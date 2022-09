Διαβάστε στο τεύχος των Ναυτικών Χρονικών που κυκλοφορεί

Τα Ναυτικά Χρονικά παρουσιάζουν στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2022 την επικαιρότητα στον χώρο της ναυτιλιακής, οικονομικής και πολιτικής ειδησεογραφίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο αγγλικό τεύχος των Ναυτικών Χρονικών που κυκλοφορεί μπορείτε να διαβάσετε:

Shipping is going through a phase of fundamental change – Συνέντευξη του Φίλιππου Φιλή, προέδρου της ECSA

The supply fundamentals remain positive for the dry bulk sector – Συνέντευξη του Πόλυ Χατζηιωάννου, CEO και προέδρου της Safe Bulkers

There is a two-tier market in the Atlantic – Συνέντευξη του Γιώργου Σουραβλά, ιδρυτή και CEO της Load Line Marine SA

Securing the industry’s future requires more than new technology and reduced emissions – Άρθρο της Έλπης Πετράκη, Operations/Chartering & Business Development Manager, Enea Management INC και προέδρου της WISTA Hellas

Meeting the IMO standards and moving towards a zero-emissions industry: Time to get awake / Άρθρο του Σταύρου Χατζηγρηγόρη, προέδρου της Martecma και Advanced Engineering Services

Αφιέρωμα για τις προοπτικές και της προκλήσεις στον κλάδο των ναυπηγείων στο οποίο συμμετέχουν με τις απόψεις τους οι:

–Πάνος Κουρκουντής, Τεχνικός Διευθυντής της Sea Traders SA

–Γιώργος Σαχάτ, Τεχνικός Διευθυντής της Velos Tankers Ltd.

– René Berkvens, πρόεδρος της SEA Europe και αντιπρόεδρος της Damen Holding

–Αλέξανδρος Νομικός, Managing Director της Al Blagha Industrial

–Βασίλης Βασιλείου, INTERYARDS

Έρευνα/ Asian shipyards in the spotlight: the selection criteria of the Greek-controlled fleet

Ανάλυση/ Changes in vessel values in the first half of the year

Άρθρο/ Panagia Philanthropini Spiritual & Medical Centre: the maritime community’s unknown contribution

Άρθρο/ Safer maritime operations: The contribution of the EU space programme

We try to be more than just a supplier – Συνέντευξη του Μάνου Βασιλόπουλου, COO/Αντιπροέδρου της VANOS S.A.

Εfforts for Εuropean excellence in maritime training and education: Τhe key role of international partnerships – Άρθρο της Δέσποινας Κιλτίδου

Έρευνα/ Greek cadets and the Internet

Ανάλυση της Σέβης Κατέμογλου / Dry bulk market: Summertime sadness

Άρθρο- ανασκόπηση / Ιsalos .net – the communication channel between generation z and the Greek shipping industry

