Το «χαστούκι» Μπορέλ στην Άγκυρα στις αποσκευές του ΟΗΕ Ηχηρή απάντηση σε Τσαβούσογλου για Αιγαίο, υπερπτήσεις και ΑΟΖ: Σεβαστείτε το Διεθνές Δίκαιο – Αδιαπραγμάτευτη η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά -Στην ίδια πόλη Μητσοτάκης – Ερντογάν Γεωργία Σαδανά 20.09.2022, 06:19 Την πλέον ενδεδειγμένη στιγμή για την ατζέντα της διεθνούς οργάνωσης, δηλαδή αυτή της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στην Νέα Υόρκη, επέλεξε ο Ύπατος Εκπρόσωπος τη ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Ζοζεπ Μπορέλ, ώστε να αποστείλει ένα σαφές και εξόχως κατηγορηματικό μήνυμα στην Άγκυρα, μετά τον παροξυσμό της τουρκικής προκλητικότητας, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με αφορμή απαντητική επιστολή του προς τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο κ. Μπορέλ χαρακτήρισε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, την ελληνική κυριαρχία των νησιών «αδιαπραγμάτευτη», καλώντας ταυτόχρονα την τουρκική πλευρά να βάλει τέλος στην πρακτική των δεκάδων υπερπτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο, η οποία εκδηλώνεται σχεδόν καθημερινά. Ανάμεσα στα όσα επισήμανε προς τον Τούρκο ΥΠΕΞ ο κ. Μπορέλ, υπογραμμίζεται με έμφαση ότι «οι υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους, οι δηλώσεις οι οποίες αμφισβητούν την αδιαπραγμάτευτη κυριαρχία της Ελλάδας επί νησιών του Αιγαίου, καθώς και η κλιμάκωση της εχθρικής ρητορικής εναντίον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, βαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Επιπλέον, δημιουργούν μια αρνητική δυναμική, από την οποία δεν υπάρχει κανένα όφελος». Τοποθετούμενος ακόμη για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της Υφαλοκρηπίδας, ο κ. Μπορέλ παρατήρησε πως αυτά «θα πρέπει να γίνεται μέσω καλή τη πίστει διαλόγου, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», εξηγώντας, σε κάθε περίπτωση, ότι «ο μοναδικός δρόμος για την προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας αποτελεί η σταθερή προσήλωση στις διεθνείς συμφωνίες και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης». Η απομοστωματική απάντηση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ προς την Τουρκία ήρθε ως συνέχεια ηλεκτρονικών επιστολών του στις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, στα Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ) και στον Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Επιχειρώντας εμμέσως να εξασφαλίσει ευρεία και θεσμική νομιμοποιητική βάση για το κρεσέντο απειλών και παραβιάσεων εναντίον της Ελλάδας τις παραμονές της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Τσαβούσογλου παρέθετε τις γνωστές απόψεις της Τουρκίας «για τη λύση των προβλημάτων του Αιγαίου», κάνοντας λόγο για «παράνομες ενέργειες και μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ελλάδας»! Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά φέρεται να σημείωνε, ότι υπάρχει μια σειρά από προβλήματα στο Αιγαίο, όπως τα χωρικά ύδατα και ο εναέριος χώρος, ο περιορισμός της υφαλοκρηπίδας και των χωρικών υδάτων και ότι υπάρχουν νησιά και βραχονησίδες που δεν ανήκουν στην ελληνική κυριαρχία σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε ότι παρά τη στάση της Τουρκίας υπέρ του διαλόγου και της συνεργασίας, η Ελλάδα αποφεύγει τον διάλογο, κλιμακώνει τις εντάσεις και μεταφέρει στην ΕΕ μέρος των προβλημάτων του Αιγαίου. Η κρυστάλλινη θέση, ωστόσο, από πλευράς Βρυξελλών, απέναντι στις ανιστόρητες αιτιάσεις της Άγκυρας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα από το γεγονός ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ ηγείται της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην αμερικανική μεγαλούπολη, πραγματοποιώντας σειρά διμερών επαφών. Στο πρόγραμμα του κ. Μπορέλ προστέθηκε και η άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Νέα Υόρκη, με επίκεντρο τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς «αντιμετωπίζουμε την τέλεια καταιγίδα. Ο καθένας μας επηρεάζεται από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία», όπως είπε, πριν ξεθωριάσει στα μάτια της Δύσης η εικόνα του Ρώσου Προέδρου σε εναγκαλισμό με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την πρόσφατη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στο Ουζμπεκιστάν. Ήδη, με την άφιξή του στην Νέα Υόρκη ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο Γκουτέρες και τον νεοδιορισθέντα Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κ. Φόλκερ Τουρκ. Επιπλέον, ο κ. Μπορέλ αναμένεται να συζητήσει δημόσια με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας κ. Ντμίτρο Κουλέμπα και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γουατεμάλας