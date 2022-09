Εξεταστική για παρακολουθήσεις: Συνεχίζεται σήμερα η κατάθεση του προέδρου της ΑΔΑΕ Εκ διαμέτρου αντίθετες πληροφορίες δίνουν τα κομματικά επιτελεία αναφορικά με όσα είπε εχθές ο κ. Ράμμος για τον χρόνο καταστροφής του ψηφιακού αρχείου για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη Στην σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερευνά τις παρακολουθήσεις θα συνεχιστεί η κατάθεση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Χρήστου Ράμμου. Το πρώτο μέρος της κατάθεσης του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε κλίμα έντασης με τα κομματικά επιτελεία να δίνουν εκ διαμέτρου αντίθετες πληροφορίες αναφορικά με όσα φέρεται να είπε ο κ. Ράμμος για τον χρόνο καταστροφής του ψηφιακού αρχείου για την παρακολούθηση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με ορισμένα μέλη της εξεταστικής ο κ. Ράμμος φέρεται να είπε πως από τις 5 Μαϊου 2022 η ΑΔΑΕ είχε επισήμως ενημερωθεί από την ΕΥΠ αναφορικά με την προγραμματισμένη καταστροφή του υλικού επισυνδέσεων που τελικά πραγματοποιήθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο στο τέλος Ιουλίου. Εξηγούν δε πως η καταστροφή του ψηφιακού υλικού έγινε λόγω της αντικατάστασης των παλιών μηχανημάτων με νέα. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής δεν μπόρεσε να διευκρινίσει εάν στη συγκεκριμένη διαδικασία έγινε και η καταστροφή του αρχείου που αφορά την επισύνδεση του κ. Ανδρουλάκη ή αν αυτή είχε γίνει σε προγενέστερο χρόνο. Ωστόσο, άλλα μέλη της εξεταστικής επιτροπής υποστηρίζουν ότι ο κ. Ράμμος ισχυρίστηκε πως η καταστροφή του ψηφιακού αρχείου της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη έγινε στις 29 Ιουλίου 2022 την ημέρα που η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συνεδρίαζε εκτάκτως προκειμένου να εξετάσει τις καταγγελίες Ανδρουλάκη για την απόπειρα μόλυνσης του κινητού του τηλεφώνου με το Predator. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ επέρριψε στην ΕΥΠ απροθυμία συνεργασίας και προσπάθειες υπεκφυγής και απόκρυψης της αλήθειας. Υποστηρίζουν δε, ότι ο κ. Ράμμος χαρακτήρισε την υπόθεση παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη ως την μεγαλύτερη επέμβαση στον ιδιωτικό βίο και πως ο ίδιος προτίθεται να συνεχίσει την έρευνα. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ φέρετε επίσης να κατέθεσε στην επιτροπή τα πρακτικά των ελέγχων που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις τις ΕΥΠ. Δεμίρης: Αν θέλει ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να πάει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα για τις υποψίες που οδήγησαν στην επισύνδεση, όχι δημόσια Να σημειωθεί ότι κατά την χθεσινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε και η κατάθεση του νυν διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη. «Η διαδικασία για την επισύνδεση του κ. Ανδρουλάκη τηρήθηκε απόλυτα και σε όλα τα επίπεδα. Ξεκίνησε από εκεί που έπρεπε να ξεκινήσει, έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει και εγκρίθηκε όπως έπρεπε να εγκριθεί» φέρεται να είπε για να προσθέσει σε άλλο σημείο «Αν θέλει ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να πάει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα για τις υποψίες που οδήγησαν στην επισύνδεση, όχι δημόσια». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Δεμίρης απέφυγε να αναφερθεί στην ουσία της υπόθεσης εξηγώντας ότι δεσμεύεται από την ρήτρα εχεμύθειας ωστόσο φέρεται να πρόσθεσε πως η νομιμότητα τηρήθηκε και για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών φέρεται να τόνισε πως στην ΕΥΠ λειτουργεί αυτοματοποιημένος μηχανισμός καταστροφής των ψηφιακών αρχείων αν και τόνισε ότι από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του έχει ζητήσει την διακοπή καταστροφής των αρχείων. Ο κ. Δεμίρης ξεκαθάρισε ότι η ΕΥΠ δεν χρησιμοποιεί το Predator και τόνισε ότι υπάρχει τριπλό ελεγκτικό φίλτρο για τις ενέργειες της υπηρεσίας (εισαγγελέας, ΑΔΑΕ, Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας). Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της Επιτροπής για το αν θα μπορούσε να άρει το απόρρητο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Δεμίρης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσε ότι «αν και βάσει νόμου θα μπορούσε να γίνει, δεν είμαι σίγουρος ότι η άρση απορρήτου από τον ΠΘ θα ήταν χρήσιμη, σε μια υπηρεσία που από τη φύση της χρειάζεται μυστικότητα για λόγους εθνικής ασφαλείας». Ειδήσεις σήμερα: Άνδρας αυτοπυρπολείται κοντά στο γραφείο του Ιάπωνα πρωθυπουργού στο Τόκιο – Δείτε βίντεο Γερουσιαστές καταγγέλλουν πως το FBI δέχεται απειλές που ενθαρρύνει ο Τραμπ GNTM 5: Η 18χρονη που πήρε τη Wild Card, η μάνα και κόρη που… έλαμψαν και τα νεύρα της Χατζηπαντελή – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 20.09.2022, 19:03 20.09.2022, 16:52 20.09.2022, 13:56 20.09.2022, 15:01 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 17:24

