Ελληνοτουρκικά – Μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν: Δεν θ’ ανεχθούμε «μπούλινγκ» από κανέναν «Εμείς κινούμαστε πάντα με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη Νέο μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη. Μιλώντας σε γεύμα ομογενών, ο κ. Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα δεν ανέχεται εκφοβισμούς. «Θα μιλήσω για την Τουρκία την Παρασκευή (στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ), εδώ θα πω μόνο ένα πράγμα: Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί μπούλινγκ από κανέναν» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Εμείς κινούμαστε πάντα με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης. Με αντιπροσωπεία πέντε αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, ενώ στη συνέχεια είχε ξεχωριστή συνάντηση με την πρόεδρο και ανώτερα στελέχη της αμερικανοεβραϊκής oργάνωσης AIPAC, στο πλαίσιο των επαφών του κατά την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τους συνομιλητές του για την κλιμακούμενη ρητορική της τουρκικής ηγεσίας και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Άγκυρα, δίνοντας έμφαση στην ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και σε περιστατικά παραπληροφόρησης της διεθνούς κοινότητας σε βάρος της χώρας μας. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου για την εισροή ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ επισήμανε πως η χώρα μας πάγια στηρίζει τη διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιάζοντας στα ενεργειακά, επίσης, σε συνέντευξή του στο -, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Αθήνα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μετά την άρνηση που προέβαλε η Κομισιόν -κατά την έκτακτη Σύνοδο- ως προς την επιβολή του ανώτατου ορίου. Ειδήσεις σήμερα: Πληρώνουν «χρυσάφι» για να φύγουν από τη Ρωσία – Έως και €11.560 ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή Έκτακτη συνεδρίαση των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη μετά το διάγγελμα Πούτιν Γλυφάδα: «Παρακαλούσα να με σκοτώσουν» λέει η αστρολόγος που έπεσε θύμα ληστείας Best of Network 21.09.2022, 15:30 21.09.2022, 13:07 21.09.2022, 13:37 21.09.2022, 16:32 21.09.2022, 16:30 21.09.2022, 17:30

