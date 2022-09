Σύντομη συνάντηση Δένδια με Στόλτενμπεργκ στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συζήτησε με τον Γ.Γ του ΝΑΤΟ τις εξελίξεις σε ανατολική Μεσόγειο και Ουκρανία Με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ είχε σύντομη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας συζήτησε με τον κ. Στόλτενμπεργκ τόσο τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο όσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, είχα σύντομη συνάντηση με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο & την Ουκρανία – On the margins of #UNGA, Ι had a brief meeting with@NATOSecGen@jensstoltenberg. Focus on developments in Eastern Mediterranean & Ukraine», έγραψε στα social media ο υπουργός Εξωτερικών. Στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, είχα σύντομη συνάντηση με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο & την Ουκρανία – On the margins of #UNGA, Ι had a brief meeting with @NATO SecGen @jensstoltenberg. Focus on developments in Eastern Mediterranean & Ukraine. pic.twitter.com/CmfaSsqLSS— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 20, 2022 BEST OF NETWORK 20.09.2022, 13:30 20.09.2022, 16:52 20.09.2022, 13:56 20.09.2022, 15:01 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 17:24

