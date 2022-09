Οικονόμου: Στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία «Δεν μπορείς να κυβερνήσεις με κάποιον όταν εμείς κοιτάμε στη Δύση και αυτός στην Ανατολή» Στο θέμα των συνεργασιών αναφέρθηκε μιλώντας στον ΑΝΤ1 o Γιάννης Οικονόμου λέγοντας, πως υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές που ανέκυψαν και κατά την περίοδο της πανδημίας και αναφέρθηκε σε άβυσσο, χάος και χάσμα σε κεφαλαιώδη ζητήματα που χωρίζει την ΝΔ με κόμματα όπως η Ελληνική Λύση. Σημείωσε ότι στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο τόπος χρειάζεται ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Όμως, αν ο ελληνικός λαός διαμορφώσει με την ψήφο του ένα σκηνικό…». Ο κ. Οικονόμου επανέλαβε αρκετές φορές πως «κανείς δεν μπορεί να πει σήμερα που μιλάμε ότι η ΝΔ είναι εκτός τροχιάς αυτοδυναμίας», συμπληρώνοντας πάντως ότι «αυτό το κόμμα προσκλητήριο αποστασίας δεν θα κάνει σε κανέναν» και προσθέτοντας ότι «με την πολιτική μας, έχουμε δείξει ότι έχουμε πολλά κοινά με πολλούς. Με ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια συναντίληψη σε πολλά πράγματα». Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε πως είναι ευχάριστο πως και ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε και αναγνωρίζει ότι χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται Κυβέρνηση. Επεσήμανε όμως ότι «ένα θέμα είναι τι μπορεί να χρειάζεται και ένα άλλο να προκύπτει μια κυβέρνηση συμπαγής. Αν ο ένας πάει στην ανατολή και ο άλλος στην δύση, δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη του ο κόσμος όταν πάει να ψηφίσει» και σημείωσε πως «δεν μπορεί να έχουμε επανάληψη αυτών που είχαμε με την Συμφωνία των Πρεσπών και κυβερνητικούς βουλευτές να καταψηφίζουν την Συμφωνία των Πρεσπών». Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων «Η δέσμευση της κυβέρνησης ήταν για να δοθούν σε όλους τα αναδρομικά μόνο για τις κύριες συντάξεις, ασχέτως αν έχουν κάνει αγωγή ή όχι. Αν βρείτε κάποια δήλωση που να λέει κάτι διαφορετικό, πρέπει να το δούμε», είπε ο κ. Οικονόμου. Προσέθεσε πως «η αδυναμία η δημοσιονομική είναι εκείνη που δεν επιτρέπει να το επεκτείνουμε σε όλους», αναφερόμενος στην μη επιστροφή αναδρομικών σε όλους και για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, αναφέροντας ακόμη ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από μέτρα που ενισχύουν το εισόδημα των συνταξιούχων και ότι «κάθε δυνατότητα καινούρια που υπάρχει, γιατί οι δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες, αξιοποιείται για διεύρυνση των κριτηρίων για στήριξη». Για τα μέτρα στήριξης Ερωτηθείς για το επίδομα θέρμανσης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως θα υπάρξουν σύντομα ανακοινώσεις και ότι οι όροι είναι αυτοί που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκαν στην αρχή της εβδομάδας. Σχετικά με τις επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος, ο Γιάννης Οικονόμου ανέφερε πως «δεν τιμωρείται κανένας, δεν εξαιρείται κανείς από την στήριξη. Δεν θα ξυπνήσουν οι συμπολίτες μας και δεν θα έχουν καμία στήριξη για καταναλώσεις ρεύματος. Ίσα-ίσαπου για έναν αριθμό υψηλό σε κιλοβατώρες πχ. 500 κιλοβατώρες, κάπου εκεί θα είναι το όριο, δεν θα υπάρχει καμία επίπτωση σε σχέση με τον περσινό λογαριασμό. Από εκεί και πέρα, για μεγαλύτερες καταναλώσεις θα υπάρχει μια έκπτωση για όσους κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας». Ειδήσεις σήμερα: Δένδιας: Ικανοποίηση της Ελλάδας για την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία GNTM 5: Η 47χρονη που έκανε την Καγιά να κλαίει και η 79χρονη που εντυπωσίασε – Δείτε βίντεο Μητσοτάκης: Δεν τσιμπάμε στις προκλήσεις της Τουρκίας – Θα πάμε σε κλιμακωτή επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα BEST OF NETWORK 20.09.2022, 12:30 20.09.2022, 09:20 20.09.2022, 11:45 20.09.2022, 09:54 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 13:15