κ. Μάριο Μπουκάρο σε συζήτηση πάνελ με θέμα «Από την Ουκρανία στην Αμερική: ενισχύοντας την ανάκαμψη έναντι των παγκόσμιων κλυδωνισμών», σε μια ακόμη εκδοχή της ηχηρής, ευρωπαϊκής στήριξης της Ουκρανίας απέναντι στην επεκτατική κίνηση του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη διπλωματική φαρέτρα των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου απέναντι στις τουρκικές απειλές, αδιάκοπες ακόμη και ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ήρθε να προστεθεί χθες το Κοινό Ανακοινωθέν μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αρμενίας, με τον Έλληνα ΥΠΕΞ να θίγει, στη διάρκεια της Τριμερούς Συνόδου, την κλιμάκωση της εχθρικής ρητορικής της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, σχολιάζοντας με νόημα πως «οποιοσδήποτε αναθεωρητισμός, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, από οποιαδήποτε χώρα και αν ξεκινάει -και, μάλιστα, με την προσπάθεια η ενεργειακή κατάσταση να λειτουργήσει ως όπλο εις βάρος ορισμένων κρατών και να επιχειρηθούν αλλαγές επί του εδάφους- θα μας βρίσκει αντίθετους». Παράλληλα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ δεν έκρυψε την έντονη ικανοποίηση της Αθήνας για την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να προχωρήσει στην άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο, εξέλιξη που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στην Τουρκία. «Αξίζουν ευχαριστίες και στον [Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ] Antony Blinken, αλλά και στους Γερουσιαστές Menendez και Rubio. Θα ήθελα όμως να πω ότι στην ουσία αυτό αποτελεί επιβράβευση της συνεπούς στάσης της Κυπριακής Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια. Της νέας αντίληψης, η οποία υπάρχει, συνολικής συμπόρευσης απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής επιθετικότητα», τόνισε ο κ. Δένδιας. Νευρικότητα και παραβιάσεις Η κίνηση των ΗΠΑ, ωστόσο, να κλίνουν προς το κυπριακό αίτημα της άρσης του εμπάργκο μεγέθυνε την αμηχανία και την νευρικότητα της Άγκυρας, για να ακολουθήσουν χθες δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, φτάνοντας χθες τις 88 συνολικά. Ειδικότερα, όλες οι παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ σημειώθηκαν και 6 υπερπτήσεις σε Κίναρο και Κανδελλιούσα. Συγκεκριμένα, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, χθες στις 13:18 και στις 14:20, πάνω από την Κίναρο, στα 19.000 πόδια. Νωρίτερα ακόμα, στις 08:16 χθες το πρωί, τουρκικό UAV πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από την Κανδελλιούσα, δυτικά της Νισύρου, ενώ στις 08:53, στις 09:16 και στις 10:35 πραγματοποίησε υπερπτήσεις πάνω από την Κίναρο, στα 19.000 πόδια. Εκτός από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σημειώθηκαν και 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, με τη γειτονική χώρα να κλιμακώνει μέρα με την μέρα τις προκλήσεις της. Στην ίδια πόλη Μητσοτάκης – Ερντογάν Σε αυτήν την συνθήκη, για την Νέα Υόρκη αναχωρεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να απευθύνει ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο περιθώριο της οποίας θα έχει σειρά διμερών συναντήσεων, με την τουρκική προκλητικότητα να βρίσκεται στην κορυφή των θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος, Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να παρευρεθεί αύριο το βράδυ στη δεξίωση που παραθέτει ο Τζο Μπάιντεν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ επίκειται συνάντησή του το απόγευμα της Πέμπτης με τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο Προεδρικού Συμβουλίου Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μένφι. Στους ίδιους διαδρόμους, αλλά με διακριτή απόσταση από την ελληνική αποστολή βαδίζει, με την ευκαιρία της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Ακαι ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συναντήθηκε ήδη με αντιπροσωπείες εβραϊκών οργανώσεων, τον Πρόεδρο της Γουατεμάλα, αλλά και Γερουσιαστές των ΗΠΑ, μετά τον «πάγο» του Κογκρέσου στο εξοπλιστικό πρόγραμμα που αιτήθηκε η Άγκυρα, προκειμένου να αναβαθμίσει την αποτρεπτική της ικανότητα, αίτημα που παραμένει, ωστόσο, στον προθάλαμο της αναμονής. Ειδήσεις σήμερα: Βρέθηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε χωράφι στη Θήβα Θρίλερ στην Αθήνα: Εγινε ντετέκτιβ και βρήκε τον φονιά της κόρης του Την Πέμπτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη Γεωργία Σαδανά 20.09.2022, 06:19 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 19.09.2022, 17:48 BEST OF NETWORK 19.09.2022, 12:30 19.09.2022, 16:52 19.09.2022, 13:12 19.09.2022, 20:15 19.09.2022, 20:14 19.09.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )