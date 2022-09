Συναντήσεις κορυφής αύριο στον Έβρο – Μηνύματα θωράκισης και αναβάθμισης από Θεοδωρικάκο, Τσούνη και Φλώρο Στην ατζέντα και η χρηματοδότηση του φράχτη Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της αμυντικής θωράκισης, αλλά και της περαιτέρω αναβάθμισης των στρατηγικών υποδομών του Έβρου, με την Αλεξανδρούπολη να καθίσταται μέρα με τη μέρα ολοένα και πιο νευραλγικό σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο, γεωπολιτικό χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό, στη θρακική πρωτεύουσα αναμένεται να βρεθεί αύριο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος θα έχει συνάντηση εργασίας με το Βούλγαρο ομόλογό του, Ivan Demerdzhiev, «για να δοθεί σε όλο τον κόσμο μήνυμα κοινής αντιμετώπισης της απειλής που δέχονται τα Ευρωπαϊκά σύνορα με την Τουρκία, στον Έβρο», όπως τόνισε ο Υπουργός, μιλώντας στον ρ/σ Real Fm. Επιπροσθέτως, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως η Ελλάδα θα διεκδικήσει από την Ε.Ε. να στηρίξει οικονομικά την επιμήκυνση του τείχους κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία, μετά και την απόφαση της κυβέρνησης για επέκταση του φράχτη κατά 80 χιλιόμετρα. Σημειώνεται ότι η αυριανή επίσκεψη του κ. Θεοδωρικάκου έρχεται να προστεθεί στην τακτική παρουσία του το τελευταίο διάστημα στον ακριτικό νομό, καθώς «η εργαλειοποίηση των παράτυπων μεταναστών είναι συνεχής. Οργανωμένη διαδικτυακή καμπάνια μέσα από τα social media παροτρύνει παράτυπους μετανάστες, ιδίως Σύριους, να εισέλθουν μαζικά στην Ελλάδα», όπως περιέγραψε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Κατά πληροφορίες, στον Έβρο αναμένεται να βρεθεί αύριο και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης, ο οποίος είχε επισκεφθεί την ακριτική περιοχή ένα μήνα περίπου πριν, συνοδεύοντας τον επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Μπομπ Μενέντεζ. Άλλωστε, το επενδυτικό και γεωστρατηγικό ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης βαίνει αυξανόμενο, προκαλώντας έντονη νευρικότητα και ανησυχία στην Άγκυρα. Θέμα χρόνου, επίσης, είναι και η ολοκλήρωση της παραχώρησης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου Οργανισμού Λιμένος της Αλεξανδρούπολης, με την προθεσμία κατάθεσης προσφορών να εκπνέει μεθαύριο, Πέμπτη, μετά από την τελευταία παράταση του ΤΑΙΠΕΔ. Σε επιτηρητικά φυλάκια κατά μήκος του ποταμού Έβρου θα περιοδεύσει, αρχής γενομένης από αύριο, και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγος, Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος αναμένεται να απευθυνθεί και προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στις Μεραρχίες της περιοχής. Ειδήσεις σήμερα: Ο ράπερ Lil Nas X κέρασε πίτσα «ομοφοβικούς» διαδηλωτές έξω από τη συναυλία του – Δείτε βίντεο Δένδιας: Ικανοποίηση της Ελλάδας για την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία GNTM 5: Η 47χρονη που έκανε την Καγιά να κλαίει και η 79χρονη που εντυπωσίασε – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 20.09.2022, 13:30 20.09.2022, 16:52 20.09.2022, 13:56 20.09.2022, 15:01 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 17:24

