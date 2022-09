Πρόεδρος ΑΔΑΕ στην Εξεταστική για τις παρακολουθήσεις: Θα συνεχίσω την έρευνα για να βγει η αλήθεια Σύμφωνα με ορισμένα μέλη της Εξεταστικής, ο Χρήστος Ράμμος είπε ότι το ψηφιακό αρχείο της παρακολούθησης Ανδρουλάκη καταστράφηκε από την ΕΥΠ την ημέρα της προσφυγής του στη Δικαιοσύνη Με την εξέταση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Χρήστου Ράμμου συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερευνά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με μέλη της εξεταστικής ο κ. Ράμμος φέρεται να είπε πως ενημερώθηκε στις 5 Μαΐου 2022 για την δυνατότητα να παραστεί στην διαδικασία καταστροφής ψηφιακών αρχείων με επισυνδέσεις της ΕΥΠ. Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν πως η καταγγελία του κ. Νίκου Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του έγινε στις 29 Ιουλίου 2022. Ο μάρτυρας σε άλλο σημείο φέρεται να είπε πως η ΑΔΑΕ πραγματοποιούσε δειγματοληπτικούς ελέγχους στην ΕΥΠ χωρίς ωστόσο να εντοπίσει παρατυπίες ενώ πρόσθεσε πως παρά τις προσκλήσεις της υπηρεσίας η Αρχή δεν λάμβανε μέρος στις καταστροφές αρχείων καθώς δεν αμφισβητούσε την διαδικασία. Αναφορικά με το έντυπο υλικό φέρεται να είπε πως δεν υπάρχει κανονισμός ή διαδικασία καταστροφής του. Ωστόσο, άλλα μέλη της εξεταστικής επιτροπής υποστηρίζουν ότι ο κ. Ράμμος υποστήριξε πως η καταστροφή του ψηφιακού αρχείου της παρακολούθησης του κ. Νίκου Ανδρουλάκη έγινε την ημέρα που ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έκανε την καταγγελία για την παρακολούθησή του. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ καταλόγισε στην ΕΥΠ απροθυμία συνεργασίας και προσπάθειες υπεκφυγής και απόκρυψης της αλήθειας. Επεσήμαναν δε ότι ο κ. Ράμμος χαρακτήρισε την υπόθεση παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη ως την μεγαλύτερη επέμβαση στον ιδιωτικό βίο και πως ο ίδιος προτίθεται να συνεχίσει την έρευνα. Ειδήσεις σήμερα: Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX μετά την προαναγγελία Ντονμέζ για έρευνες από το Oruc Reis βόρεια της Κύπρου Στο Δρομοκαΐτειο θα νοσηλευτεί ο Πάνος Αργιανίδης μετά το θρίλερ στα ΕΛΤΑ Κρυονερίου Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο αστυνομικού – «Καρφώθηκε» σε ΙΧ και εκσφενδονίστηκε στα 10 μέτρα BEST OF NETWORK 20.09.2022, 13:30 20.09.2022, 16:52 20.09.2022, 13:56 20.09.2022, 15:01 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 17:24

