Δένδιας: Η κυβέρνηση προωθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο με το οποίο η Ελλάδα θα καταστεί ενεργειακός κόμβος Οι δηλώσεις του Έλληνα ΥΠΕΞ μετάτη συνάντηση με τους ομολόγους του της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι και της Κύπρου Ιωάννη Κασουλίδη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη Το μήνυμα πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη προωθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο με το οποίο η Ελλάδα θα καταστεί ενεργειακός κόμβος και μέσω της διασύνδεσης με την Αίγυπτο θα μπορέσει να παράσχει στην ευρωπαϊκή αγορά δυνατότητες αντιμετώπισης της κρίσης που δημιουργεί στο ενεργειακό ισοζύγιο η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά το πέρας της τριμερούς συνάντησης με τους ομολόγους του της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι και της Κύπρου Ιωάννη Κασουλίδη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. We had a very interesting meeting today with the Foreign Minister of Egypt, Sameh Shoukry, followed by a trilateral meeting between Greece, Egypt, and the Republic of Cyprus, with Ioannis Kasoulides. pic.twitter.com/k9BoLtyEwQ— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 20, 2022 «Είχαμε σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, τον Σάμεχ Σούκρι και αμέσως μετά μια τριμερή ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία, με τον Ιωάννη Κασουλίδη» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα της περιοχής, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Επίσης, γνωστοποίησε πως συζήτησαν τα ενεργειακά, τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο, το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Αίγυπτος στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως «όπως είναι γνωστό, με την Αίγυπτο έχουμε μια εγκάρδια συνεννόηση και μια ταυτόσημη αντίληψη για σειρά προβλημάτων και καταστάσεων και έχουμε την ίδια αντιμετώπιση απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα και στην τουρκική αμφισβήτηση της UNCLOS και της εφαρμογής της στην Ανατολική Μεσόγειο». Ειδήσεις σήμερα: Παράνοια Ερντογάν στον ΟΗΕ: Kατηγορεί την Ελλάδα για πνιγμούς βρεφών ΑΑΔΕ – Εφαρμογή Appodixi: Πώς θα τσεκάρετε τη γνησιότητα των αποδείξεων από το κινητό σας ΕΛ.ΑΣ.: Αυτά είναι τα μέλη της συμμορίας που μοίραζαν δωρεάν φρούτα σε ηλικιωμένους… και τους έκλεβαν! BEST OF NETWORK 20.09.2022, 19:03 20.09.2022, 16:52 20.09.2022, 13:56 20.09.2022, 15:01 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 17:24

