Δεν υπάρχει επισύνδεση της ΕΥΠ σε πολιτικούς που έχουν καταγγείλει παρακολούθηση, είπε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ O κ. Χρήστος Ράμμος σημείωσε πως δεν έχει λάβει καμία καταγγελία για εταιρείες που εμπορεύονται λογισμικά παρακολούθησης Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστου Ράμμου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ράμμος φέρεται να είπε ότι από την έρευνα που πραγματοποίησε η ΑΔΑΕ μετά από αιτήματα πολιτικών προσώπων που ζήτησαν να μάθουν αν παρακολουθούνται από την ΕΥΠ, δεν προέκυψε τίποτα το επιλήψιμο. «Ως πολιτικά πρόσωπα εννοώ βουλευτές, πρώην βουλευτές, πρώην υπουργούς, στελέχη κομμάτων. Έχουμε κάνει ελέγχους και στα 6 κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο και δεν έχουμε βρει τίποτα για κανένα από τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση για τυχόν επισυνδέσεις της ΕΥΠ» φέρεται να είπε. Ο κ. Ράμμος σε άλλο σημείο φέρεται να παραδέχθηκε πως η επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη ενώ συμπλήρωσε ότι «η κυρία Βλάχου ως Εισαγγελέας λέει αλήθεια για τη διάταξη». Ο ίδιος φέρεται επίσης να σημείωσε πως για τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ δεν νοείται διαχωρισμός μεταξύ πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων και πρόσθεσε ότι κατά τον έλεγχο της ΑΔΑΕ στην ΕΥΠ «δεν μας ενδιέφερε η πολιτική ιδιότητα Ανδρουλάκη αλλά το ότι ήταν Έλληνας πολίτης». Παράλληλα, ο μάρτυρας φέρεται να είπε στα μέλη της επιτροπής πως δεν μπορεί να διευκρινίσει τον ακριβή χρόνο καταστροφής του φακέλου Ανδρουλάκη ούτε καν να ενημερώσει για το αν ο φάκελος έχει καταστραφεί. Τέλος, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ σημείωσε πως δεν έχει λάβει καμία καταγγελία για εταιρείες που εμπορεύονται λογισμικά παρακολούθησης όπως η Intellexa. Να σημειωθεί ότι οι εργασίες της επιτροπής συνεχίζονται αύριο με την εξέταση της προέδρου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Αλεξάνδρας Ρογκάκου ενώ η πλειοψηφία αποφάσισε να εξετάσει τους εκπροσώπους της εταιρείας Intellexa δια αλληλογραφίας καθώς η επιτροπή ενημερώθηκε ότι η μόνιμη κατοικία των συγκεκριμένων προσώπων βρίσκεται στο εξωτερικό. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Πώς η αντεπίθεση του Κιέβου έφερε την πυρηνική απειλή του Πούτιν Δείτε βίντεο: «Αν αυτός είναι ο Μπάιντεν, εγώ είμαι Ερντογάν» είπε απαξιωτικά ο Τούρκος πρόεδρος Ο Βγενόπουλος δικαιώθηκε για €300 εκατ. αλλά μετά θάνατον BEST OF NETWORK 21.09.2022, 15:30 21.09.2022, 13:07 21.09.2022, 13:37 21.09.2022, 16:32 21.09.2022, 16:30 21.09.2022, 17:30

