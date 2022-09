Δημοσκόπηση Pulse: Στο 8% η διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ – Στο 28% η αποδοχή Μητσοτάκη στον μεσαίο χώρο

Δημοσκόπηση Pulse: Στο 8% η διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ Προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ – Μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αλλά και την παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 34,5%, έναντι 26,5% του ΣΥΡΙΖΑ Προβάδισμα 8,5 μονάδων στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, που προβλήθηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Πιο συγκεκριμένα, μετά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 34,5%, έναντι 26,5% που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ (σ.σ. με αναγωγή επί των εγκύρων). Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με 12%, το ΚΚΕ με 5%, η Ελληνική Λύση με 4% και το ΜέΡΑ 25 με 3,5%. Πριν από την εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ ήταν στις 7,5 ποσοστιαίες μονάδες, μετά την ομιλία Μητσοτάκη η «ψαλίδα» άνοιξε στις 8,5 μονάδες, ενώ μετά την ομιλία Τσίπρα «κλείδωσε» στις οκτώ μονάδες. Αναλυτικά, η δύναμη των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων μετά την ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ διαμορφώνεται ως εξής: Αντίστοιχα, η δημοσκοπική δύναμη των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων μετά την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είχε αποτυπωθεί ως εξής: ΝΔ: 34,5%, ΣΥΡΙΖΑ: 26%, ΠΑΣΟΚ: 11,5%, ΚΚΕ: 5,5%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 4%, ΜέΡΑ25: 2,5%. Πριν από τη ΔΕΘ, η δύναμη των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων είχε ως εξής: ΝΔ: 33%, ΣΥΡΙΖΑ: 25,5%, ΠΑΣΟΚ: 12%, ΚΚΕ: 5,5%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 3,5%, ΜέΡΑ25: 2,5%. Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, σταθερό είναι το προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο πριν όσο και μετά τη ΔΕΘ. Πριν από τη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης συγκέντρωνε 38% έναντι 27% του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 30% απάντησε «κανέναν από τους δύο». Μετά την ομιλία του στη ΔΕΘ, στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε το ποσοστό του στο 39%, έναντι 28% του Αλέξη Τσίπρα. «Κανένας από τους δύο» απάντησε το 29%. Ακριβώς ίδια διατηρήθηκαν τα ποσοστά μετά την ομιλία Τσίπρα: Κυριάκος Μητσοτάκης 39%, Αλέξης Τσίπρας 28%, Κανένας από τους δύο 29%. Ποιος εκφράζει καλύτερα τον μεσαίο χώρο Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από 27% (προ ΔΕΘ) ανεβαίνει στο 28% στο ερώτημα «ποιος εκφράζει καλύτερα τον μεσαίο χώρο». Ο Αλέξης Τσίπρας από 23% (προ ΔΕΘ) πέφτει στο 22%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης από 16% ανέβηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο 17%. Σταθερό είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και στην παράσταση νίκης πριν και μετά τη φετινή ΔΕΘ. Πριν από τις ομιλίες, η ΝΔ προηγείτο με 56% έναντι 24% του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ομιλία Μητσοτάκη, η διαφορά στην παράσταση νίκης διαμορφώθηκε στο 56% υπέρ της ΝΔ έναντι 25% του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ομιλία Τσίπρα, η διαφορά στην παράσταση νίκης διαμορφώθηκε ως εξής: ΝΔ 56% – ΣΥΡΙΖΑ 26%. BEST OF NETWORK 21.09.2022, 15:30 21.09.2022, 13:07 21.09.2022, 13:37 21.09.2022, 16:32 21.09.2022, 16:30 21.09.2022, 17:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )