Τουρκία: Νέες αντιδράσεις για την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη Δηλώσεις Ερντογάν, αναλυτών καθώς δημοσιεύματα και ρεπορτάζ τουρκικών ΜΜΕ, που «βλέπουν» ως απειλή την παρουσία των Αμερικανών στον Έβρο, «λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα» όπως σχολιάζουν Η αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη και οι στόχοι των ΗΠΑ για την παρουσία τους στην περιοχή, εκνευρίζει την Άγκυρα, τόσο με δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και στρατιωτικών αναλυτών όσο και με δημοσιεύματα του τύπου. Σε συνέντευξη του στο αμερικανικό δίκτυο PBS, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται για την 77η Γενική Συνέλευση, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε παράπονα κατά των ΗΠΑ επειδή πωλούν μαχητικά στην Ελλάδα και ιδρύουν νέες βάσεις σε ελληνικό έδαφος, εννοώντας αυτή της Αλεξανδρούπολης, την ίδια ώρα που στη χώρα του επιβάλλουν κυρώσεις. Ο Ερντογάν είχε διερωτηθεί δημόσια τον περασμένο Ιούνιο για την νέες αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα : «Έχουν εγκατασταθεί εννέα αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Ενάντια σε ποιους εγκαταστάθηκαν αυτές οι βάσεις; Η απάντησή τους είναι κατά της Ρωσίας… Δεν το καταπίνω αυτό το επιχείρημα» είχε υποστηρίξει ο Τούρκος πρόεδρος. Μιλώντας σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο αναλυτής και απόστρατος Πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας Ισμαήλ Χακί Πεκίν, εκτίμησε πως στόχος της αμερικανικής βάσης των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη είναι να αποτρέψει επίθεση της Τουρκίας προς την χώρα μας, μέσω του Έβρου, μετά από επεισόδιο στα νησιά. «Σκοπός της αμερικανικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη είναι με τις εκεί αμερικανικές μονάδες και τη βάση, να αποτρέψουν εκεί μία χερσαία επιχείρηση της Τουρκίας κατά της Ελλάδας μετά από τον πόλεμο στα νησιά. Η επίθεση της Τουρκίας λόγω της παρουσίας εκεί της αμερικανικής δύναμης δυσκολεύεται» επεσήμανε ο Πεκίν, καταλήγοντας : «Σταματάνε δηλαδή την Τουρκία σε εκείνη την περιοχή. Αυτός είναι ο στόχος, να εμποδίσουν την Τουρκία να απαντήσει από την ξηρά» Ίδιο το κλίμα και στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, φιλοκυβερνητικού και μη: «Οι ΗΠΑ μετατρέπουν την Αλεξανδρούπολη σε ναυτική βάση» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της εφημερίδας Yeni Safak. «Οι ΗΠΑ που εδώ και κάποιο διάστημα χρησιμοποιούν το λιμάνι Αλεξανδρούπολης της Ελλάδας για λόγους μεταφορών, μεγέθυναν το στόχο. Σχεδιάζουν να το μετατρέψουν σε μία ναυτική βάση, διευρύνοντας το λιμάνι ώστε να μπορούν να το προσεγγίσουν μεγάλα πολεμικά πλοία» γράφει η Hurriyet, σημειώνοντας πως στόχος των ΗΠΑ είναι να κερδίσουν αμερικάνικες εταιρείες τον διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της πόλης. «Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επεκτείνουν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στην Ελλάδα προκειμένου να αποτελέσει εναλλακτική λύση απέναντι στα Στενά» επισημαίνει σε σχετικό δημοσίευμα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. «Οι ΗΠΑ θέλουν να επεκτείνουν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και να ελλιμενίσουν μαχητικά στρατιωτικά πλοία» σχολιάζει το δίκτυο 24 TV. «Το σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Αλεξανδρούπολη πυροδοτεί αντιπαραθέσεις» είναι ο τίτλος της αντιπολιτευόμενης Cumhuriyet. Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ στα ΕΛΤΑ Κρυονερίου: Πρώην παίχτης του Survivor απειλεί να αυτοκτονήσει Μεξικανοί χρήστες των social media ξορκίζουν με αστεία memes την «καταραμένη επέτειο» των σεισμών! Η απάντηση από το Αρσάκειο για την απόλυση εκπαιδευτικού BEST OF NETWORK 20.09.2022, 13:56 20.09.2022, 09:20 20.09.2022, 12:30 20.09.2022, 09:54 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 13:15

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )