμα επαφών στη Νέα Υόρκη Την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα καταγγείλει τις προκλήσεις της Άγκυρας και τον τουρκικό αναθεωρητισμό Γρηγόρης Τζιοβάρας 20.09.2022, 06:26 Για τη Νέα Υόρκη αναχωρεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών θα έχει κατά το τετραήμερο παραμονής του στην αμερικανική μεγαλούπολη πυκνό πρόγραμμα επαφών και συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές και άλλους διεθνείς οικονομικούς παράγοντες καθώς και με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Στόχος του ταξιδιού του πρωθυπουργού είναι, σύμφωνα με συνεργάτες του, να αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου σε μια συγκυρία που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των συνεπειών της, ως στρατηγικού κόμβου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, καθώς και τις στέρεες νομικά, ιστορικά και πολιτικά θέσεις της χώρας που βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής, 23 Σεπτεμβρίου. Θα αναφερθεί στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο για τις δυτικές δημοκρατίες εν μέσω πρωτοφανών κρίσεων. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει ο πρωθυπουργός στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και στις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις και αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας σε μια συγκυρία που η Δύση έχει καταδικάσει τον αναθεωρητισμό και την παραβίαση της κυριαρχίας και των συνόρων. Αναλυτικότερα, το πρωθυπουργικό πρόγραμμα έχει ως εξής: *Το απόγευμα της Τρίτης θα ξεκινήσει τις επαφές του με κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, άλλωστε, θα έχει επαφές με αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις (AIPAC και AJC). *Την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα ενώ θα παρακαθήσει σε γεύμα που οργανώνουν προς τιμήν του ομογενειακές οργανώσεις. Το βράδυ της ίδια μέρας θα παρευρεθεί στη δεξίωση την οποία παραθέτει ο Αμερκανος Πρόεδρος Τζόνσον Μπάιντεν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. *Το πρωί της Πέμπτης ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο ground zero και θα επισκεφθεί το Μουσείο στη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου (9.11 Memorial Museum), για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα. Στη συνέχεια θα τον υποδεχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. To απόγευμα της Πέμπτης θα συναντηθεί με τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μένφι. *Την Παρασκευή θα συμμετάσχει σε κλειστό πρωινό με μέλη του Council on Foreign Relations. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας θα κλείσει το πρόγραμμα της επίσκεψης στη Νέα Υόρκη με την ομιλία την οποία θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ειδήσεις σήμερα: Βρέθηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε χωράφι στη Θήβα Θρίλερ στην Αθήνα: Εγινε ντετέκτιβ και βρήκε τον φονιά της κόρης του Την Πέμπτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη Γρηγόρης Τζιοβάρας 20.09.2022, 06:26 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 19.09.2022, 17:48 BEST OF NETWORK 19.09.2022, 12:30 19.09.2022, 16:52 19.09.2022, 13:12 19.09.2022, 20:15 19.09.2022, 20:14 19.09.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )